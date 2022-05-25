Чи вдасться розблокувати українські порти невійськовим чином?

Українські антикорупційні відомства стверджують, що не бачать ознак того, що ЗСУ зловживають постачаннями західного озброєння за останні три місяці, відколи Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення в Україну. Станом на 2021 рік Україна була на 122 місці з 180 країн у рейтингу рівня сприйняття корупції Transparency International.

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков в інтерв’ю Голосу Америки 17 травня заявив, що від початку російської війни 24 лютого його колеги з Національного антикорупційного бюро (НАБУ) не порушували жодного нового розслідування щодо корупції в українській армії на високому рівні.

НАЗК України розробляє нормативні акти, спрямовані на запобігання корупції, та забезпечує їхнє дотримання. НАБУ розслідує випадки корупції та готує справи для кримінального переслідування, а Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) висуває звинувачення та переслідує підозрюваних.

На початку місяця Новіков призначив своїм заступником останнього главу НАБУ Артема Ситника. Відповідаючи на запитання, чи проводились нещодавно урядові розслідування щодо корупції на високому рівні в армії, Новіков відповів: «Я знаю, що у НАБУ не було нових справ з 24 лютого».

На прохання прокоментувати це в електронному листі НАБУ повідомило Голосу Америки, що виконувач обов’язків директора Гізо Углава, який замість Ситника почав виконувати обов'язки директора НАБУ з 17 квітня, не може обговорювати це питання "через його чутливість".

Новіков зазначив, що кожна доставка західної військової допомоги контролюється окремим розвідником Служби безпеки України. За його словами, моніторинг СБУ є частиною "суворого процесу Києва, який гарантує цілісність" цих поставок.

До використання Україною західної військової допомоги привернуто дедалі більше уваги в США. Минулого тижня Вашингтон схвалив відправку додаткової зброї та обладнання до Києва, а загалом за останні місяці Україні було надано американської безпекової допомоги на кілька мільярдів доларів.

Чимало експертів сходяться на думці, що до 2014 року українська оборонна промисловість була сильно корумпована, через що армія не змогла ефективно протистояти російській анексії Кримського півострова та війни на Донбасі.

Колишній посол США в НАТО Курт Волкер, який обіймав посаду спеціального представника США з питань України з 2017 по 2019 рік, розповів Голосу Америки, що після 2014 року США, Канада та інші країни консультували Київ щодо боротьби проти корупції в оборонній галузі.

У 2021 році Україна була на 122 місці з 180 країн у рейтингу рівня сприйняття корупції Transparency International, у 2013 - на 144.

У квітні CNN із посиланням на американських посадовців та аналітиків написало, що відсутність американського військового персоналу в Україні означає, що у Вашингтона мало способів відстежити, як Київ використовує західні військові постачання. А у майбутньому у США побоюються, що це обладнання може бути проданим.

За словами колишнього американського високопосадовця, який брав участь у навчаннях та оснащенні збройних сил України після 2014 року, немає жодних ознак того, що західні військові поставки озброєння, що надходили до Україні після 2014 року, були використані не за призначенням. Ця інформація була надана Голосу Америки на умовах анонімності, оскільки посадовець не мав права коментувати це питання.

Виконавчий директор українського відділення Transparency International Андрій Боровик заявив Голосу Америки, що він також не бачив жодних конкретних повідомлень про нещодавні випадки корупції в українській армії.

29 квітня ця організація звернулася до українців із проханням повідомдяти про такі випадки відповідним органам.

В інтерв'ю, записаному через Zoom 18 травня, Боровик сказав, що однією з причин відсутності звітів про корупцію є воєнний стан, згідно з яким уряд припинив публікувати інформацію про те, що він купує і за які ціни. "Я не кажу, що корупції немає. У цій невизначеній ситуації я впевнений, що є люди, які хочуть отримати прибуток від процесів державних закупівель", – сказав він.

19 травня СБУ повідомила, що викрила схему місцевих чиновників щодо незаконного продажу понад 1000 бронежилетів, які були виготовлені українською компанією для безкоштовного надання українським силовикам. У СБУ заявили, що ці жилети коштують 407 тисяч доларів.

Рідкість такого публічного повідомлення про корупцію в оборонному секторі, зазначає Боровик, також відображає зміну пріоритетів незалежних та урядових борців проти корупції в Україні.

"Ми всі працюємо лише на одну мету - перемогу над Росією", - сказав Боровик. - "Якщо у нас не буде країни, то де ми будемо боротися з корупцією? Ми хочемо розбудовувати верховенство права тут, в Україні".

Юрій Ніколов, інший український дослідник з питань боротьби з корупцією, співзасновник незалежної журналістської групи "Наші гроші", розповів Голосу Америки в інтерв'ю 19 травня, що він вважає, що повномасштабне вторгнення Росії фактично змусило корупціонерів в українській армії припинити незаконну поведінку.

"Ця [західна] військова техніка - єдине, що захистить наше життя", - сказав Ніколов. - "Тому ми не зацікавлені в тому, щоб її красти. Це більше потрібно на полі бою".

Волкер, який зараз працює у Центрі аналізу європейської політики, сказав, що розкрадання західних військових поставок за таких обставин буде розглядатися багатьма українцями як зрада, набагато серйозніший злочин, ніж дрібна або системна корупція, яка існувала раніше.

Натомість колишній дипломат США Джеймс Вассерстром скептичний до твердження про те, що умови війни придушили корупцію в українській армії. Він працював радником з питань боротьби проти корупції в посольстві США в Кабулі та очолював наглядову групу уряду США, яка звітувала про корупцію в Афганістані.

Пізніше Вассерстром працював в Україні з 2016 по 2019 рік міжнародним експертом незалежного комітету з моніторингу корупції в оборонному секторі. Цей комітет перетворився на Незалежну антикорупційну комісію України (НАКО) і є партнерською організацією Transparency International.

У розмові з Голосом Америки 18 травня Вассерстром сказав, що його не вразило твердження Новікова про те, що агенти розвідки СБУ охороняли західні військові постачання. Він зазначив, що дослідження НАКО 2017 року посилається на звинувачення українських ЗМІ у причетності представників українських спецслужб до незаконної торгівлі товарами між підконтрольною уряду територією та регіонами, якими керують проросійські сепаратисти.

"Я не чув нічого, що б свідчило про будь-які зміни в поведінці СБУ за останні три роки", - сказав Вассерстром, додавши, що доручити агентству моніторинг західної військової допомоги - це "як поставити лисицю керувати курником".

Вассерстром також скептично поставився до позиції Боровика і зазначив, що слідчий комітет з моніторингу корупції в оборонному секторі працював у Києві, поки українські військові воювали з проросійськими сепаратистами на сході.

"Те, що ви ведете війну, не означає, що ви повинні терпіти корупцію. Ви не маєте це робити. Це хибний вибір", - сказав він.

Вассерстром вважає, що відсутність публічної інформації про корупцію в українських збройних силах є результатом того, що багато українців вважають, що говорити про корупційну діяльність було б так само зрадницьким, як і участь у самій діяльності. "Тому я був би шокований, якби ви знайшли когось, хто зізнався б у чомусь із цього", - сказав він.

Боровик вважає, що випадки корупції, що стались в останні три місяці, згодом будуть розслідувані. "Ці люди повинні розуміти, що коли ми здобудемо перемогу над Росією, ми знайдемо їх усіх".

Він також пообіцяв, що його група продовжуватиме тиснути на український уряд щодо посилення реформ, включаючи призначення нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який заслуговуватиме довіри. "Що стосується тих, хто виступає проти цих реформ або намагається їх гальмувати, то як я можу інакше охарактеризувати їх, окрім як внутрішніх ворогів", – сказав він.