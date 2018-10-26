200 000 доларів на допомогу дітям пожертвував за життя незаможній американець

Елберт Лексі провів 30 років, начищаючи людям взуття, і зібрав понад 200 тисяч доларів для хворих дітей. Він помер цього місяця у віці 76 років. Про це повідомляє CNN.

Лексі почав працювати чистильником взуття у лікарні в Піттсбурзі, штат Пенсильванія, в 1982 році. Кожного вівторка та четверга він виходив з дому о 5.50 ранку і дві години добирався автобусом до Піттсбурга зі свого маленького містечка Монессен.

Його послуга коштувала три долари, і він не заробляв багато – близько десяти тисяч доларів на рік. Проте всі свої чайові він жертвував для "Фонду безкоштовного догляду" (Free Care Fund), який допомагає дітям, що не мають медичної страховки або потребують додаткової фінансової допомоги, отримати медичний догляд, якого вони потребують.

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Кріс Ґесснер, президент лікарні, вперше зустрівся з Лексі 18 років тому, коли потрапив на зустріч, на якій майже ніхто не був взутим.

«Я помітив, що половина людей була без взуття. Коли я запитав, що відбувається, вони сказали: «Це Елберт. Він у коридорі чистить взуття»».

«Він був повністю зосереджений на допомозі хворим дітям, – додає Ґесснер. – Він дотримувався справи. Він був щасливою людиною, але дуже зосередженим на чищенні взуття, щоб допомогти дітям».

Лексі неодноразово відзначали нагородами за його щедрість.

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