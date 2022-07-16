В результаті повномасштабної агресії Росії в Україні пошкоджено 163 культурних об'єкти - ЮНЕСКО

Станом на 15 липня ЮНЕСКО задокументувала пошкодження 163 культурних об’єктів: 71 релігійної споруди, 12 музеїв, 32 історичні будівлі, 24 будівлі, присвячених культурній діяльності, 17 пам’ятників, 7 бібліотек. Про це під час засідання Ради Безпеки ООН у форматі Аррія «Знищення культурної спадщини як наслідок російської агресії проти України» повідомив Лазар Ассомо, директор Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Проведення засідання на цю тему підтримали 38 країн-членів ООН.

Ассомо також додав, що більше половини зафіксованих пошкоджень або руйнувань об’єктів (53%) знаходяться в Харківській та Донецькій областях. Культурні об’єкти також значно постраждали в Києві, зокрема, підтверджено пошкодження або руйнування 26 об’єктів. 40% з них - культові споруди.

Художники, куратори музеїв та багато інших працівників культури, позбавлені засобів до існування через війну. Масове переміщення населення загрожує охороні нематеріальної спадщини, а також безперервності культурного життя

«Дозвольте мені також наголосити, що війна впливає не лише на матеріальну спадщину, а й на весь культурний сектор України. Художники, куратори музеїв та багато інших працівників культури, позбавлені засобів до існування через війну. Масове переміщення населення загрожує охороні нематеріальної спадщини, а також безперервності культурного життя», - додав він.

В той же час, Ассомо повідомив, що ЮНЕСКО разом з урядом України провела консультації щодо співпраці, яка буде включати в себе оцінку збитків та спільні зусилля по відновленню об’єктів. «Однією з нагальних потреб є розбудова потенціалу. Відтік кваліфікованих спеціалістів є серйозною перешкодою для ефективного вирішення викликів війни», - зазначив він.

Минулого тижня місія ЮНЕСКО в Україні змогла оцінити готовність закладів культури до наслідків війни та вислухала повідомлення про потреби. «Художники, музиканти, актори та інші працівники культури потребують підтримки. Вони позбавлені основного джерела доходу, і цих кваліфікованих професіоналів не можна ігнорувати. ЮНЕСКО вже підтримує дві неурядові організації, які надають екстрену фінансову допомогу художникам у країні та за її межами. Підтримка безперервності культурної діяльності під час конфлікту всередині країни має вирішальне значення», - переконаний експерт.

Багато музеїв, бібліотек та архівів не можуть забезпечити належний захист своїх колекцій як через фінансову ситуацію, так і через безпеку

Ще однією загрозою є незаконний обіг культурних цінностей. Багато музеїв, бібліотек та архівів не можуть забезпечити належний захист своїх колекцій як через фінансову ситуацію, так і через безпеку. ЮНЕСКО планує підтримати кілька музеїв Одеси для посилення їхньої безпеки.

Внаслідок російського наступу та тимчасової окупації українці також були позбавлені доступу до мільйонів музейних експонатів у сотнях музеїв та приватних колекцій Криму, Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Частина музейних колекцій, наприклад у Маріуполі та Мелітополі, була вкрадена та перевезена російською адміністрацією в інші місця. Таким чином, йдеться у виступі, уся культурна спадщина зараз знаходиться під ударом, і має бути захищена для всього людства.

Під час засідання виступила і заступниця міністра культури України Катерина Чуєва. Цифри, які вона презентувала, значно відрізняються від даних ЮНЕСКО. За її словами, наразі зафіксовано 423 епізоди пошкодження або руйнування об’єктів культурної спадщини України. Ці випадки перевірені та опубліковані на спеціальній

Внаслідок російського наступу та тимчасової окупації українці також були позбавлені доступу до мільйонів музейних експонатів у сотнях музеїв та приватних колекцій. Частина музейних колекцій була вкрадена та перевезена російською адміністрацією. Уся культурна спадщина зараз знаходиться під ударом і має бути захищена.

онлайн-платформі. 128 з них – це об'єкти нерухомої культурної спадщини, які мають офіційний статус пам'яток. 147 – це релігійні споруди. Майже третина з них – пам’ятки історії або архітектури, або визначні історичні будівлі. Ще 46 об’єктів - це меморіальні пам’ятники на честь історичних осіб та подій, 33 - музеї, 59 – культурні центри, театри та кінотеатри, а також 40 бібліотек. Майже сотня об’єктів повністю або практично повністю зруйновані.

«Внаслідок російського наступу та тимчасової окупації українці також були позбавлені доступу до мільйонів музейних експонатів у сотнях музеїв та приватних колекцій Криму, Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Частина музейних колекцій, наприклад у Маріуполі та Мелітополі, була вкрадена та перевезена російською адміністрацією в інші місця. Таким чином, уся культурна спадщина зараз знаходиться під ударом і має бути захищена для всього людства», - додала Чуєва.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця під час свого виступу знову провів паралелі між Росією і нацистьською Німеччиною та згадав Нюрнберзький процес. «Документи про злочини проти культури та розкрадання культурних цінностей були представлені в обмеженому обсязі, а заяви про втрату культурних цінностей ґрунтувалися переважно на зведених даних про втрати. Роль багатьох нацистських структур, які активно займалися переміщенням, вивезенням і знищенням культурних цінностей, часто не була представлена на Нюрнберзькому процесі. Історичні уроки необхідно вивчити та взяти до уваги, коли ми зосереджуємо наші зусилля на тому, щоб притягнути Росію до відповідальності», - переконаний він.

Кислиця також переконаний, що окрім створення Спеціального трибуналу щодо злочинів російської агресії проти України, потрібен інструмент відшкодування всіх збитків, завданих агресією, в тому числі і культурній спадщині. «Ми вважаємо, що така компенсація може бути забезпечена за рахунок російських активів і коштів, які знаходяться за межами Росії», - переконаний він.

В кінці виступу Кислиця також зазначив, що було б добре передати підсумки дискусії до бюро Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. «Однак очолює цей орган представник держави-агресора – представник Путіна в ЮНЕСКО посол Кузнєцов. Ласкаво просимо в абсурдний і суперечливий світ ООН! Важливо, однак, забезпечити, щоб усі російські військові злочинці розглядалися як нацистський міністр «народної просвіти та пропаганди», навіть якщо сьогодні вони продовжують очолювати Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО!» - переконаний український дипломат.