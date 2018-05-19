У Демократичній Республіці Конго підтверджено три випадки захворювання на Еболу

З Демократичної Республіки Конго повідомлено про три нові випадки захворювання на Еболу. Про це заявив міністр охорони здоров’я Олі Ілунга, який учора ввечері повідомив про нові випадки вірусного захворювання, які зареєстровано в місті Мбандака.У цьому місті, з населенням у 1,2 мільйона, кілька днів раніше зареєстровано інший випадок захворювання, яке дуже часто закінчується смертю хворого.

«У регіоні повідомлено про сорок три випадки геморагічної лихоманки Ебола, з яких 17 уже підтверджено, 21названо можливим випадком захворювання і п’ять імовірними», сказав Ілунга.

ВООЗ поки що відмовилась визнати спалах хвороби міжнародною надзвичайною ситуацією, але заявила, що ризик поширення віруса в країні «дуже високий». ВООЗ також заявила, що існує великий ризик поширення віруса до дев’яти сусідніх країн, але наполягала, що в регіоні не повинно бути обмежень щодо подорожування і торгівлі.

На початку наступного тижня повинна бути застосована нова поки що експериментальна вакцина. Вона виявилась ефективною під час спалаху Еболи в Західній Африці кілька років тому. До Конго вже доставлено чотири тисячі одиниць вакцини, і більше перебуває в дорозі. Представники органів охорони здоров’я Конго намагаються тримати вакцину у відповідних умовах у тій великій країні, де інфраструктура часто не гарантує відповідних умов.

Це вже дев’ятий спалах Еболи в Конго за понад 40 років, але раніші обмежувались до сільських районів. Були два спалахи в столиці країни Кіншасі з населенням у 10 мільйонів, але їм швидко покладено край.

У результаті спалаху Еболи в країнах Західної Африки, який почався у 2013 році, померло понад 11 300 людей.

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