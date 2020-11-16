"Кавалерія на підході" - Фаучі каже, що медики зможуть отримати вакцину від COVID із грудня, а більшість американців - влітку

Завдяки вакцинам вже в недалекому майбутньому COVID-19 перестане бути пандемією, але зараз люди повинні з відповідально поставитися до свого здоров’я та здоров’я людей навколо, - вважає директор Національного інституту США з алергій та інфекційних хвороб Ентоні Фаучі.

Очевидно, першими вакцину отримають медики.. а також найбільш вразливі до хвороби люди

"Вакцини уже на горизонті", - каже Фаучі й додає, що якщо їхня розробка та затвердження будуть іти таким же темпом як зараз, для широкого загалу у США вакцина буде доступною уже влітку. "Очевидно, першими вакцину отримають медики, які наражаються на небезпеку. А також найбільш вразливі до хвороби люди. Ми почнемо вакцинувати їх вже у грудні. Вже десь в кінці травня, в червні, решта громадян також зможуть отримати доступ до вакцини".

У понеділок американська фармацевтична компанія Moderna оголосила, що її вакцина від коронавірусу ефективна майже на 95%, а минулого тижня компанія Pfizer повідомила, що її вакцина від COVID-19 на понад 90% ефективна. Обидва виробники кажуть, це поки попередні результати досліджень і аналіз їхньої ефективності триває. Уряд США вже у грудні може схвалити вакцини для розповсюдження.

Треба щоб усі та усюди носили маски. Треба уникати великих скупчень людей. Тримати дистанцію... - мити руки так часто, як це можливо. Звучить просто, але це справді працює.

Утім, сьогодні ситуація з коронавірусом у США - найгірша від початку пандемії. Лише за минулий тиждень там виявили понад мільйон нових заражень, а загалом кількість підтверджених випадків захворювання перевищила 11 мільйонів. 19 штатів повідомили про рекордну кількість шпиталізацій.

У цих умовах Фаучі нагадує прості способи, як можна захиститись: "Треба щоб усі та усюди носили маски. Треба уникати великих скупчень людей. Тримати дистанцію. Попри холодний сезон, намагатися проводити час на вулиці, а не в приміщенні. І, нарешті, - мити руки так часто, як це можливо. Звучить просто, але це справді працює. Ми знаємо, що це факт".

Ми би не хотіли запроваджувати загальний карантин. Американці дуже не хочуть

Якщо більшість буде дотримуватися цих правил, Сполучені Штати можуть уникнути загального закриття країнии, як це було навесні, каже головний імунолог США: "Ми би не хотіли запроваджувати загальний карантин. Американці дуже не хочуть. І я справді вірю, що ми можемо уникнути цього. Дехто каже, що ті кроки, які я пропоную, є фактичним локдауном, але це не так. Підприємства можуть продовжувати працювати, можуть підлаштуватися до теперішніх умов. Якщо ми робитимемо все необхідне у сфері громадського здоров’я, то не потрібно буде зупиняти економіку".

Люди переживають зараз неймовірну втому від COVID, - визнає Фаучі. Навіть ті, хто раніше були обережні з вірусом, зараз починають зустрічатися з друзями, ходити у людні місця і нехтують рекомендаціями.

Вакцини матимуть визначальний позитивний ефект. За кілька місяців все більше і більше людей зможуть їх отримати.

Але треба ще трішки витримки, адже позитивних новин все більшає, каже Фаучі: "Я би хотів повторити те, що постійно говорю - Допомога вже близько. Якщо говорити метафорами, кавалерія на підході. Вакцини матимуть визначальний позитивний ефект. За кілька місяців все більше і більше людей зможуть їх отримати. Нам ще треба трішки протриматися - і ми візьмемо вірус під контроль. Я обіцяю".

Нещодавно уряд США оголосив, що вакцина від COVID-19 у Сполучених Штатах буде для всіх безкоштовною. Американські експерти оцінюють, аби взяти під контроль і врешті викорінити вірус, 60-70% населення мусить мати до нього імунітет - внаслідок вироблення антитіл після хвороби або шляхом вакцинації.

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