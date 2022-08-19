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- Голос Америки
У Росії вичерпуються боєприпаси, а віра у флот РФ значно впала - Західна розвідка
Віри у російський флот значно впала, після низки провалів, заявив посадовець розвідки однієї із західних країн під час брифінгу для преси в п'ятницю, повідомляють ЗМІ. "Вони втратили флагманський корабель "Москва", острів Зміїний, половину пакету авіації ВМС, удар був завданий по їхньому штабу", - сказав посадовець про Росію.
Удари по авіабазі в Саках 9 серпня вивели з ладу половину бойових літаків Чорноморського флоту, цитує посадовця розвідки Reuters.
Посадовець, як повідомляють ЗМІ, також зауважив, що тепер російський Чорноморський флот намагається триматись подалі від лінії вогню і загалом поводиться як "прибережна флотилія".
"Що ми зараз бачимо, це те, що Чорноморський флот [РФ] займає дуже захисну позицію за лінією вогню. Це гордий флот із довгою історію. Віра у цю установу значно зменшилась", - наводить слова посадовця журналістка ITV Емма Барроуз у серії твітів.
Посадовець розвідки, за повідомленнями ЗМІ, також відзначив, що у росіян закінчуються боєприпаси. "Ми маємо значні докази того, що боєприпаси вичерпуються", - вказав він.
Він побачив ознаки завмерлого протистояння в ході війни. "Сухопутні сили жодної з сторін не мають достатньо концентрованиз бойових сил для проведення ефективного наступу, який би істотно вплинув на хід війни", - цитує посадовця Reuters.
В статті використано матеріали Reuters
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- Голос Америки
ЄС надав інформацію суду в Гаазі у справі про геноцид у війні Росії проти України
Європейський Союз надав інформацію Міжнародному суду в Гаазі в рамках справи, яку Україна почала проти Росії, звинувативши Росію у "плануванні актів геноциду" під час війни, повідомили в Гаазькому суді.
Україна звинувачує Росію в "навмисних вбивствах і серйозних пораненнях представників української національності".
Представництво України в ЄС висловило вдячність ЄС "за приєднання до справи України проти Росії у Міжнародному суді ООН щодо звинувачень у геноциді. Справедливість переможе", - наводять ЗМІ реакцію відомства.
В суді не надали детальної інформації щодо подання ЄС.
Минулого місяця 45 країн на конференції в Гаазі - штаб-квартирі Міжнародного кримінального суду (МКС) - підписали політичну декларацію про спільну роботу над розслідуванням воєнних злочинів в Україні.
Раніше МКС направив найбільшу групу за свою 20-річну історію для розслідування подій в Україну.
Росія відмовилася від МКС у 2016 році після того, як суд назвав захоплення та анексію Москвою Кримського півострова в 2014 році збройним конфліктом. Росія також відмовилась брати участь у справі ща звинуваченнями у геноциді.
В статті використано матеріали Reuters.
Генсекретар ООН закликав Росію не відключати Запорізьку АЕС
Голова ООН Антоніу Ґутерріш закликав Росію не відключати окуповану Запорізьку атомну електростанцію від української енергомережі, повідомляє агенція AFP.
«Очевидно, що електроенергія із Запоріжжя – це українська електроенергія... Цього принципу потрібно повністю дотримуватися», – сказав генсекретар ООН під час візиту в Одеський порт на півдні України.
19 серпня в українській компанії «Енергоатом» заявили, що є інформація про намір російських окупантів найближчим часом зупинити працюючі енергоблоки ЗАЕС та відключити їх від ліній зв‘язку видачі потужності в українську енергосистему.
«Наразі військові РФ шукають постачальників пального для дизель-генераторів, які мають включитися після зупинки енергоблоків та за відсутності зовнішнього енергопостачання для систем охолодження ядерного палива», – стверджують в «Енергоатомі».
Російська сторона наразі не коментувала цих заяв.
Запорізька АЕС зазнає обстрілів останнім часом. Україна звинувачує в цьому російські сили і закликає припинити «ядерний терор». Російська сторона звинувачення відкидає і каже, що обстріли нібито здійснюють українські військові. При цьому Росія відмовилася від пропозиції створити демілітаризовану зону довкола ЗАЕС.
Від 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.
Один з керівників Організації Трампа визнав провину в несплаті податків
НЬЮ-ЙОРК — У четвер топ-менеджер сімейного бізнесу колишнього президента США Дональда Трампа визнав себе винним в ухиленні від сплати податків у рамках угоди, яка потенційно може зробити його основним свідком проти компанії на судовому розгяді, запланованому на осінь.
Фінансовий директор організації Трампа Аллен Вайссельберг визнав себе винним за всіма 15 пунктами звинувачення, висунутими йому у справі. Його звинуватили в ухиленні від сплати податків з використанням благ, які він отримав від компанії, включаючи виплату лізингових платежів за розкішний автомобіль, орендної плати за квартири на Манхеттені та навчання в приватній школі для своїх онуків.
Вайссельберг — єдина особа, якій висунули кримінальні звинувачення в ході тривалого розслідування бізнес-практики компанії окружним прокурором Манхеттена.
Суддя Хуан Мануель Мерчан погодився засудити Вайсельберга до п’яти місяців ув’язнення та п’яти років випробувального терміну у в’язниці Райкерс-Айленд у Нью-Йорку, хоча він матиме право на звільнення набагато раніше, якщо добре поводитиметься за ґратами. Суддя сказав, що Вайссельбергу доведеться заплатити майже 2 мільйони доларів у вигляді податків, пені та відсотків.
Угода про визнання провини також вимагає від Вайссельберга дати правдиві свідчення на стороні обвинувачення у жовтні, під ча судового розгляду справи проти Організації Трампа. Компанію звинувачують у тому, що вона допомагала Вайссельбергу та іншим керівникам уникати сплати податку на прибуток і давала обмежений звіт урядові.
Сам Трамп не є обвинуваченим у справі.
Свідчення Вайссельберга потенційно можуть послабити захист Організації Трампа. Якщо компанію визнають винною, її можуть оштрафувати або засудити до умовного терміну та наказати змінити бізнес-практики.
- Голос Америки
В Україні говорять про можливі провокації РФ на ЗАЕС, в США називають дії Росії "верхом безвідповідальності"
Росія готує напад "під чужим прапором" на ЗАЕС, щоб потім звинуватити в цьому Україну, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.
В Україні попереджають, що російські сили можуть готувати інциденти на ЗАЕС вже цієї п'ятниці.
«Окупанти оголосили несподіваний «вихідний» на Запорізькій атомній станції. 19 серпня на ЗАЕС буде знаходитись тільки оперативний персонал. Всім іншим співробітникам вхід буде закрито, - повідомило Головне управління розвідки України в дописі в Telegram. - Також відомо, що представники росатому, які останнім часом постійно перебували на станції, терміново залишили територію об’єкту».
Російські сили найближчим часом планують зупинити працюючі енергоблоки та відключити їх від ліній зв‘язку видачі потужності в українську енергосистему, вважають в "Енергоатомі". Про це українська атомна компанія повідомила у п'ятницю в Telegram.
В мережі з'явились відео військових вантажівок на території АЕС. Росія заперечує, що вона використовує станцію як щит для захисту від контрнападів.
Коментуючи повідомлення української сторони про можливі провокації на ЗАЕС вже в п'ятницю, в Держдепі США зауважили, що такі провокації відповідають минулим діям Росії, яка вже раніше проводила операції "під чужим прапором" і назвали "верхом безвідповідальності" російські військові операції на станції та навколо неї. Про це заявив речник Дреждепу Нед Прайс під ча брифінгу у четвер.
"Сполучені Штати продовжує глибоко турбувати, те що Росія захопила військовим чином і продовжує конролювати Запорізьку АЕС, - заявив Прайс. - Міжнародна агенція з атомної енергії амє якомога швидше отримати доступ до ЗАЕС якомога швидше таким чином, який поважає суверенітет України і допомагає забезпечити безпеку станції та нагляд за ядерним матеріалом".
"Брутальність стала ознакою російської війни проти України, - додав Прайс. - Сполучені Штати знають про повідомлення, що російські військові порушували права і застосовували примус до представників персоналу ЗАЕС. Ми вітаємо українську владу та операторів за їхню відданість ядерній бузпеці у ці часи випробувань".
США привітали готовність МАГАТЕ надіслати місію на ЗАЕС а також те, що запрошення для такої місії озвучив український президент Володимир Зеленський.
Безпека ЗАЕС була одним із основних питань, які обговорював Зеленський з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішом та президентом Туреччини Реджепом Ердоганом під час зустрічі у Львовві в четвер.
Гутерріш під час спілкування із представниками медіа у Львові в четвер, 18 серпня, заявив, що Запорізька атомна станція має бути демілітаризованою, а вся військова техніка та військові мусять бути виведені зі станції.
«Здоровий глузд має переважати, щоб уникати будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу фізичну цілісність, безпеку атомної станції. Об’єкт не можна використовувати як частину будь-якої військової операції», - заявив Антоніу Гутерріш.
За словами генсека ООН, потрібна домовленість, щоб відновити статус Запорізької АЕС як суто цивільного об'єкта інфраструктури та забезпечити безпеку регіону.
«У тісному контакті з МАГАТЕ Секретаріат ООН оцінив, що ми маємо в Україні матеріально-технічне забезпечення та безпековий потенціал для підтримки будь-якої місії МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції з Києва за умови домовленості Росії та України», - заявив Гутерріш.
Генсек ООН наполягає на тому, що військову техніку та військових необхідно вивести зі станції.
«Необхідно уникати подальшого розгортання сил або техніки на місці. Територію необхідно демілітаризувати. Треба сказати, як є – будь-яка потенційна шкода Запоріжжю – це самогубство», - заявив Антоніу Гутерріш.
Дивіться також: Інтерв'ю з міністеркою енергетики США
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