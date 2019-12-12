Напружені дебати про імпічмент в Юридичному комітеті Сенату США тривають другий день

Після багатогодинних дебатів, що розпочались ввечері в середу, Юридичний комітет Конгресу США планує схвалити звинувачення в рамках імпічменту Трампа вже в четвер. Прагнучи оперативно перейти до голосування, Юридичний комітет провів незвичні вечірні дебати, що затягнулись до пізньої ночі в середу, адже кожен з 41 члена комітету мав змогу виступити із вступним словом.

З самого початку засідання у четвер, республіканці намагались домогтись відкладення дебатів з процедурних питань, запланувати проведення "дня меншості", а також змінити формулювання звинувачень, щоб згадати про те, що син політичного опонента Трампа колишнього віце-президента США Байдена Хантер обіймав посаду в українській компанії.

Демократи звинувачують президента США у зловживанні владою та перешкоджанні діяльності Конгресу. Звинувачення у зловживанні владою стосуються дій адміністрації Трампа, який, за заявами демократів, використовував оборонну допомогу та можливість зустрічі у Білому домі в якості важелів для тиску на президента України Володимира Зеленського з метою отримати негативну інформацію про свого політичного опонента Джо Байдена.

Республіканці неодноразово наголошували на словах Зеленського про відсутність на нього тиску з боку Трампа та його адміністрації. "Єдиний прямий доказ у цій справі залишається: українські посадовці неодноразово говорили, що тиску не було", - серед іншого сказав конгресмен-республіканець Енді Біггс під час дебатів.

Водночас голова Юридичного комітету Палати представників демократ Джеррі Недлер пояснив слова Зеленського про відсутність на нього тиску, тим що "йому до голови приставили рушницю". "Рушниця – той факт, що президент Сполучених Штатів, від якого він залежить в питання військової допомоги, а також іншої допомоги, показує, що він готовий забрати цю допомогу на основі його слів, і того, чи готовий він підігравати президентові у політичних цілях", - говорить Недлер.

Трамп уважно слідкує за дебатами, про що свідчать його повідомлення у Twitter. Він зокрема зауважив, що конгресмени від Демократичної партії Вероніка Ескобар та Шейла Джексон невірно процитували розмову американського президента з Зеленським. Йдеться про фразу Трампа під час телефонної розмови 25 липня "Однак я хотів би, щоб ви зробили нам послугу". Замість "нам" одна з виступаючих вжила "мені", а інша конгресмен взагалі не вжила займенник. Трамп же наполягає, що говорячи "нам" в розмові із Зеленським, він мав на увазі Сполучені Штати, а не себе особисто.

Трамп також підкреслив значний обсяг допомоги, яку США надають Україні, і повторив критику союзників у Європі за те, що вони не допомагають Україні більше.

"Я завжди питаю: "Чому Німеччина, Франція та інші Європейські країни не допомагають Україні більше? Вони є найбільшими бенефіціарами. Чому це завжди добрі старі Сполучені Штати?" Радикальні ліві та нероби демократи ніколи про це на згадують на своїх несправжніх слуханнях!" – написав Трамп у Twitter.

Після голосування в комітеті, звинувачення проти президента мають затвердити у Палаті представників Конгресу США.

Якщо це станеться, Трамп може стати третім президентом США, імпічмент якого було проголосовано, після Ендрю Джонсона всередині 19-го століття та Білла Клінтона декілька десятиліть тому. Вони обоє залишились на посаді, бо Сенат не підтримав імпічмент. Колишній президент Річард Ніксон пішов у відставку в 1974 році перед голосуванням про імпічмент.

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