У Держдепі розкритикували російську обструкцію в ОБСЄ

Щорічна конференція ОБСЄ з прав людини (Human Dimension Implementation Meeting - англ.), яка у понеділок мала розпочатись у Варшаві не зібралась через рішення уряду Росії заблокувати її. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. Відповідну заяву розміщено на сайті Держдепу.

"Ми глибоко шкодуємо щодо цієї спроби уряду Росії заблокувати розгляд порушень ним прав людини, які погіршуються", - відзначає заява.

Заява також відзначає, що США не будуть ігнорувати порушення прав людини.

"Ми будемо продовжувати докладати усіх зусиль, щоб привертати увагу до повного спектру проблематики прав людини у регіоні ОБСЄ, та будемо працювати з союзниками та партнерами, щоб захистити принцип комплексного, щорічного, аналізу прав людини за за активної участі громадянського суспільства", - йдеться у заяві Блінкена.

У соціальній мережі Twitter Блінкен також закликав Росію "поважати громадянське суспільство, незалежні ЗМІ, верховенство права, та вільні та чесні вибори".

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