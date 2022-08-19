У Росії вичерпуються боєприпаси, а віра у флот РФ значно впала - Західна розвідка

Віри у російський флот значно впала, після низки провалів, заявив посадовець розвідки однієї із західних країн під час брифінгу для преси в п'ятницю, повідомляють ЗМІ. "Вони втратили флагманський корабель "Москва", острів Зміїний, половину пакету авіації ВМС, удар був завданий по їхньому штабу", - сказав посадовець про Росію.

Удари по авіабазі в Саках 9 серпня вивели з ладу половину бойових літаків Чорноморського флоту, цитує посадовця розвідки Reuters.

Посадовець, як повідомляють ЗМІ, також зауважив, що тепер російський Чорноморський флот намагається триматись подалі від лінії вогню і загалом поводиться як "прибережна флотилія".

"Що ми зараз бачимо, це те, що Чорноморський флот [РФ] займає дуже захисну позицію за лінією вогню. Це гордий флот із довгою історію. Віра у цю установу значно зменшилась", - наводить слова посадовця журналістка ITV Емма Барроуз у серії твітів.

Посадовець розвідки, за повідомленнями ЗМІ, також відзначив, що у росіян закінчуються боєприпаси. "Ми маємо значні докази того, що боєприпаси вичерпуються", - вказав він.

Він побачив ознаки завмерлого протистояння в ході війни. "Сухопутні сили жодної з сторін не мають достатньо концентрованиз бойових сил для проведення ефективного наступу, який би істотно вплинув на хід війни", - цитує посадовця Reuters.

В статті використано матеріали Reuters