Комітет із розслідування "6 січня" рекомендує висунути екс-президенту Трампу кримінальні звинувачення

Комітет Палати представників, який розслідував штурм Капітолію 6 січня 2021 року, рекомендує звинуватити колишнього президента США Дональда Трампа за чотирма статтями, повідомляє Reuters.

На думку членів комітету, Трампу слід висунути звинувачення у перешкоджанні офіційній процедурі, змові з метою шахрайства щодо федерального уряду, змові для надання неправдивих свідчень і підбурюванні до збройного заколоту.

Це перший випадок в історії країни, коли спеціальний комітет рекомендує розпочати кримінальне розслідування щодо колишнього президента, зазначає агентство.

Рекомендація Комітету носить символічний характер, а остаточне рішення про відкриття кримінальної справи ухвалюватиме Мін’юст США.

Під час 18-місячного розслідування комітет провів понад одну тисячу допитів свідків і зібрав сотні тисяч документів.

У січні більшість у Палаті представників матимуть республіканці, і вони можуть розпустити комітет, до якого увійшли сім представників Демократичної партії та два республіканці.

6 січня 2021 року група прихильників чинного президента США Дональда Трампа увірвалася до будівлі Капітолію, намагаючись зірвати утвердження перемоги демократа Джо Байдена на президентських виборах у листопаді. Після штурму стало відомо про загибель п’яти людей, зокрема, одного офіцера поліції. Після штурму Капітолію проти сотень громадян порушили кримінальні справи, кілька людей засуджені.

Незадовго до подій у Капітолії Дональд Трамп виступив на мітингу своїх прихильників поблизу Білого дому. Він повторив недоведені його юристами у судах звинувачення, що результати президентських виборів нібито були сфальсифіковані.

У США зараз проводять три розслідування щодо, де фігурує колишній президент Трамп. Федеральна прокуратура розслідує потенційно незаконне зберігання Трампом президентських документів та його можливу причетність до дій його прихильників, які увірвалися до будівлі Конгресу 6 січня 2021 року.

У Джорджії прокуратура розслідує спроби Трампа змінити результати президентських виборів 2020 року в цьому штаті.

Незважаючи на це, у середині листопада Дональд Трамп оголосив про висування своєї кандидатури у президенти країни від Республіканської партії на виборах 2024 року.