Вибухові пристрої надіслані Обамі та Клінтону могла прислати та сама особа, яка надіслала бомбу Соросу - WP

Пристрій доставлений до офісного центру Time Warner Center складався з труби та дротів, повідомило CNN джерело в поліції Нью-Йорка. "Правоохоронці поводяться з пристроєм, як зі справжньою вибухівкою", - повідомляють у CNN. За інформацією Секретної служби, в середу також було виявлено "можливі вибухові пристрої" в пошті, адресованій колишньому Держсекретарю Гілларі Клінтон в Нью-Йорку, а також в пошті, адресованій на домашню адресу в Вашингтоні колишнього президента США Барака Обами. Раніше цього тижня, вибуховий пристрій також надійшов на адресу заміського будинку Джорджа Сороса. Бомбу у будинок у передмісті Нью-Йорка було доставлено вручну. ФБР сфотографувало пристрій і потім знешкодило його біля маєтку Сороса. SEE ALSO: Підозрілі пристрої знайшли в пошті Клінтонів, Обами та CNN

Пристрої надіслані до Клінтона та Обами, за підозрами, були створені тією самою особою, яка надіслала подібний пристрій Соросу. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на інформацію від двох посадових осіб, надану на умовах анонімності.

Пристрої надіслані Клінтону, Обамі та Соросу це трубчасті бомби, запаковані в жовтий конверт з надрукованою адресою, повідомили правоохоронці. В якості зворотньої адреси було вказано адресу відомого посадовця, але правоохоронці не вважають цю особу причетною, повідомляє видання.

Спікер Палати Представників США Пол Раян подякував правоохоронним органам за роботу і різко засудив "намагання залякати публічних осіб". "Ми не потерпимо будь-яку спробу залякати публічних осіб".

Дивіться також: ​Час-Тайм. Заяви Джона Болтона в Москві - головне