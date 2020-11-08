Коронавірус у США побив новий рекорд - 126 тисяч нових випадків за добу

У суботу у США було побито черговий невтішний рекорд - 126.742 нових зафіксованих випадки коронавірусу за добу. Останні три дні у країні виявляють по 126 тисяч нових хворих.

Деякі експерти у галузі охорони здоров'я вважають, що це можуть бути заменшені цифри, адже в багатьох людей може не бути симптомів, тож вони не проходили тестування, пише USA Today.

Штати у центрі країни, де зараз відбувається найстрімкіше зараження, вже мають проблеми із завантаженістю шпиталів та медпрацівників.

Смертність від коронавірусу в країні протягом останніх днів також перевищує тисячу, повідомляє CNN.

Тим часом, Fox News вказує на те, що попри пандемію у суботу перемогу Джо Байдена на виборах президента США, про яку повідомили американські медіа, вийшли святкувати десятки тисяч людей у багатьох містах.

Звертаючись до американців у суботу ввечері, Байден заявив, що боротьба проти коронавірусу стане його пріоритетом.

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