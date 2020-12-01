11 мільярдів доларів американці витратили на закупи у кіберпонеділок

11 мільярдів доларів - саме стільки американці витратили на покупки у кіберпонеділок. Це абсолютний добовий рекорд онлайн-шопінгу у США. Експерти кажуть, що важливим фактором стала пандемія, адже купуючи товари у віртуальних крамницях, покупці намагались уникнути натовпів у звичайних торговельних центрах.

Це черговий рік, коли на підйомі продажі смартфонів

Шахи – несподіваний хіт сезону розпродажів у США. Завдяки мінісеріалу від Netflix «Ферзевий гамбіт» продаж наборів для гри зріс майже удвічі, а книги про правила й стратегії – у сім разів.

Окрім шахів, у чорну п’ятницю та кіберпонеділок американці традиційно розмітали електроніку, телевізори а також іграшки: для дітей – від лего й Барбі до самокатів, і для дорослих – ігрові приставки, розповідає Джон Копеланд, віце-президент з маркетингу Adobe Analytics.

"Це черговий рік, коли на підйомі продажі смартфонів. При чому чимало покупців спершу ідуть у магазин, щоб придивитись і вибрати, перш ніж натискають кнопку "купити" на сайті. Інший хіт – іграшки за мотивами "Зоряних воєн", "Цуценячого патрулю". Ігрові консолі – у топі продажів. І також самі ігри для них", - каже Копеланд.

Грати не планую.. одразу перепродам й легко зароблю десь 300 доларів

За дійсно гарними знижками на консолі Xbox та Play Station довелось полювати особисто. При чому до деяких магазинів електроніки шикувались черги, довжиною у квартал. Тайлер Лопез, щоб дістати новий Play Station 5, разом із батьком провів під дверима 36 годин. Він каже, що консоль була того варта. Для таких відчайдух місцева поліція навіть привозила какао та тістечка.

Кількість акційного товару, здебільшого, обмежена, тож десятки покупців під цією крамницею залишились із нічим. Але Морган Свенгер дістав останній з чотирьох Xbox в магазині завдяки небувалій удачі: у двох покупців перед ним відхилили карти. "Грати не планую, - каже Морган, - одразу перепродам й легко зароблю десь 300 доларів".

Консоль коштує 500 доларів, онлайн її можна перепродати за 850, але деякі продають й за 2 тисячі. Саме перекупники створюють шалений ажіотаж на товари із великими знижками, кажуть експерти. І йдеться не лише про звичайні магазини, а, передусім, про покупки онлайн.

Існують спеціальні боти, які... купують одразу на різних платформах

Бен Гілберт, кореспондент Business Insider, пояснює: "Існують спеціальні боти, які у той самий момент, коли відкривається можливість зробити замовлення, купують одразу на різних платформах".

Такі боти – не є незаконні, але порушують правила торговельних компаній, адже відбирають у звичайних покупців всі шанси на гарні знижки. Та попри все, закупи онлайн цього року робила рекордна кількість американців.

"Не клікай, а рятуй місцеві бізнеси" - такий заклик відмовитись від онлайн покупок у великих мережах американців закликають власники невеликих крамниць. Для цього іще 10 років тому заснували так звану "Суботу для малого бізнесу", що йде слідом за Чорною п’ятницею.

Щиро кажучи, зараз чимало бізнесів закрились.. Їх так важливо підтримувати, адже саме вони розвивають громади

Однак цього року, як ніколи, приватні підприємці потребують клієнтів, каже бізнесвумен Аманда Смолл: "Щиро кажучи, зараз чимало бізнесів закрились, припинили існувати. Їх так важливо підтримувати, адже саме вони розвивають громади".

Загалом минулих вихідних крамниці змогли отримати у п’ять разів більше виручки, ніж у будь-який інший день за останній місяць. Але це й близько не можна порівняти із рекордом онлайн-шопінгу у великих мережах. На День подяки американці витратили понад 5 мільярдів доларів, на Чорну п’ятницю - 9 мільярдів, а на Кіберпонеділок - майже 11, пише CNBC.

"Споживачі витрачають менше на розваги, ресторани та мандрівки, - пояснює Даг Балдасар, керівник роздрібної компанії ChargeItSpot. - Враховуючи те, що нам підкинув 2020, це якраз той момент, коли люди дарують подарунки друзям і родичам, щоб підняти їм настрій".

Споживачі витрачають менше на розваги, ресторани та мандрівки.. люди дарують подарунки друзям і родичам, щоб підняти їм настрій

Цьогорічний сезон знижок вирізняє також і тривалість. Деякі мережі почали рекламувати акції ще з жовтня, паралельно із днем знижок Prime Day найбільшого онлайн-продавця Amazon.

Але й після кіберпонеділка чимало крамниць продовжили дію акцій. Тож, як прогнозують експерти, за весь передріздвяний сезон американські покупці витратять 180 мільярдів доларів.

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