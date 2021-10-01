Гельсінська комісія США засудила дії Кремля проти ОБСЄ

Американські законодавці Бен Кардін, Стів Коен, Роджер Уікер і Джо Вілсон як керівники Гельсінської комісії США, яка є делегацією Конгресу США до Організації з безпеки і співробітництва у Європі (ОБСЄ), засудили в п'ятницю дії керівництва Росії, спрямовані на перешкоджання роботі щорічної конференції ОБСЄ з прав людини (Human Dimension Implementation Meeting - англ.).

Керівники Гельсінської комісії заявили, що конференція не розпочалась через «непримиренність Росії, яка не дозволила провести зустріч». Кремль, на думку законодавців, знову поставив «рекорд» щодо підриву роботи ОБСЄ в сфері захисту громадянських прав та демократії.

«Росія явно побоюється критики з боку ОБСЄ, інших держав-учасників організації і громадянського суспільства з приводу погіршення ситуації з правами людини і фальсифікації виборів», - йдеться в заяві.

Натомість МЗС Росії 30-го вересня заявили, що звинувачення на ардесу Росії у блокуванні події є "викривленням фактів".

"Наші західні партнери відкинули наші пропозиції додати протидію возвеличенню нацизму до порядку денного", - заявили у МЗС Росії.

У представництві США в ОБСЄ відповіли, що "Росія піднімає питання нео-нацизму, коли це їй зручно" і цього року, зробила це, щоб заблокувати конференцію.

Росія, відзначили американські дипломати, "абсолютно вільна піднімати це та будь-які інше питання".

Сенатори і конгресмени закликали Росію негайно змінити свою позицію і заявили, що очікують проведення заходу відповідно до угоди, прийнятої в Гельсінкі в 1992 році главами держав всіх країн-учасниць ОБСЄ, включно з Росією.

Відповідна щорічна зустріч ОБСЄ є найбільшою регіональною щорічною конференцією з прав людини і зазвичай у ній беруть участь сотні представників урядових та неурядових організацій з різних країн, міжнародних експертів та правозахисників.

Як повідомляв "Голос Америки", щорічна конференція ОБСЄ з прав людини, яка у понеділок мала розпочатись у Варшаві не зібралась через рішення уряду Росії заблокувати її. Відповідну заяву розміщено на сайті Держдепу.

"Ми глибоко шкодуємо щодо цієї спроби уряду Росії заблокувати розгляд порушень ним прав людини, які погіршуються", - відзначала заява.

Заява також вказала, що США не будуть ігнорувати порушення прав людини.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки".

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