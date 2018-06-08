Без фінансової підтримки МВФ на Україну чекають значні бюджеті скорочення - Данилюк

Верховна Рада України у четвер після багатомісячного тиску міжнародної спільноти таки ухвалила рішення про створення антикорупційного суду.

Але, як заявив в інтерв’ю «Голосу Америки» вже тепер колишній міністр фінансів України Олександр Данилюк, цього не достатньо для отримання наступного траншу кредиту від Міжнародного валютного фонду.

Є ще друга, болюча вимога МВФ - ціни на газ. У разі не отримання грошей, на Україну чекають значні бюджетні скорочення, - попередив Данилюк.

«Це одна з двох вимог для отримання траншу. Насправді, голосування закону відбулося, але ще нема позиції МВФ, чи вони погоджуються з контекстом. Після цього маємо також знайти вирішення питання щодо цін на газ, і після цього ми маємо отримати транш».

За словами Данилюка, якщо прийнятий закон задовольнить МВФ, перед тим як Україна зможе отримати чергове фінансове вливання, треба буде виконати вимоги МВФ щодо ціни на природній газ.

Як каже економіст, якщо не вдасться домовитись з МВФ, Україна не дорахується чотирьох мільярдів доларів, що відповідно може позначитися і на зарплатах громадян України.

«Скорочення видатків на 4 мільярди – це перше, що вдарить по людях. Інфляція – це також серйозна проблема, але це буде вже другорядне насправді», - заявив Олександр Данилюк.

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