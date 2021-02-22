Вірджинія стане першим південним штатом США, у якому скасують смертну кару

Сенат штату Вірджинія проголосував за скасування смертної кари. Тепер закон спрямують на підпис губернатора штату, й очікується, що він його підпише.

Натомість найвищою мірою покарання у Вірджинії тепер стане довічне ув’язнення без права на помилування. Деякі члени Республіканської партії у Вірджинії наполягали на тому, щоб залишити смертну кару за злочини найвищої тяжкості.

Вірджинія стане 23 з 50 штатів США і першим південним штатом, де скасують смертну кару. Минулого року відповідний закон прийняли в Колорадо.

В 1972 році Верховний суд США скасував смертну кару, проте відновив її у 1976 році. З того часу у Вірджинії стратили 113 людей - таким чином, цей штат є на другому місці за кількістю страт у США після Техасу. Востаннє смертну кару у Вірджинії застосували в 2017 році.

Згідно з чинним законодавством штату, в’язні можуть вибрати, як саме буде здійснена страта: шляхом ін’єкції або на електричному стільці.

Наразі у Вірджинії залишаються двоє в’язнів, які очікували на смертну кару. В разі підписання нового закону губернатором, їхні вироки змінять на довічне ув’язнення без можливості дострокового звільнення.

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