Кількість жертв циклону "Ідай" у Мозамбіку перевищила 400 осіб

Представник уряду Мозамбіку повідомив у суботу, що кількість жертв циклону "Ідай", який завдав удару по цій країні, перевищила 400 осіб. Тривають пошукові та рятувальні роботи.

За словами чиновника, вже підтверджено смерть 417 осіб у Мозамбіку. Загалом у країні та сусідніх Зімбабве та Малаві загинуло 676 осіб

Здійснюється пошук зниклих за допомогою авіації ВПС Індії та Південної Африки. Десятки тисяч осіб потребують допомоги.

Міністр землі та довкілля Мозамбіку Селсо Коррея заявив, що ситуація лишається критичною, але покращується. За його словами, 1500 осіб необхідно було врятувати з дахів будинків та верхівок дерев, де вони ховались від стихії. Майже 90 000 людей отримали прихисток у таборах для вимушено переміщених осіб.

За словами чиновника, вже підтверджено смерть 417 осіб. Загалом у країні та сусідніх Зімбабве та Малаві загинуло 676 осіб. Існують побоювання, що кількість загиблих зростатиме по мірі відступу води та знахідок тіл жертв. Близько 1,7 мільйона осіб постраждали внаслідок одного з найпотужніших штормів у регіоні за десятки років.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив у п'ятницю, що ООН та інші гуманітрані організації посилюють заходи у відповідь на лихо. За його словами, ООН вже виділила 20 мільйонів доларів для подолання наслідків стихії, але "потрібна значно більша підтримка".

Дивіться також: У Венесуелі з кожним тижнем погіршується система охорони здоров’я