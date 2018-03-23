"Конгрес знову виявив лідерство там, де президент не відповідає на загрози, що надходять від Росії стосовно демократичних цінностей, процесів та інституцій, які визначають нас, як американців", - заявив сенатор-демократ Бен Кардин, автор нещодавньої доповіді стосовно втручання Путіна проти демократичних цінностей та установ в Росії та Європі.

Сенатор привітав положення консолідованого законопроекту про бюджетні асигнування США на 2018 фінансовий рік, затвердженого Конгресом, яким передбачається виділення 250 мільйонів доларів на протистояння впливу Росії.

Кардин різко розкритикував позицію президента Трампа стосовно Росії.

"Знову і знову, президент Трамп показує, що ми не можемо, або не бажаємо протистояти Путіну, фактично зрікаючись відповідальності, покладеної на його службу оберігати те, що ми цінуємо, проти повсталого ревізіоністського Кремля", - йдеться в заяві сенатора.

"Закордонна політика Америки потужніша, коли Конгрес та президент єдині у своїх поглядах і діях. Це надіслало б набагато більш потужний сигнал Путіну та його соратникам, якщо б ці жорсткі заходи просував би також і президент Сполучених Штатів. Однак, ми в Конгресі продовжимо робити те, що президент не може, або не хоче, щоб продемонструвати, що Америка стоятиме на захисті наших цінностей та інтересів і наших союзників, з ресурсами та пристрастю і рішучістю. Дякую колегам з обох партій за їх підтримку цього важливого заходу", - заявив Кардин.

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