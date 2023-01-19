Крим - це Україна, а США надають Україні техніку для захисту своєї території, - речник Держдепу

США готові допомагати Україніз питанням повернення Криму, - статті про це вийшли у західних ЗМІ, зокрема у NYT . Журналісти звернулися під час брифінгу до речника Державного департаменту Неда Прайса з проханням прокоментувати таку можливість.

Прайс наголосив, що усе озброєння, отримане Україною, надається її партнерами виключно для самооборони. І водночас підкреслив, що “Крим - це Україна”.

“Звичайно, ми не приймаємо цільові рішення від імені наших українських партнерів. Ці рішення за ними. Але, як ви знаєте, Сполучені Штати та інші країни довкола світу ніколи не визнавали анексії Росією частини східної України або анексії Криму. Крим – це Україна. Це не зміниться”, - сказав Прайс.

За інформацією видання NYT, адміністрація Байдена розглядає аргумент про те, що Києву потрібні засоби для завдання удару по Криму – українському півострову, який наразі використовується Росією як база для нищівних ударів по Україні та який президент Путін “розглядає як невід’ємну частину свого прагнення відновити минулу російську славу”.

Посилаючись на американських чиновників, які бажають залишитися анонімними, NYT пише, що після кількох місяців обговорень з українськими офіційними особами адміністрація президента США Джо Байдена починає визнавати, що Києву може знадобитися сила, щоб завдати удару по півострову, навіть якщо такий крок збільшує ризик ескалації.

Натомість частина чиновників у приватних коментарях виданню поставили під сумнів користь зосередження нападів України на Криму, стверджуючи, що київські військові мають кращі цілі деінде на полі бою. “Але адміністрація Байдена переконана, що якщо українські військові зможуть показати Росії, що її контроль над Кримом може опинитися під загрозою. А це посилить позицію Києва на будь-яких майбутніх переговорах”, - пише NYT.

Видання також посилається на офіційних осіб США та експертів щодо імовірного застосування Кремлем тактичної ядерної зброї - ці побоювання, за їх словами, згасли, “хоча ризик залишається”.

За інформацією видання, наразі між США та Україною обговорюється застосування американської зброї - від ракетних систем HIMARS до бойових машин Bradley - для припинення російського контролю над Кримським мостом. Однак штати “поки не готові надати Україні ракетні комплекси великої дальності, які знадобляться Києву для атаки на російські об’єкти на півострові”.

Такою ж інформацією від власних джерел ділиться Politico . За даними видання, новий очікуваний пакет озброєння для України не включатиме армійську тактичну ракетну систему дальньої дії, яка може проникати глибоко в тил Росії в Криму чи на Донбасі. “Адміністрація вважає, що Україна може «змінити динаміку на полі бою» і дати відсіч російським загарбникам і без наступальної зброї”, - сказав Колін Каль, високопосадовець Пентагону.

Бронемашини Bradley разом із британськими танками та бойовими броньованими машинами, які погодилися надіслати Франція та Німеччина, можуть стати авангардом бронетехніки, яку Україна могла б використати в контрнаступі цієї зими чи навесні, вважають урядові та незалежні аналітики, яких цитує NYT.

Також міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, перебуваючи з візитом у Вашингтоні, заявив, що Україна потребує саме ефективної наступальної техніки на противагу готовності Путіна до “війни на виснаження”, - повідомляв Голос Америки .

Аналітики відзначають, що посилення українських військ на Запоріжжі та Херсонщині змінюють позиції і щодо Криму. Цього тижня на зустрічі у Рамштайні обговорюватимуть зокрема і планування наступу, інформує джерело NYT. Оскільки українські остерігаються, що країна не зможе пережити роки конфлікту, який Росія може завести у глухий кут, атакуючи окремі села і міста.

“Без Криму все розвалюється”, — сказала журналістам The New York Times Евелін Фаркас, колишня заступниця міністра оборони США, яка за президентства у США Барака Обами працювала з питаннями України.

Дивіться також: