У Нью-Йорку поліція викрила вечірку на Гелловін за участі 400 людей, поки за добу у США виявили майже 100 тисяч нових випадків COVID-19

За добу у США виявили майже 100 тисяч нових випадків COVID-19, за останній тиждень кількість нових хворих п'ять разів встановлювала рекорд. А кількість усіх заражених у країні перевищила 9 мільйонів 127 тисяч. Науковці кажуть, що йдеться про третій пік захворюваності, адже темпи поширення зростають у 43 із 50 штатів.

Як повідомив високопосадовець Міністерства охорони здоров'я США Бретт Гіруар, слідом за зростанням захворюваності збільшується й кількість шпиталізацій та смертей.

Найскладніша ситуація - у штатах у центрі, півночі та заході Америки: Айові, Айдахо, Індіані, Міннесоті, Міссурі, Небрасці, Північній і Південній Дакотах, Огайо, Вісконсині, Юті та Вайомінгу. Там побито рекорди із темпів шпиталізації.

Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі заявив, що хоча про цей пік кажуть як про "третю хвилю", країна все ще бореться із першочерговою хвилею, адже від початку пандемії у країні не було жодного дня, коли було менше 20 тисяч нових хворих.

Фаучі заявив, що у Сполучених Штатах "надзвичайно високий і неприйнятний" рівень захворюваності, і закликав людей продовжувати носити маски, дотримуватись соціальної дистанції й зустрічатись з іншими та проводити час на вулиці, а не у приміщеннях, наскільки це можливо.

Як застерігали експерти, восени і взимку пандемія коронавірусу збігатиметься із сезонним грипом. У Каліфорнії вже виявили принаймні два випадки, коли хворі мали одночасно COVID-19 і грип. Один такий випадок виявили також у Техасі. Медики застерігають, що підхоплення одного респіраторного вірусу може послабити імунітет і дихальну систему, що зробить пацієнта більш уразливим до іншої хвороби, тож вони закликають робити щеплення від грипу.

Водночас у Нью-Йорку поліція викрила незаконну вечірку на Гелловін за участі 400 людей. Хоча цей штат - третій у США з найнижчими показниками хворих на COVID-19, там заборонені масові зібрання, а також введено обов'язковий тест на коронавірус для всіх, хто прибуває з інших штатів.

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