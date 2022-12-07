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Вибори у штаті Джорджія закріпили за демократами більшість у Сенаті
На перевиборах до Сенату від штату Джорджія переміг сенатор-демократ Рафаель Ворнок. Таким чином, він забезпечив більшість Демократичної партії у Сенаті до кінця нинішнього терміну президента Джо Байдена.
Завдяки цій перемозі, у Сенаті зі 100 сенаторів 51 буде демократ і 49 республіканців.
"Я часто кажу, що голосування - це свого роду молитва за світ, якого ми хочемо для себе та для своїх дітей", - заявив у переможній промові Ворнок, перший чорношкірий сенатор від свого штату.
"Джорджія, ви молилися вустами і ногами, руками і ступнями, головами і серцями. Ви доклали важкої праці, і ось ми стоїмо тут разом", - додав законодавець, який раніше був пастором баптистської церкви.
Президент Байден у Twitter написав, що "виборці Джорджії підтримали нашу демократію і... відправили хорошу людину назад у Сенат".
На проміжних виборах у листопаді ані Рафаель Ворнок, ані його опонент від Республіканської партії Гершел Вокер не змогли набрати 50% голосів виборців, відтак у штаті оголосили перевибори.
Обидва кандидати під час кампанії ставали предметом гострої критики. Демократа Ворнока критикували за те, що він спрямовував федеральні кошти на проект зі зведення будинку для малозабезпечених. Втім, співвласником цього проекту є церква Ворнока.
Республіканця Гершела Вокера, колишнього гравця з американського футболу, критикували, що він оплачував аборти, проти яких, власне, виступає Республіканська партія.
Результат на цих виборах, як вважаєть експерти, закріплює за Джорджією статус штату, який відіграватиме важливу роль на виборах президента країни 2024 року.
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Українці можуть отримати репарації за злочини “вагнерівців”
Українці мають шанс отримати відшкодування за злочини бойовиків компанії “Вагнер”. Позов проти російського угруповання подали у Британії, повідомляє агенство Reuters. Адвокат Джейсон МакК’ю, який займається цієї справою, переконаний, що домогтися репарацій за страждання українців цілком реально.
«Разом ми можемо трусити і розбирати цю матрьошку, аж поки в неї всередині не з'являться коштовності, які ми маємо вимагати і віддати українцям заради справедливості», - заявив адвокат.
Він зазначив, що позов до Високого суду Британії від імені ймовірних жертв “вагнерівців” спрямований на активи групи і затягне Москву по судах.
Крім того, британський адвокат прогнозує низку інших позовів проти «воєнної машини» президента Росії Володимира Путіна. Адже група “Вагнера”, яка від початку була укомплектована ветеранами російських збройних сил, воювала також у Лівії, Сирії, Центральноафриканській Республіці, Малі та інших країнах.
Коментар щодо позову від представників ПВК “Вагнер” отримати не вдалося.
Тим часом заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики, народна депутатка Галина Янченко заявила, що Київ співпрацює з британськими юристами та надає необхідні деталі й докази військових злочинів Росії в Україні. Вона переконана, що перемога в цій справі у суді в Лондоні допоможе Києву переконати партнерів, зокрема Вашингтон, визнати Росію державою-спонсором тероризму, а ПВК “Вагнер” - терористичною організацією. «Якщо певні західні інституції чи політики бояться визнати Росію спонсором тероризму, а також визнати «Вагнер» терористичною організацією, то з чіткими доказами це не буде складно», - вважає Янченко.
В матеріалі використані джерела Reuters.
Німеччина "категорично відмовляється" поставляти в Україну танки Leopard, попри сигнали з Вашингтона – FAZ
Німецький щоденник Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), посилаючись на свої джерела, повідомляє, що Берлін «категорично відмовляється» поставити Україні німецькі танки Leopard 2, незважаючи на прохання Вашингтона.
Як повідомляє FAZ у вівторок, радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван намагався вплинути на федеральний уряд.
Посилаючись на два джерела, які мають доступ до конфіденційної інформації з двох країн, німецький щоденник пише, що ще у жовтні Сполучені Штати сигналізували німецькому федеральному уряду, що схвалять поставку в Україну німецьких бойових танків Leopard 2. Про це радник президента США з питань безпеки Джейк Салліван повідомив радника канцлера з питань зовнішньої політики Єнса Плотнера під час їхньої телефонної розмови.
Як повідомило джерело FAZ, Салліван сказав Плотнеру по телефону, що Америка буде вітати, якщо Німеччина поставить Leopard 2, але Німеччина має зробити це за власною ініціативою. Як пояснює FAZ, Америка не просила офіційно Німеччину робити такі поставки. Друге джерело повідомило, що Салліван сигналізував Плотнеру в жовтні, що Вашингтон дасть «добро», якщо Німеччина вирішить відправити танки в Україну.
Як пише FAZ, уряд ФРН не спростував інформацію про сигнали Саллівана Плотнеру. Прес-секретар уряду заявив, що «перебуває в постійному контакті з союзниками, зокрема США, щодо спільних зусиль навколо підтримки України», але деталі цих переговорів є «конфіденційні».
В уряді також було сказано для газети, що кожна держава сама вирішує, що постачати, і що федеральний канцлер Олаф Шольц неодноразово наголошував, що Німеччина діє в унісон зі своїми найближчими союзниками.
Як додали в німецькому уряді, «поки що США теж не постачали в Україну бойові танки західного зразка».
Газета посилається на німецьких експертів, які кажуть, що є вагомі аргументи на користь того, щоб передусім поставити німецькі танки в Україну. Щоденник FAZ цитує Густава Гресселя з Європейської ради з міжнародних відносин, який каже, що Leopard 2 стоїть на озброєнні польської армії, тому Україна могла б ремонтувати танки такого типу у Польщі поруч зі своїми кордонами, що поки неможливо з американськими танками.
За словами експертів, лише із запасів виробників Rheinmetall і Krauss-Maffei Wegmann Німеччина може надати 80 одиниць таких танків у короткий термін. Ще 30 одиниць можуть бути використані з запасів центру бойової підготовки бундесверу, де їх використовують для тренування, пише газета.
НАТО також підтримує відправлення сучасних танків в Україну
Минулого тижня британський щоденник National писав про те, що керівник НАТО Єнс Столтенберг натякав, що настав час надіслати в Україну модерні танки.
Відповідаючи на запитання журналістів на безпековій конференції у Берліні, він сказав, що альянс уже поставив «багато передових систем зброї», які «щодня роблять величезні зміни на полі бою». Столтенберг додав, що не хоче «вдаватися в деталі типів зброї», які розглядає альянс, «але союзники постійно розглядають різні типи зброї. Ми також у тісному діалозі з Україною».
Столтенберг особливо закликав Німеччину «триматися курсу в Україні», та разом з іншими союзниками по НАТО «продовжувати зміцнювати нашу колективну оборону».
«Це важкі часи для багатьох у всьому світі, в тому числі тут, у Німеччині, зі зростанням вартості життя, продуктів харчування та енергоносіїв, але ціна, яку ми платимо, – це гроші, а ціна, яку платять українці – кров», – цитує газета слова Столтенберга.
Британський щоденник цитує військових експертів, які вважають, що якби Україна була оснащена найновішими танками Leopard, наприклад, версією 2А6, це стало б серйозним посиленням її боєздатності. Але для цього, як каже Сем Кренні-Еванс із дослідницького центру Королівський інститут об’єднаних служб, мають бути надіслані також і боєприпаси в достатній кількості, і надана підтримка для їхньої експлуатації та обслуговування».
США відправлять свої танки Abrams у Польщу
Як повідомило у середу агентство AP, адміністрація Байдена у вівторок схвалила продаж Польщі передових танків, інших бойових машин і великої кількості різного озброєння на суму майже 4 мільярди доларів США.
Згідно з АР, Державний департамент США заявив, що дав дозвіл Польщі на закупівлю 116 бойових танків M1A1 Abrams та іншого обладнання, включаючи десятки тисяч різних боєприпасів, на суму приблизно 3,75 мільярда доларів. Агентство наголошує, що ці закупівлі відбуваються на тлі війни, яку Росія веде проти сусідньої України.
У заяві Держдепу мовиться, що придбання Польщею танка Abrams «підтримає цілі зовнішньої політики та цілі національної безпеки Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки союзника по НАТО, який є силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі».
Як раніше повідомляв «Голос Америки» з посиланням на німецький журнал Spiegel, уряд у Берліні готується передати Україні 7 самохідних броньованих зенітних установок «Гепард» на додаток до 30, які вже використовуються українськими військовими. Однак уряд Німеччини досі не готовий відповісти на заклики надати Україні важкі танки, зокрема дуже поширені у Європі «Леопарди» німецького виробництва.
- Голос Америки
Папа Римський порівняв війну в Україні з операцією нацистської Німеччини у час Другої світової війни
Під час щотижневої загальної аудієнції в залі Павла VI у середу Папа Франциск знову нагадав про війну в Україні, повідомляє Vatican News. Понтифік порівняв її з операцією нацистської Німеччини під час Другої світової війни.
«Сьогодні історія повторюється!» – сказав він, звертаючись до присутніх польських паломників, маючи на увазі захід, організований в понеділок Центром католицько-єврейських відносин Люблінського католицького університету в Польщі.
Захід був присвячений річниці «Операції Рейнхардт» (Einsatz Reinhardt) - плану знищення нацистами польських євреїв під час Другої світової війни між 1942 і 1943 роками.
Загалом близько 1,7 мільйона євреїв загинули в таборах смерті Белжец, Собібор і Треблінка. Жертвами таборів операції Рейнхард була також невідома кількість поляків, ромів і радянських військовополонених.
«Нехай пам'ять про цю жахливу подію пробуджує в кожному наміри і дії миру», - сказав понтифік, назвавши цю операцію «знищенням».
Потім він відійшов від тексту промови, додавши: «А історія повторюється. Зараз ми бачимо, що відбувається в Україні».
Папа закликав вірних молитися до Матері Божої, щоб потішила всіх, хто постраждав від «жорстокості війни», а особливо за «змучену Україну».
Минулого місяця понтифік сказав, що українці терплять «мучеництва від агресії» і порівняв наслідки війни для українців із «жахливим геноцидом» 1930-х років, коли радянський лідер Йосип Сталін влаштував в країні голод.
28 листопада в інтерв’ю журналу America Франциск говорив про жорстокість російських військ в Україні.
«Коли я говорю про Україну, я говорю про жорстокість, тому що я маю багато інформації про жорстокість військ, які приходять. Взагалі найжорстокішими є, мабуть, ті, хто з Росії, але не представляють російську традицію, наприклад, чеченці, буряти і так далі. Безумовно, той, хто здійснює вторгнення, це російська держава. Це дуже зрозуміло. Інколи намагаюся не конкретизувати, щоб не образити, а радше засудити загалом, хоча добре відомо, кого я засуджую. Не обов'язково вказувати ім'я та прізвище», - сказав папа.
Конгрес США в оборонному бюджеті-2023 пропонує на підтримку України на $500 млн. більше, ніж торік
Комітети Палати представників США і Сенату ввечері вівторка 6 грудня оприлюднили компромісний текст Законопроекту про оборонний бюджет США на 2023 рік. В тексті погоджено виділити на 45 мільярдів доларів більше, ніж початковий бюджетний запит адміністрації Байдена.
Таким чином загальна сума оборонного бюджету США на наступний рік може становити $857,9 млрд. Також у документі йдеться, що американські законодавці планують виділити щонайменше 800 мільйонів доларів на додаткову безпекову допомогу для України. Це на 500 мільйонів доларів більше, ніж запитував президент США Джо Байден на початку цього року, - підкреслюють у документі.
Окрім того, в оборонному бюджеті США планують виділити кошти на підтримку Тайваню та протидію Китаю і Росії, а також підвищити зарплати на 4,6 відсотка для військовослужбовців та цивільних працівників Пентагону. Водночас документ закликає збільшити витрати на низку ключових систем озброєння.
У понеділок, 5-го грудня, лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер заявив, що на цьому тижні конгресмени мають розглянути оборонний бюджет в Палаті Представників, а розгляд в Сенаті має початись вже на наступному тижні.
“У нас залишилося двадцять шість днів до кінця календарного року, і нам ще багато чого належить зробити. Очікується, що на цьому тижні Палата представників США розгляне наш щорічний законопроект про оборонний бюджет, чим підготує ґрунт для роботи Сенату вже на наступному тижні”, - заявив Шумер.
Також, за словами лідера демократів, нині в Сенаті продовжується двопартійна робота щодо погодження фінансування уряду.
“Цієї середи Сенат проведе іще один секретний брифінг щодо ситуації в Україні, і я сподіваюся, що мої колеги визнають, що фінансування уряду нерозривно пов’язане з підтримкою України, що своєю чергою означає захист національної безпеки США тут, вдома. Ці два питання нерозривно йдуть разом”, - наголосив Чак Шумер.
У грудні минулого року президент Байден підписав оборонний бюджет країни (NDAA) обсягом 770 мільярдів доларів. Він серед іншого включав 300 мільйонів доларів на Ініціативу сприяння безпеці України,
Нагадаємо, що раніше, в середу 7-го грудня, резолюцію щодо визнання дій РФ геноцидом проти українського народу підтримали в комітеті Сенату із міжнародних відносин. Тепер докумет готовий до винесення на голосування у Сенаті.
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