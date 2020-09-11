Рекордні показники коронавірусу у Європі підштовхують до нових обмежень

Уряди європейських країн намагаються стримати новий пік пандемії COVID-19 на тлі даних, що можуть стати підтвердженням прогнозу Всесвітньої організації охорони здоров’я про нову хвилю коронавірусу у жовтні і листопаді.

В той час як після майже піврічної перерви європейські школярі знову пішли до шкіл урядовці намагаються уникати загальнонаціональних карантинів, а натомість запроваджують регіональні карантини у найбільш уражених місцевостях та ужорсточують обмеження контактів між людьми.

Коли солідарності нема, коли ми розділені, то це створює можливості для вірусу...

Різке зростання кількості заражень коронавірусом триває в зокрема в Україні, де у п’ятницю оголосили, що за минулу добу виявили рекордну кількість випадків - 3 144.

Рекорди за добу зафіксували також Франція - 9 843 нових випадків, Чехія - 1 382 та Угорщина - 718.

Росія у п'ятницю повідомила про 5 504 нових заражених попри те, що уряд там оголосив про успішну розробку вакцини від коронавірусу.

Президент Франції Еммануель Макрон застеріг співвітчизників, що уряд буде вимушений вдатися до нових карантинних заходів.

«Нам треба бути якомога більш відвертими і чіткими. Нам треба бути вимогливими і реалістичними, не вдаючись до якоїсь паніки», - сказав Макрон напередодні.

У Франції також повідомляють про зростання кількості пацієнтів у відділах інтенсивної терапії, хоча ті показники значно менші ніж зареєстровані важкі випадки COVID-19 у час минулого піку епідемії у квітні.

У Великій Британії уряд також йде на подальші обмежувальні кроки на тлі щоденного виявлення понад 2 000 нових випадків коронавірусу упродовж п’яти останніх днів поспіль.

Оголошені у понеділок правила в Англії забороняють людям збиратися у групи більше шести осіб, хоча заборона не стосується шкіл, робочих місць, а також весіль, похоронів та командних спортивних змагань за умови дотримання вказаних заходів проти COVID-19.

Британія також постійно поповнює список країн, по прибутті з яких усі люди повинні самоізольовуватися на 14 днів.

Генеральний секретар Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адганом Ґебреєсус сказав у четвер, що його далі турбує брак лідерства і солідарності між країнами у боротьбі з пандемією.

«Коли солідарності нема, коли ми розділені, то це створює можливості для вірусу і саме тому він далі поширюється. Саме це мене турбує і саме це я закликаю світ зробити», - сказав керівник ВООЗ.

ВООЗ підтримує створення міжнародної програми для фінансової підтримки розробок вакцини, а також обміну інформації про удосконалення нових методів і засобів діагностики й лікування COVID-19.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати припиняють членство в ВООЗ, звинувативши організацію в неефективності та діяльності під впливом Китаю.

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