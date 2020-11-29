У США рекорд госпіталізацій через коронавірус - понад 91 тисяча за добу

У Сполучених Штатах, після місяця рекордних показників захворюваності на коронавірус, піку досягла кількість госпіталізацій. У суботу за добу до лікарень потрапили 91 тисяча 635 пацієнтів.

Цей показник зростав протягом останніх 17 днів, й після вихідних, коли американці відзначали День подяки, цифри можуть продовжити іти вгору, пише CNN. Це свято у США традиційно відзначають із родиною та друзями, й чимало американців не відмовились від подорожей та вечірок навіть у час пандемії.​

Загалом за листопад в Америці виявили понад 4 мільйони хворих на COVID-19, це третина від випадків, зафіксованих у країні за увесь час пандемії. Загалом у США, за даними університету Джонса Гопкінса, понад 13 мільйонів людей захворіли, а понад 266 тисяч - померли через коронавірус. За словами лікарів, скоро країна може досягти ситуації, коли щодня помиратимуть 2, 3 або 4 тисячі людей щодня.

У відповідь місцева влада вводить нові карантинні обмеження, закликаючи американців залишатись вдома, обмежуючи кількість відвідувачів ресторанів та години роботи бізнесів, пише USA Today. 37 штатів, округ Колумбія та Пуерто-Рико мають розпорядження носити маски у громадських місцях.

Зокрема, Каліфорнія із 21 листопада на місяць ввела комендантську годину, за якою всі бізнеси й зібрання повинні припинятись із 10 вечора до 5 ранку, а ресторанам та церквам заборонено пускати людей у середину приміщень. В окрузі Колумбія зібрання людей на вулиці обмежили до 25 людей, у приміщенні - до 10, в церкви можуть проводити служби лише із наполовину заповненими приміщеннями.

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