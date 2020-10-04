В Україні вперше 4 тисячі нових випадків COVID-19 за добу протягом вихідних, у Росії - 10 тисяч нових хворих

В Україні вперше зафіксували понад 4 тисячі нових випадків інфікування коронавірусом протягом вихідних. За даними РНБО станом на 4 жовтня, за попередню добу виявлено ще 4140 хворих на COVID-19.

Найбільше нових випадків – у Києві (407) та Харківській області (414). Померли за останню добу 44 пацієнти з діагнозом COVID-19 (всього з початку реєстрації хвороби в Україні – 4 397).

Одужали 1370 людей. Загалом за час епідемії в Україні вилікувались після коронавірусної інфекції понад 100 тисяч пацієнтів.

Раніше цього тижня двічі були встановлені рекордні показники за кількістю нових хворих, зокрема, 3 жовтня РНБО повідомила про виявлення 4661 людини з новою коронавірусною інфекцією.

Тим часом у Росії за минулу добу виявили 10 тисяч 499 нових хворих на COVID-19, повідомляє 4 жовтня оперативний штаб боротьби з інфекцією. Понад 10 тисяч нових випадків COVID-19 у Росії востаннє фіксувалося 15 травня.

За минулу добу померли 107 пацієнтів, у яких був підтверджений діагноз COVID-19. Всього з моменту початку пандемії в Росії померли 21 358 хворих на нову коронавірусну інфекцію, а захворівли - 1 мільйон 215 тисяч людей.

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