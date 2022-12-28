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Урядовці США і Великої Британії запевнили, що у новому році союзники України підтримуватимуть її боротьбу
Міністр закороднних справ Великої Британії та державний секретар США нагадали про героїчний спротив українців та їхню боротьбу за свободу. Вони запевнили, що їхні країни надалі підтримуватимуть українців у їхній боротьбі проти тиранії.
Голова зовнішньополітичного відомства Британії Джеймс Клеверлі написав про це у своєму твіті, що підбивав підсумки року, що минає.
«2022 рік запам'ятається незаконним вторгненням Росії в Україну, – написав Клеверлі, який також додав, що це був і рік солідарності у боротьбі проти тиранії.
«Боротьба з війною Путіна показала світові, що за допомогою надзвичайної сили та хоробрості ми можемо протистояти тиранії. СлаваУкраїні», – твітує британський міністр.
На початку минулого тижня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак повідомив про запланований новий пакет військової допомоги Україні на суму 304 мільйони доларів.
За словами заяви, пакет включає «сотні тисяч артилерійських снарядів» і спрямований на забезпечення «постійного надходження критично важливих артилерійських боєприпасів в Україну протягом 2023 року».
У вівторок ввечері Державний секретар США Ентоні Блінкен ще раз запевнив, що Америка буде підтримувати Україну «стільки, скільки буде потрібно», і особливо зараз, коли українцям потрібно пережити холодну зиму у той час, як Росія знищує енергосистему країни.
«Ми будемо з Україною стільки, скільки потрібно. Попереду на українців чекає важка зима, і ми будемо невтомно працювати з G7 та іншими партнерами, щоб відремонтувати, замінити та захистити енергетичну інфраструктуру України», – написав Блінкен у своєму твіті.
У своєму дописі він також поширив згадку президента Джо Байдена про нещодавній візит до Вашингтона президента України Володимира Зеленського, де Байден каже, що те, що досягнув український народ і президент Зеленський має значення для всього світу.
Від початку російського вторглася 24 лютого, США та Велика Британія є найбільшими країнами, що надають військову допомогу Україні. Сполучені Штати зобов’язалися надати близько 51 мільярда доларів гуманітарної, фінансової та військової допомоги, а Британія виділила близько 7,43 мільярда доларів, згідно з даними Кільського інституту світової економіки, німецької групи, яка відстежує підтримку Києва.
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Росія і Китай провели навчальні захоплення підводних човнів - ЗМІ
Росія і Китай відпрацювали тренувальні захоплення підводних човнів, завершуючи тижні спільного військово-морського навчання в Східно-Китайському морі, повідомляє Reuters.
Навчання під назвою «Морська взаємодія-2022» тривало 21-27 грудня для Тихоокеанського флоту Росії у водах Чжоушань і Тайчжоу в китайській провінції Чжецзян. Тренінги для військових включали захоплення ворожого підводного човна за допомогою глибинних бомб і артилерійського вогню по імітації військового корабля, - цитує Reuters Міністерство оборони Росії.
Російське міноборони звітувало, кораблі двох країн за підтримки авіації спільно провели пошук підводного човна та здійснили залп реактивними глибинними бомбами. Міністерство також опублікувало відео із зображенням російських і китайських військових кораблів у Східно-Китайському морі, де російські моряки розмовляють китайською мовою зі своїми китайськими колегами, а російські кораблі запускають ракети.
Останнім часом Китай зміцнює зв'язки з Росією. Посадовці прогнозують поглиблення співпраці і на наступний рік. Так, за повідомленням Associated Press, міністр закордонних справ Китаю Ван заявив, що Китай “буде поглиблювати стратегічну взаємодовіру і взаємовигідну співпрацю з Росією”.
“Що стосується кризи в Україні, ми послідовно дотримувалися фундаментальних принципів об’єктивності та неупередженості, не віддаючи переваги тій чи іншій стороні та не підливаючи масла у вогонь, тим більше не шукаючи егоїстичної вигоди із ситуації», — сказав Ван Ї. Він також заявив, що Китай “продовжуватиме відігравати конструктивну роль у врегулюванні української кризи власним шляхом”, - сказно у заяві МЗС Китаю.
Ван Ї і держсекретар США Ентоні Блінкен розмовляли телефоном наприкінці минулого тижня. Блінкен обговорив необхідність відповідального управління відносинами США та Китаю та висловив занепокоєння щодо війни Росії проти України та загроз, які вона становить для глобальної безпеки та економічної стабільності. Ван Ї натомість звинувачує Америку в погіршенні відносин між США і Китаєм, - інформує АР.
В статті використано матеріали АР, Reuters.
- Голос Америки
Американець Пол Вілан 4 роки перебуває в ув'язненні в РФ. "Ми віддані його звільненню", - кажуть в Держдепі
У день, коли виповнилося 4 роки з моменту затримання Пола Вілана в Росії, яке США вважають неправомірним, держсекретар США Ентоні Блінкен зробив заяву про те, що зусилля американської влади не припиняться, поки Пол не повернеться додому до своєї родини, як й інші американські заручники і незаконно затримані по всьому світу.
“Сьогодні виповнюється чотири роки неправомірного ув’язнення Пола Вілана, які він, страждаючи, провів далеко від своєї родини. Російська влада піддала його таємному суду і засудила до 16 років колонії на підставі секретних доказів”, - йдеться у заяві, опублікованій 28 грудня на сайті Держдепартаменту США.
Державний секретар наголошує, що затримання Вілана залишається неприйнятним і США продовжують наполягати на його негайному звільненні за будь-якої можливості.
“Як сказав президент безпосередньо сім’ї Вілан, наші зусилля щодо звільнення Пола не припиняться, доки він не повернеться додому до своєї родини, де йому належить бути”, - заявив Е. Блінкен.
Пол Вілан засуджений у Росії за звинуваченням у шпигунстві. Раніше затриманий повідомляв своїй родині, що його утримують у жахливих умовах у бараку мордовської виправної колонії, де температура повітря не перевищує 5 градусів тепла, а в майстерні, де ув’язнені шиють одяг, ще холодніше, цитувало бранця Радіо Свобода.
Як повідомляв Голос Америки, президент Джо Байден пообіцяв, що адміністрація не припинить добиватися звільнення американця: «Ми не забули про Пола Вілана, якого роками несправедливо утримують в Росії. І хоча нам ще не вдалося добитися звільнення Пола, ми не здаємося. Ми ніколи не здамося».
На початку грудня додому з російського ув'язнення повернулася американська зірка баскетболу США Бріттні Ґрайнер, засуджена в Росії до дев’яти років колонії за звинуваченнями у незаконному перевезенні наркотичних речовин.
Ґрайнер заарештували в московському аеропорту Шереметьєво 17-го лютого та пізніше її звинуватили в незаконному зберіганні наркотиків і засудили на дев'ять років ув'язнення.
США назвали вирок Ґрайнер «надмірним і невідповідним», а затримання Бріттні «несправедливим». США обміняли американську баскетболістку Бріттні Ґрайнер на Віктора Бута, росіянина, який відбував строк в ув'язненні США за звинуваченнями в торгівлі зброєю.
У квітні Росія та Сполучені Штати обміняли колишнього морського піхотинця Тревора Ріда на російського пілота Костянтина Ярошенка, який відбував 20-річний термін у США.
Колядки, українські страви та вертеп: як українська громада Лос-Анджелеса святкувала Різдво. Відео
Своє перше Різдво у Сполучених Штатах відзначили цьогоріч десятки тисяч вимушених переселенців з України, які прибули до Америки після початку повномасштабного вторгнення Росії.
TikTok заборонили використовувати в Конгресі США
27 грудня (Reuters) – Як повідомляє адміністрація Палати представників США, популярний китайський відеододаток TikTok заборонено на всіх пристроях Палати представників Конгресу США. Такий захід повторює закон про заборону додатка на урядових пристроях США, який незабаром вступить в силу.
Додаток несе «високиий ризик через низку проблем із безпекою», — сказав головний посадовець адміністрації Палати представників (CAO) у повідомленні, надісланому всім законодавцям і співробітникам у вівторок. Додаток має бути видалено з усіх пристроїв, якими керує Палата.
Уряди штатів США зробили кроки із заборони TikTok, що належить компанії ByteDance Ltd із Пекіна, на урядових пристроях. Станом на минулий тиждень 19 штатів принаймні частково заблокували додаток для державних пристроїв через побоювання, що уряд Китаю може використовувати додаток для відстеження американців і цензури контенту.
Законопроект про бюджет США на наступний рік, обсягом 1,66 трильйона доларів США, ухвалений минулого тижня , містить положення про заборону додатків на пристроях, якими керують федеральні органи влади. Він набуде чинності, коли президент Джо Байден підпише закон.
«Після ухвалення бюджету, який заборонив TikTok на пристроях виконавчої влади, CAO працював з Комітетом з питань адміністрування Палати представників, щоб втілити подібну політику для Палати представників», — сказав Reuters у вівторок речник адміністрації.
У повідомленні для персоналу говориться, що всі, хто мають TikTok на своєму пристрої, отримають запит про його видалення, а завантаження програми в майбутньому буде заборонено.
TikTok не одразу відповів на запит прокоментувати нове правило.
Законодавці США висунули пропозицію заборонити додаток на загальнодержавному рівні.
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