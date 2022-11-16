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«Російські сили в режимі повної катастрофи». Експерти Атлантичної ради про наступні кроки після Херсона
Початок зими не означає, що український контрнаступ має зупинитися, тим більше, що Україна отримала великий поштовх із визволенням Херсона, а Росія перебуває у «найбільш вразливій ситуації» з часу початку вторгнення, вважають експерти яких запросила до розмови Атлантична рада, дослідницький центр у Вашингтоні.
Військові та політичні аналітики, які взяли участь у дискусії, вважають, що Україна буде просуватися вперед, і її потрібно максимально в цьому підтримувати. Пропозиції щодо того, щоб підштовхувати українців на поступки, відходять, на думку експертів, на задній план, бо у Білому домі переважає думка, що Кремль не демонструє ознак готовності до переговорів.
Україна не зупинятиметься доти, доки не звільнить всю свою територію, вважає колишній міністр оборони України, а нині почесний співробітник Євразійського центру "Атлантичної ради" Андрій Загороднюк.
На його думку, Україна тепер може використовувати правий берег Херсона як плацдарм для наступу на Крим. За допомогою HIMARS вона зможе контролювати Кримський канал, який постачає воду до Криму, та далі обмежувати можливості постачання російського війська.
Те, що росіяни відступили, означає, що у них закінчилися будь-які виправдання, тому вони не можуть пояснити це нічим, крім військової невдачіАндрій Загороднюк
Крім цього, на думку колишнього українського урядовця, українське військо отримало великий поштовх, а російське – навпаки, втрачає бойовий дух і політичну підтримку.
«Те, що росіяни відступили, означає, що у них закінчилися будь-які виправдання, тому вони не можуть пояснити це нічим, крім військової невдачі. Ми бачимо, що зараз вони надзвичайно знесилені, а загальні російські можливості вичерпуються. Це нам багато говорить про їхню державу, і це означає, що ми повинні продовжувати витісняти їх з інших територій, і це саме те, що ми робимо», – сказав Загороднюк.
Кларк: на Донбас через Крим – такий маршрут контранступу може бути ефективнішим
На думку американського генерала (у відст.), який взяв участь у дискусії, зима не є нездоланною перешкодою для продовження наступу української армії, особливо на південному напрямку, де ЗСУ діють обережно, але наполегливо.
«Це не 1940-ві роки, в Україні є асфальтовані дороги», – каже Веслі Кларк, колишній Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі.
Нас не має непокоїти, мовляв, «ой, лишенько, що буде в Росії, якщо Путіна скинуть!» Так і має бути!Веслі Кларк
На сході, на його думку, ситуація складніша через присутність «Групи Вагнера», і через те, що росіяни там закоренилися вже давно. Але, якщо до сходу йти через південь, тобто спочатку звільнити Маріуполь, а звідти Крим, а лише потім – Донбас, це дасть українській армії необхідний «важіль», вважає Кларк. На його думку, коли Путін зрозуміє, що він не може здолати Україну військовим шляхом, це означатиме кінець війни.
«Ми не маємо давати йому можливість виходу. Путін - дуже розумна людина. Він почав цю війну, нехай шукає сам виходу з неї. Нас не має непокоїти, мовляв, «ой, лишенько, що буде в Росії, якщо Путіна скинуть!» Так і має бути! Добре, він цього заслуговує, і світ без нього буде кращим», – каже Кларк. Він додає, що не потрібно боятися і тих, хто прийде замість Путіна, бо «світ і з ними розбереться».
Як вважає американський генерал, автократи ХХІ століття мають отримати урок, що не можна нападати на інші країни, бомбардувати їх, знищувати їхню інфраструктуру, зривати світові ланцюги постачання продуктів харчування, і казати, що в них «існує якесь історичне право це робити».
Російські сили - в «режимі повної катастрофи» – Дженніфер Кафарелла
На думку дослідниці з Інституту вивчення війни (ISW), є велика ймовірність, що український наступ триватиме, бо Росія зараз - у найуразливішій ситуації. За словами Дженніфер Кафарелли, керівниці апарату Інституту вивчення війни, українські сили розбили найбільш боєздатні російські сили на Херсонщині, тому Путін неспроможний акумулювати достатньо нових сил, а ті, що він збирає, українські сили розбивають швидше, ніж Росія може привезти на фронт, говорить дослідниця з ISW.
«Російські сили перебувають у режимі повної катастрофи. Вони намагаються назбирати сили на оборону. На Донбасі вони навіть намагаються назбирати сили на наступ, але в них цього не виходить не лише через те, що в них немає військ, в них навіть командування для цих військ немає. Вони просто даремно витрачають життя», – каже Кафарелла.
Уразливість Путіна означатиме, що варварські засоби ведення війни, спрямовані проти цивільного населення, будуть наростатиДженніфер Кафарелла
Тому, на її думку, дуже важливо, щоб США продовжували підтримувати Україну зараз, коли українські сили мають імпульс для просування вперед.
«Але потрібно також усвідомлювати, що вразливість Путіна означатиме, що варварські засоби ведення війни, спрямовані проти цивільного населення, будуть наростати», – попереджає Кафарелла.
За її словами, підтримка українського наступу потрібна ще і для того, щоб припинити страждання українського населення під окупацією, про що, ще раз нагадало звільгнення Херсона, і про що, на її думку, недостатньо говориться у публічному просторі.
Путін грає на «безсиллі Заходу» та ядерній загрозі – Гербст
Те, що останніми тижнями багато обговорювалося питання переговорів, на які би мала піти Україна, на думку колишнього американського посла у Києві, а нині старшого директора Євразійського центру Атлантичної ради Джона Гербста, було передбачувано, але останні обстріли українських міст та інфраструктури, дещо послабили цей тренд.
«Поки російська армія самознищується в Україні, Путін розігрує дві карти – «безсилля Заходу», що базується на припущенні, що війна стає надто дорогою для Заходу, і він має змусити Україну піти на поступки, а друга, звичайно, це – ядерна загроза», – пояснює Гербст.
На його думку, в адміністрації президента Джо Байдена є голоси, які б хотіли поступок, але найсильнішим голосом зараз є той, який представляє Джейк Салліван, радник з питань національної безпеки, який каже, що Росія надалі налаштована завоювати всю Україну, і це не є позицією для переговорів.
Посол Гербст наголошує, що найкращою стратегією для перемоги України залишається та, яку озвучила українська посолка у Вашингтоні, Оксана Маркарова: «Зброя, зброя, зброя».
І США, керуються зараз цією стратегією, посилаючи в Україну зброю, яка включає ракети більшої дальності та іншу наступальну зброю.
Попри те, що Веслі Кларк також підтримує стратегію наступу, він вважає, що «немає нічого поганого у тому, щоб продовжувати діалог з Росією», бо цим можна втримати Росію від «якихось екстремальних рішень, спрямованих на підтримку своїх сил».
Але, на його думку, переговори не мають бути перешкодою для того, щоб Київ отримав ту зброю, про яку він просить, дрони, системи ATACMS та інше озброєння, зокрема протиповітряне, проти надання якого продовжують виступати у Вашингтоні, побоюючись ескалації з боку Росії.
На думку генерала Кларка, немає причин, чому б українці не мали вражати російські цілі на території Росії, якщо це допоможе забезпечити повітряну безпеку України, адже без цього «немає способу встановити непробивну повітряну оборону країни розміру України».
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27-річний Дмитро Козацький (позивний Орест), 3 місяці перебував у оточенні російських військ на заводі “Азовсталь”, у Маріуполі. Потім, були 4-ри місяці російського полону та обстріл колонії в Оленівці, де тримали Дмитра.
- Голос Америки
Запуск найпотужнішої у світі ракети місії "Артеміда-1" - нова сторінка для NASA у дослідженні космосу
Національна космічна агенція США NASA здійснила успішний запуск нової ракети в межах місії "Артеміда-1", що має на меті відправити людей на Місяць. Місію вважають історичною, пише телеканал CNN, адже нога людини не ступала на супутник Землі понад півстоліття - місії NASA на Місяць "Апполо" завершились у 1972 році.
Випробувальний політ триватиме 25,5 дня. На борту капсули "Оріон" для збору інформації та подальших пілотованих польотів перебуває манекен, якого назвали "Командир Мунікін Кампос" (Commander Moonikin Campos) на честь інженера NASA Артуро Кампоса, який допоміг безпечно повернутися на Землю команді астронавтів місії "Апполо-13".
Для NASA "Артеміда-1" відкриває нову еру дослідження космосу, адже там, зокрема планується випробувати технології для майбутніх подорожей на Марс, пише The New York Times.
Ракета NASA Space Launch System (Система космічного запуску), яку використовують у місії "Артеміда-1", - найпотужніша ракета у світі, вироблена у співпраці із Boeing, може підняти майже 4 тисячі тонн (8,8 мільйонів фунтів). Для порівняння Falcon Heavy компанії SpaceX має здатність підняти близько 2,3 тисяч тонн (5 мільйонів фунтів), повідомляв раніше CNN.
Програма розробки "Артеміда-1" коштувала NASA станом на зараз понад 40 мільярдів доларів, пише NYT.
У майбутньому NASA планує подальші місії "Артеміда" із кінцевою метою - створити постійну станцію на Місяці.
«Переведення розслідування на рівень союзників», – президент Польщі Анджей Дуда. Відео
«Вчора ввечері ми об’єднали розслідування (з президентом США Джо Байденом), що, у нашому розумінні, означає переведення розслідування на рівень союзників», – Анджей Дуда, президент Польщі
- Голос Америки
Кіберсили РФ, як і традиційні, діяли гірше ніж очікувалось - посадовиця Пентагону
Діяльність російських кіберсил, як і традиційних була гірше очікуваного, а російські кіберсили виявились неготовими до того, що війна в Україні триватиме так довго, заявила Міке Оєн, посадовиця Пентагону США, під час конференції "Аспенський кіберсамміт"в середу, де частина обговорення була присвячена урокам російської кібервійни в Україні.
Оєн, повідомляє кореспондент Голосу Америки Джефф Селдін, відзначила, що завдяки сучасним технологіям та соцмережам, "пересічні українці могли розповісти про себе в TikTok, Twitter, Facebook, поділитись відео", і тому Росія не змогла "створити бажане для себе інформаційне середовище". Вона наголосила на тому, наскільки важливо для українців утримувати ці можливості "спілкуватись зі світом".
Кібердії Росії не дозволили їй отримати стратегічний вплив і тому "вони захотіли фізично зруйнувати це", каже Оєн. Тому, зазначила посадовиця, захист центрів даних має зосереджуватись не лише на електронному захисті, але і передбачати "фізичну безпеку дата-центрів", пише Сельдін.
Коментуючи можливості Росії для ескалації, Оєн додала, що існує невизначеність стосовно того, коли саме може йтись про інфраструктуру США, "однак дуже важливо робити всі можливі кроки, щоб готуватись".
Як повідомляв Голос Америки, раніше цього року Директор британської розвідувальної служби GCHQ (Центр урядового зв’язку), що спеціалізується на електронному зборі й аналізі інформації, оприлюднив свої оцінки майже шести місяців повномасштабної російської війни проти України, в яких стверджує, що досі Москва зазнала невдачі на кібернетичному та інформаційному фронті.
Джеремі Флемінґ в тижневику Economist писав, що результати намагань російської держави поєднати «кіберможливості з більш традиційними аспектами військової сили досі не досягли успіху, а їхній вплив був меншим ніж ми (і вони) очікували».
На його думку це пояснюється зокрема тим, що Україна виявилася дуже ефективною в кіберобороні.
Окремо директор британської розвідслужби зупиняється на російській дезінформації поширюваній в інтернеті, «що стала великою частиною кампанії Росії з метою сіяння плутанини й хаосу в Україні та за її межами… щоб викликати недовіру до джерел інформації, брехати про українські дії і поширювати фальшиві обґрунтування дій Росії».
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