Зброя для України, Зеленський та полонені моряки: що турбує Сенат США

Було б чудово, якби Трамп при зустрічі з Путіним сказав: Знаєте, пане Путін, я не можу покращити відносин, поки ви не припинете агресію в Україні

Напередодні очікуваного візиту Зеленського у Вашингтон варто розуміти, відповідей на які питання від президента України очікують у США. Напередодні у Сенаті США відбулись слухання щодо України, на яких із доповідями виступив спецпредставник Держдепу Курт Волкер, колишній посол в Україні Джон Гербст, а також аналітики Brookings Institution та The Heritage Foundation Аліна Полякова і Джеймс Джей Карафано. Ми побували на слуханнях - по пунктах розповідаємо, про що говорили в Сенаті, і що найбільше турбує амерканських політиків сьогодні. Повний запис слухань із перекладом дивіться на нашій сторінці у Facebook.

Про Зеленського і олігархів

Курт Волкер: "Я впевнений, що Порошенко зробив чудову роботу щодо сприяння реформам в Україні протягом останніх чотирьох років — ймовірно, більш повноцінну, ніж в Україні було пророблено за попередні двадцять. Але на цих виборах ми побачили, що люди хотіли більшого. Народ хотів просуватись швидше, далі, більш агресивно. Це те, що пообіцяв Зеленський. І поки він бажає продовжувати цей напрям, він заслуговує на нашу якнайбільшу підтримку".

"Я думаю, що майбутнє України на майбутні п'ять років буде формуватися в наступні три місяці, залежно від результатів виборів... Сподіваюся, що ми зможемо здійснити ще одну поїздку до України у найближчі кілька тижнів, перед візитом Зеленського в Білий дім".

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"Ми часто говоримо про корупцію в Україні, як про проблему. Без сумніву, це проблема. Але я також вважаю, що корупція є симптомом більшої проблеми. І це - олігархічна система, де жменька людей має непропорційний контроль над багатьма важелями влади в країні. Я думаю, що з новим президентом і з новим парламентом є можливість для впровадження антимонопольного законодавства".

Ми сподіваємося, що Зеленський зможе набрати незалежності й виконати обіцяне. І ми маємо намір допомагати в цьому — і вимагати відповідальності за свої дії, якщо він цього не зробить.

Сенатор Боб Менендез (демократ): "Я знаю, що Зеленський обрався із сильними антикорупційними гаслами. Але є занепокоєння щодо його зв'язків з деякими українськими олігархами — зокрема, з Ігорем Коломойським, якого підозрюють в крадіжці з власного банку".

Курт Волкер: "Я думаю, що Зеленський сказав правильні речі. Зараз він не має влади в своїх руках, щоб виконати обіцянки, у нього нуль голосів у Раді. Але ми впевнені, що він заслуговує на довіру. Ми хочемо стояти на принципах реформування і боротьби проти домінування олігархів, таких як Коломойський. Ми сподіваємося, що Зеленський зможе набрати незалежності й виконати обіцяне. І ми маємо намір допомагати в цьому — і вимагати відповідальності за свої дії, якщо він цього не зробить".

Про військову підтримку

Джеймс Джей Карафано: "Я вважаю, що для України не лише повинні бути відкриті двері в НАТО, а що США мають провести її через ці двері. Після вирішення питання з Північною Македонією, думаю, настав час для обговорення наступного етапу розширення НАТО. … Путін не може мати права вето на те, кому вступати в НАТО, просто окуповуючи шматок чиєїсь країни".

Сенатор Роб Портман (республіканець): "Мені приємно бачити, що Україна отримала летальну захисну зброю. І скоро отримає ще. Ви побачите це в законі, за який скоро проголосуємо у Конгресі, там будуть додаткові ідеї. Я не буду уточнювати, бо ми над цим ще працюємо. Але сподіваюсь, незабаром у нас будуть гарні новини".

Я вважаю, що для України не лише повинні бути відкриті двері в НАТО, а що США мають провести її через ці двері

Курт Волкер: "З точки зору пріоритетів, антиснайперські системи були дуже важливими, як і протитанкові ракети “Джавелін”. Ми повинні звернути увагу на протиповітряну оборону, берегову оборону, морські та прибережні спроможності. Все це дуже важливо".

Сенатор Кріс Мерфі (демократ): "У мене враження, що Росія не хоче військово володіти всією Україною — вона хоче дестабілізувати країну, щоб встановити у Києві лояльний уряд і повернути Україну під свою парасольку. Це не означає, що військова допомога не є критично важливою. Але якщо їхня кінцева мета - політичне завоювання України, а не військове, то це має нам щось казати про те, як ми витрачаємо гроші".

Курт Волкер: "Я згоден, що Росія має на меті політичне домінування над Україною. І для тиску вона використовує військову силу. Тому дуже важливо надавати Україні військову допомогу — щоб переконатися, що російська стратегія не спрацює. … Це дає Україні час, простір, впевненість і стійкість для протистояння тиску з боку Росії".

Про полонених українських моряків

Джон Гербст: "У листопаді минулого року російські кораблі атакували і захопили три українські кораблі. Вони ув'язнили 24 моряків. … І санкції США за це прийшли пізно і були слабкими".

Джеймс Джей Карафано: "Великим гріхом була відсутність відповіді. Великим гріхом стало те, що ми знали, що це наближалось. Ми знали, що росіяни готувались до [ескалації] місяцями. І зауважте — нас заскочили зненацька, коли це сталось. Ось це було гріхом".

В грудні минулоріч напередодні зустрічі G20 Трамп заявив, що він не зустрінеться з Путіним, доки Росія не відпустить українські кораблі та не звільнить моряків. Росія все ще тримає кораблі й 24 моряків. Проте заразТрамп заявив, що зустрінеться з Путіним на саміті G20.

Сенатор Роб Портман (республіканець): "Ви рекомендуєте додаткові санкції? Президент Зеленський зосереджений на цьому питанні. Це була груба незаконна атака. Думаю, ми занадто повільно рухаємось. НАТО занадто повільно рухається. Що ще можна зробити?"

Курт Волкер: "Дуже важливо, щоб НАТО перебувало в Чорному морі. Якщо ви оглянетеся навколо, то побачте трьох членів НАТО: Румунію, Болгарію і Туреччину. І також дві країни-партнера: Грузію та Україну. [Чорне море] жодним чином не може бути російським озером. … Щодо Керченської протоки, ми на кожному кроці наголошували, що Росія має звільнити моряків. Тиждень чи два тому, у листі до свого російських представників я знову згадав. Те, що Росія робить — це злочин".

Сенатор Боб Менендез (демократ): "У грудні минулоріч напередодні зустрічі G20 Трамп заявив, що він не зустрінеться з Путіним, доки Росія не відпустить українські кораблі та не звільнить моряків. Росія все ще тримає кораблі й 24 моряків. Проте заразТрамп заявив, що зустрінеться з Путіним на саміті G20. … Пане Гербст, що повинен сказати Президент Трамп президентові Путіну?"

Джон Гербст: "Було б чудово, якби при зустрічі з Путіним він сказав: “Знаєте, пане Путін, я не можу покращити відносин, поки ви не припинете агресію в Україні”. Це було б добре сказати. І не не просто приватно, а й публічно".

Про Росію та санкції

Курт Волкер: "Росія хоче, щоб Україна знову стала частиною російської сфери впливу великої Російської імперії. Я вважаю, що ця можливість втрачена, український народ ніколи туди не повернеться".

Аліна Полякова: "Москва бачить успішну демократичну Україну, як загрозу авторитарному режиму Путіна. В інтересах Росії побачити крах українських демократичних та економічних реформ. Тому наша місія має полягати у тому, щоб гарантувати, що цього не станеться".

Сенаторка Джин Шагін (демократка): "Наскільки ефективними були санкції проти росіян? Чи допомогли вони розв'язати конфлікт в Україні або стримати російську агресію?"

Дуже малоймовірно, що санкції зможуть змінити поведінку авторитарного режиму. Але мета санкцій — покарати таку поведінку

Аліна Полякова: "Американські санкції у поєднанні з європейськими коштують російській економіці 1-1,5% щорічно. Але росіяни пристосувались до нової реальності. … Можливо, мої колеги не погодяться, але до зміни поведінки власне у зоні конфлікту санкції не призвели".

Джеймс Джей Карафано: "Дуже малоймовірно, що санкції зможуть змінити поведінку авторитарного режиму. Але мета санкцій — покарати таку поведінку. Думаю, в цьому плані вони були надзвичайно ефективними".

Джон Гербст: "Я згоден, що санкції не переконали Москву припинити агресію в Україні. Але вони є причиною того, що Москва не загострює конфлікт далі. Але є ще одна важлива причина для санкцій — їхня економічна ціна. З часом це матиме значний вплив на російське виробництво. Росія не може утримувати військо світового класу з економікою третього світу".

Про “Північний Потік-2”

З часом санкції матимуть значний вплив на російське виробництво. Росія не може утримувати військо світового класу з економікою третього світу

Аліна Полякова: “Північний потік-2” є частиною політичної війни Росії проти України. Після завершення будівництва, трубопровід дозволить Росії пустити газ до Європи повз Україну. Це питання безпеки. Територіально Донбас ідеально накладається на газопроводи в Україні. Це означає, що вони діють як стримуючий фактор. Без російського газу, що протікає через ці трубопроводи, цей фактор зникне".

Сенатор Рон Джонсон (республіканець): "Для чого Німеччина дає таку економічну й геополітичну владу Росії? Що ми можемо зробити, аби зупинити це? Я знаю, у вас є пропозиції щодо ефективних санкцій".

Джон Гербст: "Канцлерка Меркель наполягає на тому, що Кремль зі своєї сторони угоди має гарантувати, що значний потік газу й надалі протікатиме через українські газопроводи. Однак найвищі російські чиновники, включно з Дмитрієм Мєдвєдєвим, ставлять це під сумнів. За останні місяці вони безліч разів попередили, що газовий потік через Україну припиниться 31-го грудня цього року. Фактично, вони штрикають пальцами в очі канцлерки Меркель. Але ми поки не бачили відповіді від німецької лідерки".

Курт Волкер: "Мотивація «Північного потоку» — збільшити вплив Росії на Європу та розділити її".

Сенатор Рон Джонсон (республіканець): "Я запитаю іншим чином: Якби ми наклали санкції на ті країни, які будують трубопровід, чи це ускладнило б вашу роботу?"

Курт Волкер: "Зовсім ні".

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