До Чорного моря прямує третій корабель США

Корабель постачання ВМС США "Джон Ленталл" почав перехід до Чорного моря в середу, повідомило командування Шостого флоту США.

Корабель "співпрацюватиме з нашими союзниками по НАТО та партнерами в регіоні", йдеться у відповідному дописі в соцмережах.

В Чорному морі вже перебувають флагманский корабель Шостого флоту "Маунт Вітні" а також ракетний есмінець "Портер".

"Маунт Вітні" перебуває в Стамбулі, а потім проведе операції із взаємодії з союзниками по НАТО в Чорному морі.

"Протягом переходу, корабель США "Маунт Вітні" та персонал на борту діятимуть поряд із союзниками по НАТО та партнерами в Середземному та Чорному морях, щоб забезпечити безпеку та стабільність в регіоні. Взаємодія та спільні навчання демонструють відданість НАТО підтримці свободи навігації в міжнародних водах для всіх країн", - йдеться в заяві розміщеній на сайті Шостого флоту США.

"Наша здатність діяти поряд із союзниками по НАТО та партнерами посилює нашу спільну боєготовність і зміцнює безпеку на морі", - заявив командуючий корабля США "Портер" Кристофер Петро.

Присутність американських кораблів в Чорному морі викликала різку реакцію російських посадовців. Подивитись на американськи кораблі "через бінокль або приціл" запропонував у своєму виступі в понеділок російський президент Володимир Путін.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що перебування кораблів США у Чорному морі "не додає стабільності".

Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер відреагував у Twitter на коментар Лаврова: "Підозрюю, що інші причорноморські країни (Румунія, Болгарія, Туреччина, Грузія та Україна) думають інакше".

В коментарі виданню Military Times, Джеймс Голмс з Військового коледжу ВМС США зауважив, що коментар Путіна стосовно того, що на американські кораблі можна дивитись "в приціл" є не таким різким, якщо порівняти його з попередньою позицією, коли "Москва погрожувала атакувати бойові кораблі НАТО, якщо вони наблизяться на 12 морських миль до Криму, навіть в рамках простого проходження".

А на думку Хорхе Бенітеза з американського аналітичного центру "Атлантична рада", коментар Путіна свідчить, що "російська військова агресія проти кораблів НАТО схвалена на найвищих щаблях влади в Москві".

Цими днями російський флот провів тренування із "знищення цілей ворога" на базах в Новосибірську та в Криму, повідомляє Reuters.

В статті використано матеріали Reuters, Military Times.

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