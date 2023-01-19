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Крим - це Україна, а США надають Україні техніку для захисту своєї території, - речник Держдепу
США готові допомагати Україніз питанням повернення Криму, - статті про це вийшли у західних ЗМІ, зокрема у NYT. Журналісти звернулися під час брифінгу до речника Державного департаменту Неда Прайса з проханням прокоментувати таку можливість.
Прайс наголосив, що усе озброєння, отримане Україною, надається її партнерами виключно для самооборони. І водночас підкреслив, що “Крим - це Україна”.
“Звичайно, ми не приймаємо цільові рішення від імені наших українських партнерів. Ці рішення за ними. Але, як ви знаєте, Сполучені Штати та інші країни довкола світу ніколи не визнавали анексії Росією частини східної України або анексії Криму. Крим – це Україна. Це не зміниться”, - сказав Прайс.
За інформацією видання NYT, адміністрація Байдена розглядає аргумент про те, що Києву потрібні засоби для завдання удару по Криму – українському півострову, який наразі використовується Росією як база для нищівних ударів по Україні та який президент Путін “розглядає як невід’ємну частину свого прагнення відновити минулу російську славу”.
Посилаючись на американських чиновників, які бажають залишитися анонімними, NYT пише, що після кількох місяців обговорень з українськими офіційними особами адміністрація президента США Джо Байдена починає визнавати, що Києву може знадобитися сила, щоб завдати удару по півострову, навіть якщо такий крок збільшує ризик ескалації.
Натомість частина чиновників у приватних коментарях виданню поставили під сумнів користь зосередження нападів України на Криму, стверджуючи, що київські військові мають кращі цілі деінде на полі бою. “Але адміністрація Байдена переконана, що якщо українські військові зможуть показати Росії, що її контроль над Кримом може опинитися під загрозою. А це посилить позицію Києва на будь-яких майбутніх переговорах”, - пише NYT.
Видання також посилається на офіційних осіб США та експертів щодо імовірного застосування Кремлем тактичної ядерної зброї - ці побоювання, за їх словами, згасли, “хоча ризик залишається”.
За інформацією видання, наразі між США та Україною обговорюється застосування американської зброї - від ракетних систем HIMARS до бойових машин Bradley - для припинення російського контролю над Кримським мостом. Однак штати “поки не готові надати Україні ракетні комплекси великої дальності, які знадобляться Києву для атаки на російські об’єкти на півострові”.
Такою ж інформацією від власних джерел ділиться Politico. За даними видання, новий очікуваний пакет озброєння для України не включатиме армійську тактичну ракетну систему дальньої дії, яка може проникати глибоко в тил Росії в Криму чи на Донбасі. “Адміністрація вважає, що Україна може «змінити динаміку на полі бою» і дати відсіч російським загарбникам і без наступальної зброї”, - сказав Колін Каль, високопосадовець Пентагону.
Бронемашини Bradley разом із британськими танками та бойовими броньованими машинами, які погодилися надіслати Франція та Німеччина, можуть стати авангардом бронетехніки, яку Україна могла б використати в контрнаступі цієї зими чи навесні, вважають урядові та незалежні аналітики, яких цитує NYT.
Також міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, перебуваючи з візитом у Вашингтоні, заявив, що Україна потребує саме ефективної наступальної техніки на противагу готовності Путіна до “війни на виснаження”, - повідомляв Голос Америки.
Аналітики відзначають, що посилення українських військ на Запоріжжі та Херсонщині змінюють позиції і щодо Криму. Цього тижня на зустрічі у Рамштайні обговорюватимуть зокрема і планування наступу, інформує джерело NYT. Оскільки українські остерігаються, що країна не зможе пережити роки конфлікту, який Росія може завести у глухий кут, атакуючи окремі села і міста.
“Без Криму все розвалюється”, — сказала журналістам The New York Times Евелін Фаркас, колишня заступниця міністра оборони США, яка за президентства у США Барака Обами працювала з питаннями України.
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- Голос Америки
Алеку Болдвіну висунуть звинувачення у ненавмисному вбивстві Галини Гатчінс - прокурор
Голлівудському актору Алеку Болдвіну висунуть звинувачення у ненавмисному вбивстві, під час зйомок стрілянини, операторки українського походження Галини Гатчінс.
Про це повідомляє видання NBC із посиланням на заяву прокуратури.
Прокурорка першого судового округу Нью-Мексико Мері Кармак-Алтвіс заявила, що по два пункти звинувачення у ненавмисному вбивстві пред'являть актору Болдуїну і Ханні Гутьєррес-Рід - особі, яка відповідала за зброю на знімальному майданчику.
Також, за даними прокуратури, перший помічник режисера фільму "Іржа” Дейвид Голлз погодився визнати себе винним у недбалому використанні смертоносної зброї.
“Ніхто не є поза законом, і кожен заслуговує на справедливість”, - заявила прокурорка Мері Кармак-Алтвіс.
У жовтні 2021-го у м.Санта Фе, штат Нью-Мексико, під час зйомок фільму-вестерну "Іржа" трагічно загинула українська кіно художниця-постановниця Галина Гатчінс. Підозрюють, що вона загинула в результаті пострілу Алека Болдвіна під час зйомок однієї зі сцен. Слідство з'ясувало, що на знімальному майданчику були бойові патрони.
Першою позов у цій справі подала керівниця сценарію фільму Меймі Мітчел. Саме вона зателефонувала на службу порятунку 911 і розмовляла з поліцією того фатального дня.
Як повідомляв "Голос Америки", другий позов подав українець Сергій Свєтной. Він працював освітлювачем на зйомках фільму та був близьким другом Галини.
Сергій звинувачував керівництво та працівників у фільму у недбалості, яка спричинила йому моральну шкоду.
У лютому 2022 року позов до суду проти продюсерів фільму, включаючи Болдвіна, подала родина Галини Гатчінс. У позові йшлося, що смерті Галини можна було уникнути, якби на знімальному майданчику було дотримано всіх вимог безпеки.
У жовтні американські ЗМІ повідомили, що чоловік Гатчінс досяг мирової угоди у цьому позові. В його заяві мовилось, що зйомки фільму мають відновити у січні 2023 року, і сам Метью Гатчінс приєднається до проекту як виконавчий продюсер в рамках угоди.
Алек Болдвін на початку грудня в інтерв'ю каналу ABC запевнив, що на спусковий гачок не натискав, а наводив револьвер за вказівками самої Галини під час репетиції сцени, звівши великим пальцем курок.
Американська неприбуткова організація "Американський інститут кіно" у жовтні минулого року оголосила про заснування стипендії імені кінооператорки з України Галини Гатчінс.
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Маркарова: Україна очікує нових рішень про виділення зброї на “Рамштайні”
Україна очікує результативних перемовин і нових рішень щодо виділення озброєння на черговій зустрічі лідерів оборонних відомств у форматі Рамштайн, яка відбудеться у п'ятницю, 20 січня. Про це в ексклюзивному інтерв'ю Українській службі Голосу Америки заявила посол України у США Оксана Маркарова.
Посол наголосила, що сам факт зустрічі, на якій очікується присутність міністрів оборони з 50 країн, є позитивним результатом для України. “Від нас там присутні і міністр, і представники Генштабу, і представники ГУРу, вони можуть обговорити, скоординуватися, ми можемо пояснити, чому саме нам потрібні ті спроможності, які потрібні, - це дуже важливий шматок роботи. Більше зброї - швидше настане справедливий мир”.
Оксана Маркарова зазначила, що Україна наразі дуже задоволена рівнем співпраці з американськими партнерами, однак потребує більше озброєння, якого досі недостатньо на полі бою, тож лідерство США в Рамштайні є дуже цінним для Києва. “Ці зустрічі в так званому Рамштайні, в українській контактній групі, ініційовані були США для того, щоб ми могли швидко отримувати ті спроможності, які нам потрібні”.
За словами Маркарової, Вашингтон є не лише лідером у постачанні зброї для України, а й спонукає Європу до активнішого надання військової техніки. “Patriot - дуже гарний приклад. Коли США вирішили виділити нам ці спроможності, вже дві країни - Німеччина і Нідерланди - також сказали, що виділяють нам саме ці спроможності. Тому у всіх рішеннях - починаючи від артилерії, танків, броньованих машин, кожне рішення, яке ухвалюють Сполучені Штати, не тільки надає нам ті спроможності, а й відкриває можливості отримати це від інших союзників”, - заявила Маркарова.
Лідери оборонних відомств із близько 50 країн та НАТО у п'ятницю, 20 січня, проведуть переговори на німецькій авіабазі Рамштайн. В такому форматі вже відбулась серія зустрічей після початку повномасштабної війни в Україні.
За даними Reuters, очікується, що головна увага на Рамштайні 20 січня буде зосереджена не на тому, що нададуть Сполучені Штати, а на тому, чи змінить Німеччина свою опозицію щодо відправки бойових танків Leopard в Україну, та чи принаймні схвалить їхню передачу з країн-союзників.
«Це ключовий момент у війні, є необхідність значно збільшити підтримку України», - прокоментував майбутню зустріч генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у середу Reuters в інтерв’ю на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі, Швейцарія. «Якщо ми хочемо мирного вирішення шляхом переговорів завтра, нам потрібно надати більше зброї сьогодні», - заявив він.
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Міністр оборони Німеччини: «Німецькі системи зброї, які надали Україні, довели свою спроможність». Відео
«Німецькі системи зброї, які надали Україні, довели свою спроможність. Наприклад гаубиці, «Гепарди» чи найсучасніша система протиповітряної оборони «Айріс», - заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Міністр оборони США Ллойд Остін подякував Берліну за підтримку Києва.
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У США оприлюднили план стратегічного нагляду за допомогою Україні
Офіси генеральних інспекторів Пентагону США, Державного департаменту та Агентства США з міжнародного розвитку оприлюднили Спільний стратегічний план нагляду на 2023 фінансовий рік.
Конгресмени-республіканці Майкл Маккол і Майк Роджерс навздогін плану опублікували власну заяву на підтримку посилення нагляду за допомогою США Україні. Обидва очолюють Комітети Палати представників Конгресу США - із закордонних справ та із питань збройних сил, відповідно.
“Безпекова, економічна та гуманітарна допомога від США суттєво змінили ситуацію для України, коли вона бореться за збереження своєї незалежності. Утім Конгрес не може тільки виписувати чеки, ми також повинні забезпечити прозорість і ефективність використання американської допомоги у відповідності до інтересів національної безпеки США, - йдеться у заяві. - Ми вітаємо щойно оприлюднений Спільний стратегічний план нагляду Генеральних інспекторів. Ми очікуємо почути від них висновки та рекомендації щодо того, як посилити нагляд за цими коштами та як своєчасно поповнити запаси США”.
Також обоє конгресменів закликали уряд США та союзників терміново передати Україні критично важливу зброю, що потрібна для перемоги над Росією. “Настав час для урядів Байдена та Шольца наслідувати приклад наших британських та східноєвропейських союзників – танки Leopard, ATACMS та інші високоточні боєприпаси великої дальності мають бути схвалені без зволікань”, - вважають політики.
Станом на 6 січня 2023 року наглядові органи уряду США опублікували 14 звітів після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року та надали висновки і рекомендації щодо покращення внутрішнього контролю, зниження витрат та підвищення ефективності роботи. Ці наглядові органи продовжують моніторинг, аудит та оцінку, - йдеться у згаданому Спільному стратегічному плані.
В Палаті представників, цього року більшість відійшла республіканцям і оглядачі очікують на активні дебати та обговорення будь-яких додаткових витрат, а також на посилену перевірку допомоги яка виділяється Україні.
Теперішній спікер Палати представників Кевін Маккарті, який представляє Республіканську партію, раніше критикував демократів за нестачу контролю над допомогою Україні і говорив, що більше "необмежених чеків" для України не буде.
Як повідомляв Голос Америки, в Демократичній партії назвали заяву про “необмежені чеки” Україні намаганням “заспокоїти крайніх правих”.
“Це ті, хто волів би не допомагати у війні взагалі. Ви чуєте, як вони кажуть про так званий «необмежений чек». Але ж такого чека Україні ніколи не виписували. Завжди була підзвітність. Завжди були перевірки і будуть", - сказав Майк Квіглі, конгресмен-демократ від штату Іллінойс Українській службі Голосу Америки.
- Голос Америки
Британські ракети, шведські БМП, естонські гаубиці - "безпрецедентні" пакети допомоги Україні 11 країн
Група з 11 країн Європи оголосила про нові "безпрецедентні" пакети військової допомоги Україні напередодні безпекової зустрічі, що відбудеться під проводом США, на базі "Рамштайн" у Німеччині. Про це країни домовились у межах так званої "Таллінської обіцянки" (Tallinn Pledge - ред.), що передбачає надання "безпрецедентної" допомоги, включаючи "бойові танки, важку артилерію, протиповітряну оборону, боєприпаси та бойові машини піхоти для оборони України".
"Ця значна допомога Україні надходить із наших власних державних запасів і ресурсів, що свідчить про взаємне розуміння серйозності ситуації та наше зобов’язання терміново збільшити та прискорити підтримку України", - йдеться у спільній заяві Великої Британії, Естонії, Польщі, Латвії та Литви, а також представників Данії, Чехії, Нідерландів і Словаччини за результатами зустрічі в Естонії.
Там додали: "Давши цю «Талліннську обіцянку», ми вирушимо на засідання Групи оборони України в Рамштайн завтра, 20 січня, і закликаємо інших членів Альянсу та партнерів наслідувати цей приклад і якнайшвидше надати свої власні заплановані пакети підтримки, щоб забезпечити українську перемогу на полі бою у 2023 році".
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, зокрема, оголосив про відправлення до України 600 ракет Brimstone, "що буде неймовірно важливо для того, щоб допомогти Україні домінувати на полі бою". Днями Лондон оголосив про надання Києву танків Challenger.
Швеція оголосила про підготовку до передачі Україні артилерійських систем Archer B і найбільший на сьогодні пакет оборонного обладнання у понад 400 мільйонів доларів, куди зокрема увійшли 50 бойових машин CV90 з боєприпасами й протитанкова зброя. Як заявила віце-прем'єрка країни Ебба Буш, CV90 "вважаються однією з найкращих у світі бойових машин".
Естонія повідомила про новий пакет допомоги Києву у майже 135 мільйонів доларів, куди увійдуть, зокрема, десятки гаубиць, понад сотня протитанкових засобів, засоби артилерійської підтримки, гранатомети та боєприпаси. "Війна Росії проти України має свою ціну – ціну, яку ми платимо в євро, але українці платять своїми життями", – сказала естонська прем'єрка Кая Каллас.
Данія своєю чергою продовжуватиме забезпечувати навчання українських військових, Чехія назвала ключовою складовою свого внеску технічне обслуговування вже поставленого обладнання, Латвія готує пакети допомоги з додатковими десятками переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger і додатковими елементами протиповітряної оборони, двома вертольотами М-17.
Новий пакет підтримки Литви включає з десяток зенітних установок L-70 і два вертольоти Мі-8 загальною вартістю у понад 91 мільйон доларів, а також антидронове обладнання, оптику, термовізуальні прилади та дрони.
Новий польський пакет допомоги передбачає зенітні установки С-60 та гаубиці на додачу до вже наданих БМП. "Крім того, Польща готова передати роту танків Leopard 2 з тисячею боєприпасів. До цього буде створено ширшу коаліцію донорів танків Leopard 2", - зазначено в повідомленні.
Словаччина пообіцяла продовжити навчання українських військовиків, а також "інтенсивні обговорення" з країнами НАТО щодо можливостей розблокування додаткового обладнання для Україні: "Зараз зусилля зосереджені на можливостях, пов’язаних з основними бойовими танками, бойовими машинами піхоти, системами протиповітряної оборони, а також на збільшенні виробництва гаубиць, обладнання для розмінування та боєприпасів".
У статті використано матеріали Reuters
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