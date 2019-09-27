Данилюка назвали лідером "щирих реформаторів" у команді Зеленського. Його відставка турбує західних оглядачів

Репутація Олександра Данилюка пов'язувалась із честністю та серйозністю. Про це, коментуючи повідомлення про відставку секретаря РНБО, пише журналіст France 24 у Києві Ґуллівер Краґґ.

У п'ятницю ЗМІ повідомили, що Секретар РНБО Данилюк написав заяву про звільнення з посади. Данилюк підтвердив цю інформацію на своїй сторінці у Facebook.

Західні оглядачі відзначають, що повна втрата Данилюка для керівної команди в Києві - особливо на тлі повідомлень про те, що його відходу буцімто вимагав глава АП Богдан та бізнесмен Коломойський - зашкодила б Зеленському.

"Олександр Данилюк, особа, яка з усіх фігур адміністрації Зеленського, чи не найбільше асоціюється із репутацією пов'язаною із чесністю та серйозністю - пішов у відставку. Як видається причиною став надмірний вплив олігарха Ігоря Коломойського", - твітує Краґґ.



На думку іншого французького журналіста Стефана Сіогана Данилюк очолював табір "щирих реформаторів" у команді Зеленського.

У виданні "Українська Правда" повідомили, з посиланням на власні джерела, що Данилюк є одним з претендентів на посаду посла України у США. На думку кореспондента Бі-Бі-Сі Джоні Фішера, найближчий час вкаже, чи є відхід Данилюка з РНБО занчимою подією.

"Це залежить від того, чи отримає Данилюк іншу роль", - твітує журналіст, відзначаючи, що Данилюк є провідним критиком колишнього бізнеспартнера Зеленського, олігарха Коломойського.



Між тим інші оглядачі наголошують, що відставка Данилюка вказує, що президенту Володимиру Зеленському необхідно дистанціюватись від Ігоря Коломойського.

"Це викликає занепкоєння. МВФ залишив Київ без угоди, тепер Данилюк пішов у відставку. Зеленський має визначатись і вирішити ситуацію із Коломойським. Або він від нього дистанціюється, або ця проблема стане причиною кризи його президентства", - твітує Ерік Карл Гонц, менеджер програм Євразії у Center for International Private Enterprise (США).



Відомий експерт з питань України, експерт аналітичного центру Atlantic Council Андерс Аслунд також закликав президента України "чітко заявити про свою позицію щодо Коломойського".

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