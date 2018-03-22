Конгрес має 48 год. на розгляд бюджетних асигнувань, де збільшено допомогу Україні

В Конгресі США офіційно оприлюднили текст законопроекту про бюджетні асигнування, який передбачає найбільше підвищення фінансування установ федерального уряду за останні роки, повідомляє Politico.

Однак, Конгрес має лише 48 годин, щоб затвердити законопроект і уникнути "закриття уряду" - часткової призупинки роботи ряду установ федерального уряду через затримки бюджетного процесу.

Масштабний законопроект нараховує 2 232 сторінки і передбачає розподіл видатків на 1,3 трильйони доларів

В Білому домі повідомили, що президент Трамп підтримує законопроект, однак, за повідомленнями ЗМІ, він дещо незадоволений, бо очікував, що в рамках переговорів Республіканська партія зможе добитись більш значного підвищення фінансування для будівництва стіни на кордоні США та Мексики, а також розширення програми подолання нелегальної імміграції. Законопроект передбачає виділення 641 мільйона доларів на фінансування стіни кордоні з Мексикою, а адміністрація Трампа спочатку заявляла про необхідність виділити 25 мільярдів доларів США на цей проект. Це буде останній основоположний законопроект, який Трамп планує підписати до проведення довиборів до Конгресу США.

В законопроекті збільшено фінансування на підтримку України. Допомога складатиме 620.7 мільйони доларів, що перевищує відповідний минулорічний кошторис, повідомляє посольство України в США.

"Так, згідно із законопроектом Пентагону виділяється 200 млн. дол. для надання військово-технічної допомоги Україні, що на 50 млн. дол. більше за асигнування 2017 року. Дані кошти спрямовуватимуться на фінансування конкретних проектів американської підтримки Збройним Силам України, зокрема, таких, як підготовка військовослужбовців, надання військової техніки та спорядження, летальної зброї оборонного характеру, іншого оснащення і послуг військового призначення, логістичне забезпечення. Перелік видів допомоги включає також розвідувальну підтримку збройних та безпекових сил нашої держави.



Кошторис допомоги Україні по лінії Державного департаменту США та причетних агентств визначено у сумі 420,700 млн. дол., що на 10 млн. дол. перевищує відповідні видатки минулого року. Збільшене фінансування спрямоване на посилення безпекової підтримки України за програмою “Міжнародне військове фінансування”, - наголошується в повідомлення Посольства.

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