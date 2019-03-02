Консерватори тепло прийняли виступ Трампа, після важкого політичного тижня для президента

Президент США виступив на Політичному зібранні консерваторів і прокоментував низку звинувачень, що останнім часом звучали проти нього.

Після важкого політичного тижня для Дональда Трампа, який позначився складними переговорами з лідером Північої Кореї Кім Чен Ином, а всередині країни – слуханнями в Конгресі, де колишній юрист Трампа Майкл Коен виступив з низкою звинувачень проти президента, консерватори тепло сприйняли промову Трампа, перериваючи його оплесками та вигуками.

Трамп притримувався власного неформального стилю виступу. «Я говорю не за сценарієм і так, як ви знаєте, так мене і обрали. Якщо ми не відхилятимемось від сценарію, на нашу країну очікуватимуть великі неприємності», - заявив Трамп.

У виступі Трамп заявив, що ЗМІ хибно розтлумачили його звернення до Росії стосовно електронної пошти Гілларі Клінтон. Саме це зверення, зроблене під час передвиборчої кампанії, багато аналітиків розцінили як свідчення існування зв’язку між кампанією Трампа та Росією.

Він також назвав «маячнею» заклик Демократів до нових розслідувань його кампанії.

Коментуючи звинувачення в тому, що він звільнив директора ФБР Джеймса Комі через незадоволення тим, як проводиться розслідування можливого впливу Росії на президентську кампанію 2016 року, Трамп заявив, що обговорював звільнення зі своєю дружиною Меланією.

«Коли я звільнив Комі, я сказав першій леді, я сказав: «Меланіє, я щось зроблю сьогодні. Я це зроблю, тому що так варто зробити. Він поганий. Він поганий, поганий і погана погана людина, це було доведено всіма цими електронними листами», - сказав він.

Публіка була в захваті від виступу Трампа, пишуть ЗМІ.

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