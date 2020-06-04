Цього літа Україні варто готуватись до дій РФ в Херсонській області і не захоплюватись витратними проектам оборони на морі, - експерт США

Посушливе літо в Криму може спонукати росіян перейти до активних дій в Херсонській області, щоб отримати контроль над Північнокримським каналом. Таку думку висловив Глен Говард, президент американського фонду Джеймстаун під час онлайн-конференції, присвяченій ситуації в Чорноморському регіоні. Конференцію організував американський Центр аналізу європейської політики (СЕРА).

«Маємо слідкувати за подіями у Херсонській та Миколаївській областях», - додав Говард і порадив українцям використовувати полігон біля Херсона, щоб практикувати реагування на операції насильницькоо вторгнення.

Україна рухається у вірному напрямку, але все ще має пострадянське бажання побудувати великий флот, і може зайняти до 2030 року, перед тим, як щось за цими програмами спуститься на воду

Раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаровзакликав бути максимально уважними в найближчі місяці до подій, які будуть пов'язані з поставками дніпровської води в анексований Крим. Він не виключає того, що Росія може піти на силові дії, а «третя сторона» переконуватиме Україну відновити водопостачання півострова.

Віцепрем’єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков запевнив, що Україна «готова дати відсіч» Росії, якщо Кремль почне наступ через дефіцит води в Криму, пише «Радіо Свободи».

Під час експертної дискусії Говард також закликав США допомогти Україні в обороні Чорноморського узбережжя, а український уряд - не захоплюватись витратними та довготривалими проектами з переозброєння.

Україна має повернутись до напрацювання невитратних стратегій оборони на Чорному морі, а не втілювати плани переозброєння, які мають добрий вигляд на публіку, вважає експерт.

«Проблема там, що новий міністр Андрій Таран просуває всі ці масштабні проекти, - зазначив Говард. - Нещодавно міністр оборони України був у Німеччині і говорив про придбання фрегатів, які коштують біля 300 мільйонів євро за корабель».

«Україна рухається у вірному напрямку, але все ще має пострадянське бажання побудувати великий флот, і може зайняти до 2030 року, перед тим, як щось за цими програмами спуститься на воду», - додав Говард.

З позицією Говарда погодився Марк Монгомері, екс-посадовець Тихоокеанського та Європейського командувань ВМС США. «Наші партнери у Чорному морі мають робити закупівлі мудро, - наголосив він у ході відеоконференції. - Їм краще купувати те, що вони можуть швидко використати». Якщо вони цього не зроблять, закупівлі можуть не знайти свого використання і не матимуть стримувального ефекту на росіян, вважає експерт.

Глен Говард відзначив, що ВМС України оголосили плани придбати більше 16 швидкісних човнів Mark VI, що може коштувати біля 100 мільйонів доларів, за комерційними цінами. Він підкреслив, що такі човни можуть швидко рухатись і проходити повз Крим не потрапляючи на радар, їх також може бути обладнано протикорабельними ракетами.

США мають допомогти Україні в розбудові захисту узбережжя, вважає Говард. «Ми вважаємо, що Україна може захистити своє узбережжя, а це не так, - говорить він, - ВМС України постраждали під час вторгнення 2014 року».

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