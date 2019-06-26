Чи є у демократів шанс перемогти Дональда Трампа? Кандидати готові до баталій

Під час дебатів звичайно не вдасться оминути питання ролі Росії і іі впливу на вибори у США

Дві ночі поспіль політично стурбовані американці будуть прикуті до телеекранів. Три головні телеканали NBC, MSNBC та іспаномовний Telemundo у прямому ефірі транслюватимуть дебати висуванців Демократичної партії, які борються за номінацію кандидата у президенти США. Цьогорічні дебати вже назвали історичними – насамперед через кількість кандидатів.

Щоб претендувати на участь у перших дебатах у Маямі, які пройдуть протягом двох ночей, кандидати повинні були виконати один з двох критеріїв: або отримати підтримку 65 тисяч донорів, принаймні 200 з яких мають бути в 20 різних штатах, або отримати щонайменше 1 відсоток підтримки у трьох опитуваннях , визнаних Демократичним національним комітетом.

Декілька з провідних кандидатів були активні у питаннях зовнішньої політики, знають, говорили і турбуються питаннями України

Критерії відбору пройшли 20 кандидатів, і їх довелось за жеребкуванням розділити на дві групи. Дебати вестимуть пять модераторів.

Як повідомляє NBC, кандидати матимуть по 60 секунд, щоб відповісти на запитання і 30 секунд - на реакцію на репліку опонента. Вступних промов не буде, але претенденти матимуть шанс виступити із завершальним словом.

У першу ніч змагатимуться деякі з більш відомих політиків - сенатор Корі Букер, мер Нью-Йорка Біл де Блазіо, колишній урядовець адміністраціі Обами Джуліан Кастро, сенаторка Емі Клобучар, сенаторка Елізабет Воррен. Декілька з них були активні у питаннях зовнішньої політики, знають, говорили і турбуються питаннями України.

58-річна Емі Клобучар, яку вже тричі переобирали на шестирічний термін до Сенату, є однією із 27 членів Групи підтримки України в Сенаті. Перш за все, її позиціі зумовлені великою килькістю українців, які проживають у штаті Міннесота. Для політкині важливо отримати підтримку 10 тисяч представників української діаспори штату.

Емі Клобучар активно підтримувала українську громаду у часи російської агресії на сході України та в Криму. Вона також відвідувала Україну разом з сенаторами Джоном Маккейном та Ліндсі Ґремом. Під час візиту делегація працювала над проблемою посилення санкційної політики США щодо Росії, збільшенням оборонного бюджету та наданням Україні летальної захисної зброї.

Клобучар також відвідувала українських військових на передовій разом із сенаторами-республіканцями Гремом та Маккейном у 2016-му році.

"Разом Джоном Маккейном, Ліндсі Гремом та Емі Клобучар привітали наших військових на передовій з Новим роком. Слава українським воїнам!", - твітував у грудні 2016-го року, тодішній президент України, Петро Порошенко.

Україну також відвідував ще один кандидат на номінацію президента - сенатор Корі Букер .

Для мене як американця це боротьба не тільки України, це трансатлантична битва

«Ми спостерігаємо приголомшливу російську агресію, гібридну війну. Росія намагається дестабілізувати не тільки Україну, а й усю Європу. Ми спостерігаємо російську агресію щодо наших виборів у США, виборів у Франції, Латвії, Литві, Естонії - всюди. Але зосереджена вона тут, в Україні», - сказав він тоді в інтервю «Радіо Свобода».

«Для мене як американця це боротьба не тільки України, це трансатлантична битва. Тому я - за політику, яка підтримувала б українців у їхній боротьбі за вищі цілі - свободу і демократію», - казав потенційний кандидат у президенти США.

Під час дебатів, звичайно, не вдасться оминути питання ролі Росії і іі впливу на вибори у США. Водночас дискусія, як передбачають, буде сфокусована на важливих питаннях внутрішньої політики. Кандидати будуть пропонувати свої ідеї, як покращити життя американців, і дебатуватимуть про реформу медичного страхування, зміни у підходах до системи освіти, подолання кліматичніх змін.

Водночас чимало виборців будуть міркувати над одним головним питанням, кажуть оглядачі, - чи може хтось з існуючих кандидатів перемогти у 2020-му Дональда Трампа.

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