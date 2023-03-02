Сінді Маккейн очолила Всесвітню продовольчу програму ООН, яка допомагає й Україні

Генеральний секретар ООН призначив Сінді Маккейн виконавчою директоркою Всесвітньої продовольчої програми. Донині вона була посолкою США в агенціях ООН з питань продовольства та сільського господарства в Римі.

З нагоди її нового призначення держсекретар США Ентоні Блінкен заявив:

"Понад 60 років Всесвітня продовольча програма відіграє важливу роль у боротьбі з глобальним голодом, бідністю та недоїданням у всьому світі, допомагаючи нагодувати мільйони людей, які відчайдушно цього потребують. ВПП відіграє вирішальну роль у зусиллях міжнародної спільноти з реагування на загострення глобальної кризи з продовольчої безпеки. (…) Ми вдячні посолці Маккейн за її роботу на посаді постійної представниці ООН з питань продовольства та сільського господарства в Римі, де вона керувала впровадженням нашої політики продовольчої безпеки. Я впевнений, що вона принесе нову енергію, оптимізм і успіх Всесвітній продовольчій програмі”. Заяву Блінкена оприлюднили на сайті Державного департаменту США.

Сінді Маккейн - вдова американського сенатора з Аризони та двічі кандидата у президенти США від Республіканської партії Джона Маккейна. До роботи в уряді вона очолювала опікунську раду Інституту міжнародного лідерства Маккейна при Університеті штату Аризона.

Всесвітня продовольча програма (ВПП) – одна з найбільших гуманітарних агенцій ООН, яка, серед іншого, активно допомагає українцям з перших днів повномасштабного вторгнення. За даними Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій, станом на грудень минулого року ВПП доставила в Україну понад 137 тисяч тонн продовольчої гуманітарної допомоги, переважно у важкодоступні й небезпечні прифронтові райони та на деокуповані території. Крім того, ВПП виплатила грошову допомогу 2,2 мільйонам українців на загальну суму понад 370 млн доларів США.

Як повідомляв "Голос Америки", у січні цього року Сінді Маккейн заявляла, що Росія своєю війною в Україні спричинила "найгіршу продовольчу, найгіршу гуманітарну кризу з часів Другої світової війни". За словами Маккейн, глобальна криза підвищення цін на продукти триватиме цього року, і постачання харчів до найбідніших країн не налагодиться, допоки не припиниться російське вторгнення в Україну.