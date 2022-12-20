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Комітет із розслідування "6 січня" рекомендує висунути екс-президенту Трампу кримінальні звинувачення
Комітет Палати представників, який розслідував штурм Капітолію 6 січня 2021 року, рекомендує звинуватити колишнього президента США Дональда Трампа за чотирма статтями, повідомляє Reuters.
На думку членів комітету, Трампу слід висунути звинувачення у перешкоджанні офіційній процедурі, змові з метою шахрайства щодо федерального уряду, змові для надання неправдивих свідчень і підбурюванні до збройного заколоту.
Це перший випадок в історії країни, коли спеціальний комітет рекомендує розпочати кримінальне розслідування щодо колишнього президента, зазначає агентство.
Рекомендація Комітету носить символічний характер, а остаточне рішення про відкриття кримінальної справи ухвалюватиме Мін’юст США.
Під час 18-місячного розслідування комітет провів понад одну тисячу допитів свідків і зібрав сотні тисяч документів.
У січні більшість у Палаті представників матимуть республіканці, і вони можуть розпустити комітет, до якого увійшли сім представників Демократичної партії та два республіканці.
6 січня 2021 року група прихильників чинного президента США Дональда Трампа увірвалася до будівлі Капітолію, намагаючись зірвати утвердження перемоги демократа Джо Байдена на президентських виборах у листопаді. Після штурму стало відомо про загибель п’яти людей, зокрема, одного офіцера поліції. Після штурму Капітолію проти сотень громадян порушили кримінальні справи, кілька людей засуджені.
Незадовго до подій у Капітолії Дональд Трамп виступив на мітингу своїх прихильників поблизу Білого дому. Він повторив недоведені його юристами у судах звинувачення, що результати президентських виборів нібито були сфальсифіковані.
У США зараз проводять три розслідування щодо, де фігурує колишній президент Трамп. Федеральна прокуратура розслідує потенційно незаконне зберігання Трампом президентських документів та його можливу причетність до дій його прихильників, які увірвалися до будівлі Конгресу 6 січня 2021 року.
У Джорджії прокуратура розслідує спроби Трампа змінити результати президентських виборів 2020 року в цьому штаті.
Незважаючи на це, у середині листопада Дональд Трамп оголосив про висування своєї кандидатури у президенти країни від Республіканської партії на виборах 2024 року.
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Щодо узгодженої ЄС стелі цін на газ є надії, але й побоювання
Країни Європейського Союзу досягли непростої згоди про запровадження верхніх меж на природній газ, які мають діяти з 15 лютого 2023 року.
Ми довели, що ЄС згуртований, і ми не дозволимо нікому використовувати енергію як зброю.Йозеф Сікела
В ЄС кажуть, що хочуть таким чином захистити європейських споживачів від різких зростань цін на енергію, зареєстрованих упродовж минулого року, а також позбавити Росію, досі найбільшого постачальника газу на континенті, можливості використовувати паливо для політичного та економічного впливу на Європу.
Але, в той час як, лідери ЄС вітали домовленість і, наприклад, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що вона «означає кінець ринкових маніпуляцій Росії», деякі політики і представники індустрії висловлюють сумніви, що механізм принесе бажані результати, а інші називають його потенційно шкідливим.
Уряди зокрема Австрії, Нідерландів та Німеччини тривалий час відмовлялися підтримувати ідею цінової стелі через побоювання, що втручання можуть призвести до руйнування ринкових механізмів і, зрештою, до небажаних наслідків, таких як дефіцит і зростання цін.
Домовленість ЄС оголошена 19 грудня стала можливою лише після того, як сторони домовилися швидко переглядати механізм обмеження цін, якщо на ринку будуть помічені негативні тенденції.
«Досягнуто компромісу, який обмежує механізм до тимчасових стрибків цін на певні біржові продукти. Він буде автоматично знятий, якщо, наприклад, буде загроза для безпеки постачання», - наголосив німецький міністр економіки Роберт Габек.
Одностайності європейці так і не досягли, а тому рішення було схвалене за наслідками голосування «кваліфікованою більшістю», яка за правилами ЄС вимагає 55% країн організації (15 з 27), а також, щоб це представляло принаймні 65% населення Європейського Союзу.
«Ми довели, що ЄС згуртований, і ми не дозволимо нікому використовувати енергію як зброю», - сказав чеський міністр промисловості Йозеф Сікела, країна якого зараз головує в ЄС.
Угорщина, уряду якої закидають надмірну близькість до Москви, заявила, що голосувала проти.
«Це шкідливий, небезпечний і повністю непотрібний крок», - заявив у Брюсселі угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто, поскаржившись, що це може впливати вже укладені довготермінові газові контракти Угорщини з Росією.
Як це мало б працювати?
Схвалена цінова стеля передбачає, що принцип обмеження почне діяти, якщо ціна на важливій газовій біржі Title Transfer Facility (TTF) у Нідерландах упродовж трьох днів перевищуватиме 180 євро ($190) за мегават-годину.
При цьому також ціна на зріджений газ мали би бути принаймні на 35 євро вищою за ціну на світовому ринку також упродовж трьох днів.
Задіяний механізм обмеження ціни мав би залишатися чинним упродовж принаймні 20 днів.
19 грудня мегават-година природного газу на TTF коштувала 107 євро.
Найвищими біржові ціни на TTF були у серпні минулого року, сягнувши майже 350 євро за мегават-годину.
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