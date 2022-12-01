Китай та Україна - основні питання візиту Макрона до Білого дому 

Президент США Джо Байден проведе зустріч з лідером Франції Еммануелем Макроном у четвер у Білому домі. Перемовини, як очікується, стосуватимуться низки тем, зокрема війни Росії в Україні та впливу Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Посадовці США і Франції сказали, що лідери країн також обговорять ядерну програму Ірану та безпеку в регіоні Сахель в Африці.

Макрон - перший світовий лідер, якого Байден приймає з державним візитом після того, як став президентом.

«Якщо подивитись на те, що відбувається в Україні, що відбувається в Індо-Тихоокеанському регіоні та на напруженість у відносинах з Китаєм, Франція справді опинилася в центрі цих подій, — сказав речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі перед візитом Макрона. - І тому президент вважає, що це найбільш відповідна країна для початку державних візитів».

Байден з дружиною Джилл вечеряли з Макроном і його дружиною Бріжит у середу у вашингтонському ресторані.

Раніше в середу Макрон вказав на одне з питань, яке створює напругу у відносинах між його країною та Сполученими Штатами - на зустрічі з американськими законодавцями він говорив про закон Байдена про сповільнення інфляції.

Макрон процитував положення закону щодо субсидій на продукцію, вироблену в США, заявивши, що цей захід є «надзвичайно агресивним» щодо європейських компаній.

"Я не хочу ставати ринком для продажу американської продукції, тому що я маю точно такі ж товари, як і ви", - сказав Макрон.

Деяка інформація для цього звіту надійшла від Associated Press, Agence France-Presse та Reuters