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Конгресмен- республіканець звинуватив Росію у роздмухуванні расових суперечок у США

  • Голос Америки

Росія відіграла роль у роздмухуванні насильства на расовому ґрунті під час акції «Об’єднаємо правих» у Шарлоттсвіллі рік тому, заявив в інтерв’ю каналу CNN конгресмен-республіканець Том Ґеррет, член комітету з питань національної безпеки та міжнародних відносин Палати Представників.

Російське втручання має на меті розколоти американців та підірвати їх довіру до демократій західного зразку.

За його словами, про це йому сказав під час брифінгу два місяці тому Директор ФБР. «Російське втручання має на меті розколоти американців та підірвати їх довіру до демократій західного зразку», - заявив Ґеррет.

Говорячи про Росію, він сказав, що «вони використовують подібні події, як расові суперечки, … це стиль їх роботи. Найбільше мене, як члена комітету із безпеки, лякає те, що американці налаштовуються проти один одного через відмінності, які існують, але у загальній кратині є незначними».

ФБР не надав коментар щодо цієї заяви, але раніше директор Бюро Крістофер Рей заявляв, що «зовнішній вплив» відіграє роль у зусиллях «розкрутити внутрішні екстремістські рухи».

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