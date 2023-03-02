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Сінді Маккейн очолила Всесвітню продовольчу програму ООН, яка допомагає й Україні
Генеральний секретар ООН призначив Сінді Маккейн виконавчою директоркою Всесвітньої продовольчої програми. Донині вона була посолкою США в агенціях ООН з питань продовольства та сільського господарства в Римі.
З нагоди її нового призначення держсекретар США Ентоні Блінкен заявив:
"Понад 60 років Всесвітня продовольча програма відіграє важливу роль у боротьбі з глобальним голодом, бідністю та недоїданням у всьому світі, допомагаючи нагодувати мільйони людей, які відчайдушно цього потребують. ВПП відіграє вирішальну роль у зусиллях міжнародної спільноти з реагування на загострення глобальної кризи з продовольчої безпеки. (…) Ми вдячні посолці Маккейн за її роботу на посаді постійної представниці ООН з питань продовольства та сільського господарства в Римі, де вона керувала впровадженням нашої політики продовольчої безпеки. Я впевнений, що вона принесе нову енергію, оптимізм і успіх Всесвітній продовольчій програмі”. Заяву Блінкена оприлюднили на сайті Державного департаменту США.
Сінді Маккейн - вдова американського сенатора з Аризони та двічі кандидата у президенти США від Республіканської партії Джона Маккейна. До роботи в уряді вона очолювала опікунську раду Інституту міжнародного лідерства Маккейна при Університеті штату Аризона.
Всесвітня продовольча програма (ВПП) – одна з найбільших гуманітарних агенцій ООН, яка, серед іншого, активно допомагає українцям з перших днів повномасштабного вторгнення. За даними Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій, станом на грудень минулого року ВПП доставила в Україну понад 137 тисяч тонн продовольчої гуманітарної допомоги, переважно у важкодоступні й небезпечні прифронтові райони та на деокуповані території. Крім того, ВПП виплатила грошову допомогу 2,2 мільйонам українців на загальну суму понад 370 млн доларів США.
Як повідомляв "Голос Америки", у січні цього року Сінді Маккейн заявляла, що Росія своєю війною в Україні спричинила "найгіршу продовольчу, найгіршу гуманітарну кризу з часів Другої світової війни". За словами Маккейн, глобальна криза підвищення цін на продукти триватиме цього року, і постачання харчів до найбідніших країн не налагодиться, допоки не припиниться російське вторгнення в Україну.
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- Голос Америки
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відвідає Вашингтон і говоритиме про Україну, Росію та проблеми клімату
Координація підтримки України, санкції проти Росії та кліматична безпека будуть - у центрі уваги під час візиту до Вашингтона та зустрічі з президентом США Джо Байденом президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн наприкінці наступного тижня, повідомляє Білий дім.
Згідно з повідомленням, очільниця Європейської комісії має відвідати Вашингтон та зустрітися з президентом Байденом в п’ятницю, 10 березня 2023 року.
"Лідери обговорять тісну співпрацю між Сполученими Штатами та Європейським Союзом для підтримки України, яка захищає свій суверенітет та демократію, та як збільшити ціну агресії для Росії", – мовиться у заяві Білого дому.
Протягом 2022 року США значно випереджали ЄС у наданні підтримки Україні, передусім щодо надання зброї. За даними станом на середину січня 2023 року, США виділили на підтримку України трохи більше 73,1 мільярдів євро. Для ЄС відповідна цифра становить 54,9 мільярда євро, мовиться у повідомленні Кільського інституту світової економіки, який підраховує допомогу Україні з боку її партнерів.
За словами Кристофа Требеша, керівника команди, яка розробляє Ukraine Support Tracker, ЄС проявив нерішучість у перші місяці війни, попри те, що він спроможний швидко мобілізувати фінансові ресурси.
«Про це свідчить, наприклад, величезна кількість коштів, які уряди ЄС мобілізували, щоб пом’якшити шок цін на енергоносії вдома», – каже експерт німецького інституту.
Субсидії на «зелені технології» є приводом для тертя між США та ЄС
Американські та європейські лідери також обговорять спільні дії та координацію США та ЄС у боротьбі з кліматичною кризою «шляхом інвестування в чисті технології на основі безпечних ланцюжків поставок».
Як зазначається у повідомленні Білого дому, Байден і Ляєн підіб’ють підсумки роботи спільної групи, що займається проблемами енергетичної безпеки Європи, яку вони створили рік тому, і яка «допомогла ЄС зменшити залежність від російського викопного палива», а також та прискорити перехід до «зелених» технологій.
Як повідомляє агентство Reuters, європейські країни стурбовані тим, що нові субсидії США можуть завдати шкоди їхнім економікам. Закон про скорочення інфляції на 430 мільярдів доларів, запропонований Байденом, передбачає значні субсидії на вироблену в США продукцію. Він спрямований на подолання кліматичної кризи та сприяння виробництву поновлюваної енергії. Але європейці побоюються, що він підірве їхню конкурентоздатність.
Минулого місяця Європейська комісія представила свій промисловий план «Зеленої угоди» у відповідь на заходи США, що передбачає збільшення рівня державної допомоги, аби допомогти Європі конкурувати зі США у галузі чистих технологій.
Лідери США та ЄС обговорять спільні плани щодо Китаю
На тлі занепокоєння діями Китаю на міжнародній арені, лідери США та ЄС планують обговорити спільну роботу для протидії «викликам, створеним Китайською Народною Республікою», мовиться у заяві.
Як повідомляв «Голос Америки», Вашингтон і його союзники останніми тижнями заявили, що Китай розглядає можливість надання смертоносної зброї Росії. Пекін заперечує такі наміри.
«Зупиніть цю агресивну війну», – держсекретар США Ентоні Блінкен. Відео
«Президент Путін не виявив жодного інтересу брати у цьому участь, сказавши, що тут нема про що говорити, допоки Україна не прийме, я цитую, «нові територіальні реалії», – держсекретар США Ентоні Блінкен
Шольц: Не може бути переговорів про мир із дулом пістолета біля скроні. Відео
«Відданість миру не означає підкорюватись більшому сусіду. Якщо Україна припинить захищатись, це не буде миром, це буде кінцем України. Не може бути переговорів із дулом пістолета біля твоєї скроні, окрім як про здачу», - заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.
Кібератаки у США розглядатимуть як загрозу національній безпеці - нова стратегія Білого дому
Білий дім ініціює запровадження комплексних федеральних норм, щоб захистити онлайн-сферу від хакерів, зокрема, через запровадження відповідальності компаній за кібербезпеку, а також через ставлення до хакерських атак як загроз національній безпеці країни.
План президентської адміністрації увійшов до Національної кіберстратегії США, яку Білий дім оприлюднив в четвер, 2 березня.
У документі, серед іншого, окреслюються довгострокові цілі США щодо того, як уряд, компанії та споживачі можуть безпечно працювати у цифровому світі. На індустрію комп'ютерних технологій і програмного забезпечення покладається відповідальність за розробку "безпечного за дизайном" продукту, який має бути розроблений та випробуваний на можливість проникнення в програму ще до того, як продукт потрапляє на ринок.
Виконувачка обов'язків Національного кібердиректора США Кемба Волден заявила, що ця стратегія "фундаментально переосмислює американський кібердоговір із суспільством" та "покладає відповідальність за управління кіберризиками на тих, хто найбільше в змозі її нести".
стратегія "фундаментально переосмислює американський кібердоговір із суспільством"
Волден наголосила, що пропонувати пересічним людям, малим підприємствам чи місцевим органам влади брати на себе основну частину тягаря кібербезпеки "не просто несправедливо, це неефективно".
"Найбільші, найкращі та найбільш умілі учасники нашої цифрової екосистеми можуть і повинні взяти на себе більшу частку тягаря для управління кіберризиками та гарантування безпеки всіх нас", – додала кібердиректорка.
Національна стратегія Білого дому має п'ять складових: захищати критичну інфраструктуру, руйнувати та демонтувати загрози, створювати ринкові інструменти для безпеки та стійкості, інвестувати в стійке майбутнє, створювати міжнародні партнерства для досягнення спільних цілей.
Американці повинні бути впевнені, що вони можуть покладатися на критично важливі служби
Документ розробили після низки великих кібератак у США, серед яких був напад на оператора американської трубопровідної системи Colonial Pipeline 2021 року, та кібератаки на федеральні установи США через програмне забезпечення фірми SolarWinds у 2019-20 роках. У цих інцидентах зловмисники використовували вразливі місця компаній, які займають центральне місце в екосистемі комп'ютерної безпеки й надають доступ до великої кількості клієнтів.
У Білому домі сподіваються, що суворіші вимоги до компаній зменшать ризики у сфері кібербезпеки. Як пишуть оглядачі, хоча стратегія Адміністрації Байдена також спрямована на посилення співпраці з приватним сектором, вона є першою у США, що наполягає на більш агресивному та комплексному федеральному регулюванні кібербезпеки.
Китай... представляє "найширшу, найактивнішу та найстійкішу загрозу для мереж як уряду, так і приватного сектору"
"Американці повинні бути впевнені, що вони можуть покладатися на критично важливі служби: лікарні, газопроводи, повітря, водопостачання, навіть якщо вони стають мішенню наших супротивників", - заявила Енн Н'юбергер, заступниця радника президента з нацбезпеки з питань кібернетики та новітніх технологій.
У Стратегії звучать закиди на адресу Китаю, Росії, Ірану, Північної Кореї та "інших авторитарних держав з ревізіоністськими намірами" в "агресивному використанні передових кіберможливостей", щоб досягнути цілей, які суперечать інтересам США та міжнародним нормам. У документі також виділено Китай як країну, що представляє "найширшу, найактивнішу та найстійкішу загрозу для мереж як уряду, так і приватного сектору".
Стратегія закликає до довгострокових інвестицій в кібергалузь США, інфраструктуру та цифрові екосистеми, а також підкреслює необхідність технологій для підвищення національної стійкості та економічної конкурентоспроможності США.
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