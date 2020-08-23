У США до листопада хочуть налагодити систему розповсюдження вакцини від коронавірусу

Американська влада до 1 листопада планує мати налагоджену систему розповсюдження вакцини від коронавірусу до лікарів і шпиталів. У вересні найбільша у світі приватна поштова служба UPS почне випробувати систему доправлення майбутньої вакцини, - повідомляє USA Today.

Ці заходи відбуваються у межах ініційованої Білим домом "Операції Warp Speed", в якій залучені приватні компанії та федеральні установи: Центр із контролю та запобігання захворюванням США і низка міністерств. Її завдання - пришвидшити вироблення й поширення тестів, ліків і вакцини проти коронавірусу. За планами до січня у США таким чином вироблять і доправлять 300 мільйонів доз вакцини, яка ще проходить етапи тестування низкою фармацевтичних компаній.

Тим часом, кількість підтверджених інфікувань у світі досягла 23 мільйонів, понад 805 тисяч людей померли, свідчать дані ​Університету Джонса Гопкінса. У США зафіксовано понад 5,6 мільйонів заражень і понад 176 тисяч смертей через коронавірус.

Проте зараз крива захворюваності, за даними Центру із контролю та запобігання захворюванням, дещо знизилась після піку наприкінці липня, коли фіксували майже 75 тисяч нових випадків за добу. Однак, ситуація значно залежить від штату.

Зокрема, у Каліфорнії пандемія ускладнює евакуацію людей від масштабних лісових пожеж, які навіть видно із космосу. У Флориді 6-річна дівчинка стала наймолодшою жертвою вірусу. А в Нью-Йорку, що був епіцентром хвороби навесні, днями суд заборонив проводити весілля у понад 50 людей.

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