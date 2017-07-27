НВО зніматиме п’ятисерійний фільм про катастрофу на ЧАЕС

Зйомки серіалу розпочнуться в Литві наступного року

За повідомленням інформаційного агентства АР, американський телелекан НВО наступного року почне знімати міні-серіал про катастрофу на Чорнобильській атомній електростанції.

Актор Джаред Гарріс зіграє в ньому радянського вченого, якому Кремль доручає розслідувати обставини катастрофи на АЕС.

На літньому засіданні Асоціації телевізійних критиків представники НВО оголосили, що зйомки серіалу з п’яти частин під назвою «Чорнобиль» розпочнуться в Литві навесні 2018 року.

Дивіться також: Українка з оксамитовим голосом підкорила оперну сцену легендарного Carnegie Hall