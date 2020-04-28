Американські аптеки безкоштовно тестуватимуть на COVID-19 у травні

Американські мережеві аптеки CVS та Walgreens безкоштовно дозволятимуть протестуватись на коронавірус вже у травні, повідомляє USA Today.

Компанія CVS оголосила, що у понад тисячі їхніх аптек (кожна десята від загальної мережі) надаватимуть набори для самостійного тестування людям, які відповідають критеріям Центру із контролю та запобігання хвороб (CDC), загалом їхня мета - надати за місяць півтора мільйони наборів.

Їхній конкурент Walgreens оголосив про відкриття мобільних пунктів перевірки у майже всіх штатах, де можна буде зробити аналіз слизу з носа, не виходячи з машини. Щойно ці центри розгорнуть наповну, вони зможуть тестувати 50 тисяч людей щотижня, кажуть у компанії. Такі центри вже працюють в 11 штатах. Люди так само повинні відповідати критеріям CDC та зробити попередній запис онлайн.

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Критерії CDC передбачають "найвищий пріорітет" для шпиталізованих пацієнтів, працівників закладів охорони здоров'я та екстрених служб із симптомами, в'язні або мешканці притулків із симптомами, люди, яким призначили тестування через те, що вони контактували із хворими. До групи "пріорітету" CDC належать люди, що мають симптоми коронавірусу та люди без симптомів, чиє тестування призначили медики.

У середині березня такі пункти для тестування відкрила найбільша у світі компанія за виручкою Walmart, до кінця травня їхню кількість збільшать із 25 до 100, щоб проводити 20 тисяч тестів щотижня. У цих пунктах уже протестовано 13 тисяч людей.

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