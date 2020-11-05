У Європі лунають заклики до протидії "політичному ісламу"

Канцлер Австрії Себастьян Курц закликає європейських лідерів сформувати спільний фронт проти "політичного ісламу", як це явище називають деякі лідери.

"Я очікую кінця невірно витлумаченої толерантності і того, що усі країни Європи нарешті зрозуміють, наскільки небезпечною є ідеологія політичного ісламу для нашої свободи та європейського способу життя", - сказав Курц німецькій газеті "Die Welt".

"ЄС повинен набагато сильніше зосередитись на проблемі політичного ісламу в майбутньому".

Ідею формування спільного європейського фронту проти політичного ісламу, яку вперше висунув президент Франції Еммануель Макрон, підтримують інші європейські лідери, включно з міністром закордонних справ Італії, який заявив, що Європейський Союз повинен прийняти власну версію Закону США про боротьбу з тероризмом (Patriot Act), який надає правоохоронним органам додаткові повноваження для здійснення стеження.

Курц заявив, що поставить питання політичного ісламу на порядок денний саміту ЄС запланованого на кінець цього місяця. За його словами, він спілкувався з Макроном та "багатьма іншими урядовими керівниками, щоб ми могли тісніше координувати свою діяльність в рамках ЄС".

Коментарі австрійського канцлера прозвучали після розстрілу людей у понеділок у Відні, де бойовик вбив чотирьох. Це стало стало першим великим терактом на австрійській землі з 1985 року.

Служби безпеки Австрії встановлюють, чи був 20-річний підозрюваний, подвійний громадянин Австрії та Північної Македонії, який раніше був засуджений за терор, пов’язаний з бойовиками-ісламістами в інших країнах, включно з Швейцарією, де поліція заарештувала двох людей у зв’язку з нападом у Відні. Міністр юстиції Швейцарії Карін Келлер-Саттер заявила місцевій газеті, що затримані були "колегами" зловмисника, і троє чоловіків нещодавно зустрілися віч-на-віч.

Хвиля нападів, здійснених ісламістськими бойовиками в Парижі, Ніцці, Дрездені та Відні протягом останніх кількох тижнів, викликає тривогу, і європейські силовики заявляють, що побоюються збільшення кількості насильства.

Терористичне угрупування "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за теракт у понеділок у заяві, опублікованій агентством новин Amaq, а також у відео, яке нібито демонструє, як бойовик присягає на вірність лідеру терористичної групи.

"Ворог, ісламістський терор, хоче розколоти наше суспільство, - сказав Курц. - Але ми не дамо місця цій ненависті. Наші вороги це не члени релігійної спільноти. Це терористи. Це не боротьба між християнами та мусульманами, або австрійцями та мігрантами, а боротьба між цивілізацією та варварством ".

Деякі лідери та країни попереджають, що позиції Курца та Макрона будуть використані бойовиками та іншими, щоб зобразити Європу як антиісламську.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган жорстоко ворогує з Макроном через нещодавні зауваження президента Франції про те, що іслам - це релігія, що "переживає кризу". Підтримка французьким урядом права демонструвати карикатури на пророка Мухаммеда розлютила Анкару. Ердоган звинуватив Макрона у психічній нестабільності - звинувачення, яке спонукало Париж відкликати свого посла з Туреччини.

Макрон неодноразово висловлював свою підтримку свободі вираження поглядів після вбивства вчителя Семюеля Паті в передмісті Парижа минулого місяця. Тоді бойовик обезголовив Паті, після того, як той на уроці про свободу слова продемонстрував своїм учням ілюстрації із сатиричного журналу "Шарлі Ебдо".

Ердоган закликав до бойкоту французьких продуктів, оскільки в мусульманському світі посилються негативні почуття щодо Макрона. Торгові мережі у країнах Перської затоки та Йорданії оголосили про бойкот французької продукції.

У четвер Франція засудила "заяви про насильство" зроблені Ердоганом і заявила про можливість запровадження ЄС нових санкцій проти Анкари.

"Спостерігаємо декларації про насильство, навіть ненависть, які регулярно публікує президент Ердоган. Це є неприйнятним", - заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан в ефірі радіо "Європа 1".

Він додав: “Є засоби тиску. Є порядок денний можливих санкцій".

Макрон підкреслив, що він вбачає проблему у "ісламістському сепаратизмі, а не у ісламі", і сказав, що він не "стигматизує французьких мусульман".

"Я не дозволяю нікому стверджувати, що Франція або її уряд сприяють расизму проти мусульман", - сказав він у листі, опублікованому в британській Financial Times.

У Бангладеш, Індонезії та інших мусульманських країнах відбулися мітинги проти Макрона. Близько 50 000 мітингуючих взяли участь у демонстрації у Бангладеш у понеділок. На заході спалювали опудала, які зображували французького лідера. У Джакарті 2000 індонезійців протестували біля французького посольства, скандуючи: "Ні наклепу на пророка Мухаммеда".

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявив у середу, що Європі потрібно вжити "заходів, які можуть попередити такі трагедії, як у Ніцці та Відні". На своїй сторінці у Facebook він додав: "Зважаючи на це, Європа та сама Італія не можуть обмежуватись лише словами".

Ді Майо заявив, що Європа повинна запровадити жорсткіший контроль за мечетями та вжити сміливіших заходів для стримування нелегальної імміграції.

У четвер Італія оголосила про посилення прикордонного контролю через останні напади в Європі. Як і інші європейські країни, включно із Великою Британію, уряду Римі підвищив рівень загрози тероризму до високого рівня. Британські силовики заявляють, що побоюються, що напади в Ніцці та Відні можуть надихнути інших бойовиків.

Дивіться також: Поліцейська академія у штаті Вашингтон запровадила нову систему тренування емоційної стійкості правоохоронців