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"Це акт терору" - мер Нью-Йорка про надсилання підозрілих пристроїв у США

  • Голос Америки
Білл де Блазіо

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Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо, виступаючи на прес-конференції заявив, що пристрій, який знайшли в будівлі CNN "є точно актом терору".

"Ми побачили сьогодні спробу тероризувати. Це точно є актом терору, спробою зашкодити нашій вільній пресі та лідерам цієї країни насильницьким діями", - сказав він.​

Де Блазіо заявив, що Нью-Йорк не залякати і не зламати. "Нас не можна залякати, якщо ми не хочемо дозволити терористам перемогти", - заявив де Блазіо.

Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо, коментуючи ситуацію з вибуховими пристроями, зазначив, що такими є реалії теперішнього часу. "Це обставини того, ким ми є там, де ми є". Він додав, що "тероризм спрацьовує, лише якщо дозволити йому".

"Ми не дозволимо цим бандитам – терористам змінити наш спосіб життя", - заявив він.

Куомо також нагадав про наближення виборів у США. "Це політичний рік і політичний сезон. Вибори – через 2 тижні. І ця тема – у повітрі. Але, це не перший політичний сезон. У нас є розбіжності. І це добре для демократії. А що не добре – то це занадто гаряча риторика, екстремізм, який штовхає людей до насильства".

"Дуже важливо підтримувати цивілізований діалог. І народні обранці, які у багатьох випадках задають тон, мають звернути на це особливу увагу", - додав він.

В середу надійшли повідомлення про те, що в пошті низки публічних осіб в США, а також новинної агенції CNN було виявлено підозрілі пакети, з можливим вибуховими пристроями.
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"Можливі вибухові пристрої" виявили в пошті, адресованій колишньому Держсекретарю Гілларі Клінтон в Нью-Йорку, а також в пошті, адресованій на домашню адресу в Вашингтоні колишнього президента США Барака Обами.

Пристрої було "негайно ідентифіковано протягом перевірки пошти", йдеться в заяві Секретної служби.

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