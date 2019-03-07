Екс-юрист Трампа вимагає від Організації Трампа сплатити його видатки на юристів

Колишній юрист Дональда Трампа подав до суду на Організацію Трампа, вимагаючи установу сплатити його юридичні витрати. Майкл Коен наполягає на тому, що за контрактом Організація Трампа має сплачувати його видатки на послуги юристів, пов'язані зі слідством, що проводить спецпрокурор США Роберт Мюллер, а також через розслідування можливих порушень правил щодо фінансування передвиборчої кампанії Трампа.

"Організація Трампа погодилась надавати відшкодування пану Коену, сплачувати за послуги юристів Коена та витрат пов'язаних з різними питаннями, пов'язаними з роботою пана Коена з та від імені Організації", - йдеться в тексті позову, який цитують ЗМІ.

Організація Трампа припинила сплачувати видатки з червня 2018 року, заявляє Коен. Щонайменше 1,9 мільйона доларів виплат юристам та витрат не було відшкодовано, вказує він.

Коен, якого в грудні було засуджено до трьох років ув'язнення, визнав свою провину у наданні неправдивих свідчень Конгресу щодо проекту будівництва офісного центру кампанії Трампа в Москві, та порушенні правил фінансування політичних кампаній. Він вирушає до в'язниці у травні.

Наприкінці лютого Коен виступив з різкою критикою Дональда Трампа у своїх публічних свідченнях перед Комітетом з нагляду Палати представників Конгресу США.

"Я шкодую про той день, коли сказав «так» пану Трампу, - промовив Коен під час слухань. - Я шкодую про допомогу та підтримку, яку я йому надавав. Мені соромно за свої власні проступки, і я публічно взяв на себе відповідальність за них, визнавши провину в суді Південного округу Нью-Йорка. Мені соромно за свою слабкість і недоречну лояльність - того, що я зробив для пана Трампа, прагнучи захистити і підтримати його. Мені соромно, що я вирішив брати участь у приховуванні незаконних дій пана Трампа, а не слухати власне сумління. Мені соромно, тому що я знаю, ким пан Трамп є насправді. Він расист. Він аферист. Він шахрай", - наголосив колишній юрист Трампа.

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