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Китай та Україна - основні питання візиту Макрона до Білого дому
Президент США Джо Байден проведе зустріч з лідером Франції Еммануелем Макроном у четвер у Білому домі. Перемовини, як очікується, стосуватимуться низки тем, зокрема війни Росії в Україні та впливу Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.
Посадовці США і Франції сказали, що лідери країн також обговорять ядерну програму Ірану та безпеку в регіоні Сахель в Африці.
Макрон - перший світовий лідер, якого Байден приймає з державним візитом після того, як став президентом.
«Якщо подивитись на те, що відбувається в Україні, що відбувається в Індо-Тихоокеанському регіоні та на напруженість у відносинах з Китаєм, Франція справді опинилася в центрі цих подій, — сказав речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі перед візитом Макрона. - І тому президент вважає, що це найбільш відповідна країна для початку державних візитів».
Байден з дружиною Джилл вечеряли з Макроном і його дружиною Бріжит у середу у вашингтонському ресторані.
Раніше в середу Макрон вказав на одне з питань, яке створює напругу у відносинах між його країною та Сполученими Штатами - на зустрічі з американськими законодавцями він говорив про закон Байдена про сповільнення інфляції.
Макрон процитував положення закону щодо субсидій на продукцію, вироблену в США, заявивши, що цей захід є «надзвичайно агресивним» щодо європейських компаній.
"Я не хочу ставати ринком для продажу американської продукції, тому що я маю точно такі ж товари, як і ви", - сказав Макрон.
Деяка інформація для цього звіту надійшла від Associated Press, Agence France-Presse та Reuters
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Шарль Мішель: Європа розраховує, що Китай закличе Росію поважати Статут ООН
ПЕКІН (AP) — Китайський лідер Сі Цзіньпін закликав до переговорів щодо політичного вирішення війни в Україні, під час зустрічі з президентом Ради Європи Шарлем Мішелем, який перебуває у четвер у Пекіні, повідомляє державна китайська телекомпанія CCTV.
Сі Цзіньпін заявив, що «врегулювання української кризи політичними засобами відповідає інтересам Європи та спільним інтересам усіх країн Євразії».
"За нинішніх умов ми повинні уникати ескалації та розширення кризи та працювати заради миру", - сказав Сі.
Китай неодноразово робив такі заяви в минулому, але відмовлявся засуджувати вторгнення Росії та критикував санкції проти Москви.
За кілька тижнів до повномасштабного вторгнення Росії до України, Сі Цзіньпін і російський лідер Володимир Путін підтвердили "безмежне" партнерство двох країн, згодом Пекін збільшив закупівлю нафти в Росії, а цього тижня військово-повітряні сили Китаю та РФ провели спільні навчання.
Прес-секретар Мішеля повідомив: європейський посадовець підкреслив, що ЄС розраховує на те, що Китай, як постійний член Ради Безпеки ООН, закликатиме Росію поважати основні принципи Статуту ООН і сприяти припиненню жорстокого руйнування та окупації Росією.
Офіційні особи ЄС заявили, що одноденний візит Мішеля був спрямований на пошук балансу між бажанням ЄС збільшити експорт до Китаю та необхідністю бути твердими з Пекіном у захисті демократії та основних свобод.
В минулі роки Китай наростив свій глобальний вплив, а ЄС все частіше став сприймати цю країну як стратегічного суперника.
Візит Мішеля також є можливістю для блоку 27 країн продемонструвати єдність після візиту канцлера Німеччини Олафа Шольца до Китаю на початку листопада.
Тоді Шольц закликав Китай вплинути на Росію та висловив занепокоєння щодо прав людини. Мішель спробує розвинути цю позицію.
Візит відбувається на тлі високої напруги навколо Тайваню, куди Китай погрожує вторгнутися. Також нещодавно вийшов звіт Організації Об’єднаних Націй, у якому йдеться, що порушення Китаєм прав людини проти уйгурів та інших етнічних груп у регіоні Сіньцзян можуть становити злочини проти людства.
Зростає кількість політиків Європейського парламенту та країн-членів ЄС, які відвідують Тайвань, викликаючи гнів у Пекіні. Рішення Литви покращити відносини з Тайбеєм спонукало Пекін заморозити зв’язки та заборонити торгівлю з балтійською країною.
У той же час Мішель прагне покращити економічні позиції ЄС у другій за величиною економіці світу, де зростання сповільнилось внаслідок жорстких обмежень проти COVID-19.
ЄС має щорічний дефіцит торгівлі товарами та послугами з Китаєм у розмірі близько 230 мільярдів євро. ЄС також прагне зменшити свою залежність від Китаю щодо технологічного обладнання та мінеральної сировини, яка використовується для виготовлення таких товарів, як мікрочипи, батареї та сонячні панелі.
Митці Лос-Анджелеса збирають гроші для України
Художники та скульптори Лос-Анджелеса продають на аукціоні свої роботи, аби допомогти Україні пережити зиму. В Українському культурному осередку в Голлівуді, пройшов аукціон, на якому свої твори представили близько 20 митців, яким не байдужа доля України.
Скульптори, художники та музиканти з Лос-Анджелеса виставляють роботи, які створювали під враженнями новин з України останніх 9 місяців. Так вони хочуть привернути увагу американців до війни.
"Війна триває 9 місяців і американці починають про це забувати, бо Україна дуже далеко. Ми хочемо нагадати про Україну і, по-друге, зібрати гроші для гуманітарних потреб", – каже Галина Бонд, співорганізаторка виставки.
Андрій Іванків один із художників представлених на аукціоні, хоч і народився в Америці, але свідомий свого українського коріння. Частина його робіт представлена у цифровому варіанті.
"Моя мотивація - підтримати українців і зробити пожертви через мистецтво і віддати щось на допомогу і підтримку України", – розповідає Андрій.
Серед митців - представники різних країн. Наприклад, свої компакт-диски на аукціон пожертвував класичний піаніст із Аргентини.
"Я був у Львові, в Україні, і моє серце крається, коли я бачу, через що люди проходять. Це лише маленький внесок, який може допомогти", – зазначив Фабіо Банегас, музикант
Крім аукціону тут відбувся музичний концерт, на якому виступили українські артисти. Деякі з них стали біженцями в США. Організатором заходу виступив Український арт-центр. Це вже третій захід організації. За гроші, виручені з аукціону, придбають генератори та теплі речі. На перших двох подібрих заходах вдалось зібрати 30 тис доларів.
Дивіться також: Митці Лос-Анджелеса продають свої роботи на аукціоні, щоб допомогти Україні пережити зиму. Відео
Пентагон замовив NASAMS для України на $1,2 млрд
ВАШИНГТОН, 30 листопада (Reuters). У середу Пентагон США уклав контракт на 1,2 мільярда доларів з Raytheon Technologies Co (RTX.N) на шість національних передових зенітно-ракетних систем (NASAMS) для України, повідомили у відомстві.
Сполучені Штати схвалили відправку в Україну загалом восьми систем NASAMS для протистояння нападам Росії ракетами і безпілотниками.
Україна отримала першу поставку двох систем ППО NASAMS у листопаді. Інші будуть доставлені в наступні місяці, після виготовлення.
“NASAMS — це лише останнє у різноманітному наборі засобів протиповітряної оборони, які ми постачаємо в Україну”, — сказав Білл ЛаПлант, заступник міністра оборони США з питань закупівель.
Поставка цих шести систем NASAMS передбачена п’ятим пакетом Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI), який був оголошений 24 серпня, і мав загальну вартість 2,98 мільярда доларів, згідно із заявою армії. Кошти USAI дозволяють адміністрації Байдена закуповувати зброю у промисловості, а не брати зброю з існуючих запасів в США.
Контракт передбачає виробництво батарей NASAMS, навчання та матеріально-технічну підтримку українських військових і сил безпеки.
Кошти для двох інших NASAMS надійшли з третього пакету USAI, оголошеного в липні.
Минулого тижня Даг Буш, головний покупець зброї для армії, повідомив журналістам, що військо США прискорює процес придбання зброї, щоб прискорити виконання контрактів, необхідних для поповнення США. запаси зброї, вичерпані через поставки зброї в Україну.
Пентагон заявив, що нещодавно надані США системи протиповітряної оборони NASAMS наразі на 100% успішно перехоплювали Україну російські ракети.
Загалом Сполучені Штати виділили понад 19,3 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні з початку правління адміністрації Байдена.
Які уроки російської війни в Україні для західних армій?
Західні військові, фахівці та політики уважно стежать за ходом російської війни проти України, намагаючись здобути для себе уроки щодо дієвості тактик, видів зброї, технологій, а також інформаційно-психологічних операцій.
Нове дослідження британського Королівського інституту об’єднаних служб (RUSI) називає спостереження за подіями після вторгнення Росії в Україну 24 лютого «неоціненною нагодою визначити можливості Збройних сил Російської Федерації і наслідки цілого ряду засобів ведення сучасної війни».
Перемога України можлива, але вона потребує важких бойових дій. З відповідною підтримкою Україна може перемогти.
Автори доходять висновку, що вбивча сила російської армії залишається величезною, але вирішальними в обороні України у перші дні війни виявилася відважна наполегливість українців і застосування насамперед традиційної зброї, зокрема артилерії, а згодом відчутну роль почала відігравати міжнародна допомога.
Фактично розвінчуючи міфи про вирішальну роль безпілотних літальних апаратів на зразок турецьких «Байрактарів», чи навіть переносних протитанкових ракетних установок типу «Джавелін», британський звіт наголошує, що «Україна зірвала намагання Росії захопити Київ, застосувавши масований вогонь двох артилерійських бригад».
Важливим чинником у війні автори називають надання Україні західних ракетних систем залпового вогню HIMARS і M270, застосування яких названо «поворотним моментом, на якому російський наступ на Донбасі закінчився, і війна увійшла в нову фазу».
Дослідники підкреслюють, що не всі результати чи напрямки роботи фахівців можуть бути оприлюднені, але вважають, що вже зараз є можливість робити деякі висновки для широких кіл.
Серед перших висновків називають те, що керівники Росії фактично досягли певного успіху у застосуванні обману і приховуванні планів лютневого нападу на Україну, але вказують, що це також «призвело до того, що російські військові на тактичному рівні були непідготовані до ефективного виконання плану».
«Тактичні вміння російських військових виявилися значно нижчими, ніж те, як їх раніше оцінювали багато спостерігачів поза Україною і Росією. Попри це російські системи зброї показали себе значною мірою ефективними», - зауважують автори.
«Перемога України можлива, але вона потребує важких бойових дій. З відповідною підтримкою Україна може перемогти», - сказано у висновках.
Одним з важливих уроків цих місяців війни фахівці називають величезну потребу в амуніції, яка під час активних бойових дій витрачається у величезних кількостях.
Також вони вказують на те, як швидко втрачаються дуже важливі в сучасних боях безпілотні літальні апарати: «90% безпілотників втрачалися».
Серед вирішальних чинників автори називають точність зброї і здатність бойових одиниць швидко пересуватися, щоб уникати вогню ворога.
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