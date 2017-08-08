Американський професор вказав на унікальну цінність Чорного моря для археологів

Завдяки унікальним особливостям Чорного моря, всі кораблі, які затонули у ньому на глибині у понад 200 метрів, теоретично збереглися в ідеальному стані. Про це в інтерв'ю блогу UkeTube, який представляє оригінальні інтерв'ю із західними дослідниками України, розповів Чарльз Кінґ, професор міжнародних відносин та урядування у престижному американському Джорджтаунському університеті, який є автором книги "Історія Чорного моря", перевиданої на початку року.

"На глибині у понад 200 метрів води Чорного моря не містять кисню, а отже будь-що, що потребує для життя кисню - не може там жити. Це означає, що за цією межею немає бактерій, які знищують дерево, жертвами яких стають затоплені кораблі. Тож теоретично кожен корабель протягом цілої історії людства, який затонув на глибині у Чорному морі, досі лежить на дні", - відзначив дослідник.

Кінґ відзначив, що у Чорному морі вже знаходили недоторкані кораблі Візантійської ери, поширеними є знахідки амфор грецької та римської доби.

"Не знаю, чи вже знаходили там великий скарб", - сказав дослідник.

З повним інтерв'ю Чарльза Кінґа можна ознайомитись на сторінках UkeTube у соціальних мережах Twitter, YouTube та Facebook.

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