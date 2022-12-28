Урядовці США і Великої Британії запевнили, що у новому році союзники України підтримуватимуть її боротьбу

Міністр закороднних справ Великої Британії та державний секретар США нагадали про героїчний спротив українців та їхню боротьбу за свободу. Вони запевнили, що їхні країни надалі підтримуватимуть українців у їхній боротьбі проти тиранії.

Голова зовнішньополітичного відомства Британії Джеймс Клеверлі написав про це у своєму твіті, що підбивав підсумки року, що минає.

«2022 рік запам'ятається незаконним вторгненням Росії в Україну, – написав Клеверлі, який також додав, що це був і рік солідарності у боротьбі проти тиранії.

«Боротьба з війною Путіна показала світові, що за допомогою надзвичайної сили та хоробрості ми можемо протистояти тиранії. СлаваУкраїні», – твітує британський міністр.

На початку минулого тижня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак повідомив про запланований новий пакет військової допомоги Україні на суму 304 мільйони доларів.

За словами заяви, пакет включає «сотні тисяч артилерійських снарядів» і спрямований на забезпечення «постійного надходження критично важливих артилерійських боєприпасів в Україну протягом 2023 року».

У вівторок ввечері Державний секретар США Ентоні Блінкен ще раз запевнив, що Америка буде підтримувати Україну «стільки, скільки буде потрібно», і особливо зараз, коли українцям потрібно пережити холодну зиму у той час, як Росія знищує енергосистему країни.

«Ми будемо з Україною стільки, скільки потрібно. Попереду на українців чекає важка зима, і ми будемо невтомно працювати з G7 та іншими партнерами, щоб відремонтувати, замінити та захистити енергетичну інфраструктуру України», – написав Блінкен у своєму твіті.

У своєму дописі він також поширив згадку президента Джо Байдена про нещодавній візит до Вашингтона президента України Володимира Зеленського, де Байден каже, що те, що досягнув український народ і президент Зеленський має значення для всього світу.

Від початку російського вторглася 24 лютого, США та Велика Британія є найбільшими країнами, що надають військову допомогу Україні. Сполучені Штати зобов’язалися надати близько 51 мільярда доларів гуманітарної, фінансової та військової допомоги, а Британія виділила близько 7,43 мільярда доларів, згідно з даними Кільського інституту світової економіки, німецької групи, яка відстежує підтримку Києва.