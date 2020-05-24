Китай звинуватив США в “підштовхуванні до нової холодної війни”

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї звинуватив Сполучені Штати в розпалюванні нової холодної війни. Про це він заявив журналістам під час прес-конференції.

“Китай не має намірів змінити чи тим більше замінити США. Настав час для Сполучених Штатів облишити свої бажання змінити Китай й бажання зупинити 1,4-мільярдний народ в його історичному марші до модернізації”, - заявив Ван Ї.

Міністр додав, що на його переконання влада США “тримає в заручниках китайсько-американські відносини й підштовхує обидві країни до грані нової холодної війни”.

Такі заяви в МЗС Китаю зробили після того, як міністерство торгівлі США оголосило про введення санкцій проти 33 китайських компаній - зокрема через переслідування уйгурів та інших мусульманських меншин в автономному окрузі Сіньцзян. А в Сенаті США оголосили про намір розширити додаткові санкції проти Китаю через намагання посилити його контроль над Гонконгом.

Дональд Трамп, чиновники Білого дому та деякі інші американські політики неодноразово звинувачували Пекін в приховуванні справжньої інформації про поширення коронавірусу - що, на їхню думку, призвело до пандемії та сотень тисяч смертей по всьому світу.

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