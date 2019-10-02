Через Данилюка екс-посол США в Україні попередив Зеленського про наслідки впливу Коломойського

Вплив Коломойського на ухвалення важливих рішень в Україні зокрема щодо Приватбанку може негативно вплинути на підтримку України міжнародними кредиторами та прихильниками на Заході. Про це екс-посол США в Україні, експерт аналітичного центру Brookings Institution Стівен Пайфер, заявив у відповідь на коментар екс-секретаря Ради національної безпеки та оборони Олександра Данилюка з приводу його відставки.
Якщо Коломойський справді має вплив, це буде погано сприйнятно Міжнародним валютним фондом та прихильниками України на Заході
Данилюк у нещодавньому інтерв'ю Бі-Бі-Сі Україна заявив, що однією з головних проблем, яка стала причиною його рішення про відставку була ситуація з можливим скасуванням націоналізації Приватбанку та відносини із головою Офісу президента Богданом.
"Я не розумію, про який компроміс може йтися. Якщо вони включають в себе виплату певної компенсації, тоді це називається не компроміс, а здача інтересів", - заявив Данилюк Бі-Бі-Сі з приводу питання Приватбанку.
Занепокоєння Данилюка з приводу Коломойського поділяє і екс-посол США в Україні Пайфер.
"Якщо Коломойський справді має вплив, це буде погано сприйнятно Міжнародним валютним фондом та прихильниками України на Заході", - відзначив Пайфер у Twitter.
Раніше деякі Західні оглядачі наголошували, що відставка Данилюка вказує, що президенту Володимиру Зеленському необхідно дистанціюватись від Ігоря Коломойського.
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