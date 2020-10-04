Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

В Україні вперше 4 тисячі нових випадків COVID-19 за добу протягом вихідних, у Росії - 10 тисяч нових хворих

В Україні вперше зафіксували понад 4 тисячі нових випадків інфікування коронавірусом протягом вихідних. За даними РНБО станом на 4 жовтня, за попередню добу виявлено ще 4140 хворих на COVID-19.

Найбільше нових випадків – у Києві (407) та Харківській області (414). Померли за останню добу 44 пацієнти з діагнозом COVID-19 (всього з початку реєстрації хвороби в Україні – 4 397).

Одужали 1370 людей. Загалом за час епідемії в Україні вилікувались після коронавірусної інфекції понад 100 тисяч пацієнтів.

Раніше цього тижня двічі були встановлені рекордні показники за кількістю нових хворих, зокрема, 3 жовтня РНБО повідомила про виявлення 4661 людини з новою коронавірусною інфекцією.

Тим часом у Росії за минулу добу виявили 10 тисяч 499 нових хворих на COVID-19, повідомляє 4 жовтня оперативний штаб боротьби з інфекцією. Понад 10 тисяч нових випадків COVID-19 у Росії востаннє фіксувалося 15 травня.

За минулу добу померли 107 пацієнтів, у яких був підтверджений діагноз COVID-19. Всього з моменту початку пандемії в Росії померли 21 358 хворих на нову коронавірусну інфекцію, а захворівли - 1 мільйон 215 тисяч людей.

Дивіться також: ​Американці надаватимуть паливо для реакторів на Рівненській АЕС. Відео

Американці надаватимуть паливо для реакторів на Рівненській АЕС. Відео
Embed
Американці надаватимуть паливо для реакторів на Рівненській АЕС. Відео

No media source currently available

0:00 0:02:38 0:00
Direct link

Facebook Forum

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG