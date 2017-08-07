Експертами з України на Заході називаються люди, які не були в Україні, не знають української - канадський професор

Про Україну пишуть люди, які там не були, які ніколи за все життя не прочитали нічого українською. І ось зненацька ці люди опиняються на телебаченні ... у якості експертів

У якості експертів з питань України перед західними аудиторіями часто виступають люди, які не мають підстав претендувати на такий статус. Про це в інтерв'ю блогу UkeTube, який представляє оригінальні інтерв'ю із західними дослідниками України, розповів Дейвід Марплс, заслужений професор відділу історії та античності Альбертського університету в Канаді.

"Я бачу, що про Україну пишуть люди, які там не були, які ніколи за все життя не прочитали нічого українською. І ось зненацька ці люди опиняються на телебаченні і говорять про Україну у якості експертів з України", - відзначив дослідник.

Марплс не назвав конкретних осіб, про яких говорить, але відзначив, що йдеться про дуже згадувані імена.

"Дуже часто неточно пишуть навіть про розташування певних регіонів України. Якщо говорити про війну на сході України, то міста про які тепер згадують - можливо ніхто ніколи там не був, і не чув про них. Зненацька вони опиняються на слуху. Наприклад, той же Ілловайськ", - розповів дослідник, - "Про них ведуться дискусії, і я б сказав, що десь 60% усіх цих розмов характеризуються недостатнім знанням предмету, а 20 є повною нісенітницею".

У ситуації засилля псевдо-експертів, зауважив дослідник, дуже складно донести до аудиторії кваліфіковані оцінки подій.

Про них ведуться дискусії, і я б сказав, що десь 60% усіх цих розмов характеризуються недостатнім знанням предмету, а 20 є повною нісенітницею

"То як представити альтернативну точку зору? Навіть якщо закидувати канал CNN листами і проситись на ефір, щоб представити свою позицію - можна таки туди потрапити і отримати 5-10 хвини часу. Ефір може бути перервано через інші новини, присутність може лишитись разовою. Але якщо дослідник напише книжку, ґрунтовне дослідження - воно лишиться назавжди. Інші можуть з ник проконсультуватись", - розповів Марплс, який навесні 2017-го року опублікував книгу "Ukraine in Conflict".

У 2015-му році Марплс виступив одним із співавторів листа-звернення науковців до президента України Петра Порошенка із закликом не підписувати законопроекти про "декомунізацію". Марпса називають одним із провідних західних експертів з Чорнобильської катастрофи, сучасних Білорусі та України.

З повним інтерв'ю Девіда Марплса можна ознайомитись на сторінках UkeTube у соціальних мережах Twitter, Youtube та Facebook.

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