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Чи вдасться розблокувати українські порти невійськовим чином?
США та західні союзники обговорюють можливості організації "коридорів безпеки" для експорту зерна з України. Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс закликав міжнародну спільноту провести гуманітарну операцію з деблокади чорноморських портів.
"Це буде невійськова гуманітарна місія, що не можна порівняти з безпольотною зоною", - заявив Ландсбергіс журналістам під час свого візиту до Лондона у вівторок. Він також вказав, що обговорював це питання з міністеркою закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.
Росія заявляє про готовність надати гуманітарний коридор для вивезення зерна з України. Про це сказав заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко. Він, однак, пов'язав це із послабленням режиму західних санкцій.
"Потрібно скасувати рестриктивні заходи, запроваджені проти російського експорту", - наводить Інтерфакс слова Руденка. Російський посадовець зокрема зауважив, що хоча санкції прямо не стосуються продуктів харчування та добрив, виникають складнощі з оплатою поставок, страхуванням, доступу російських кораблів до іноземних портів.
В Україні ж скептично ставляться до можливості домовленості з Росією щодо деблокади. У своєму виступі на Всесвітньому економічному форумі в Давосі міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав "шантажем" такі заяви Росії і з жалем відзначив, що деякі країни допускають такий підхід. Кулеба також заявив, що Росії не можна довіряти, навіть якщо вона підпише гарантії безперешкодного проходження зерна через Чорне море.
Україна та Росія здійснюють третину світових поставок пшениці, Україна також є великим експортером кукурудзи, насіння соняшника та олії. Згідно з даними українського уряду, через блокування портів, в країні заблоковано більше 22 мільйонів тонн зерна.
"Бойові дії вже чинять опосередкований тиск на світові поставки зерна, - повідомляє Міністерство оборони Великої Британії. - Хоча загроза морської блокади продовжує обмежувати доступ торгових кораблів до українських портів, дефіцит поставок, що виник в результаті, збільшить ціну багатьох важливих товарів".
На необхідності швидко розв'язати питання вивезення зерна наголошують у Великій Британії, Європі та США. Трасс заявила у вівторок пресі, що Велика Британія "працює над нагальним рішенням, щоб вивезти зерно з України".
Попри достатню увагу до проблеми, "остаточно глибину трагедії" ще не усвідомлено, сказав у коментарі Голосу Америки представник України в ООН Сергій Кислиця. Він закликав вирішити проблему розблокування українських портів впродовж наступних двох місяців, "щоб уникнути трагедії".
Про важливість забезпечити поставки зерна на світові ринки говорять і у США. "Вимога вирішити це надходить з усього світу. Ця їжа має потрапити на ринки. І Росія має це чути голосно і чітко. Тому ми шукаємо засоби та механізми, за допомогою яких це можна зробити. Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй дуже задіяний у цьому процесі", - заявляв держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Українського інституту Америки в Нью-Йорку минулого тижня.
Європейські країни прагнуть розширити можливості вивезення зерна з України залізницею, автомобільними та внутрішніми водними шляхами, але цього недостатньо для вивезення необхідних обсягів продовольства. Про це в інтерв'ю Голосу Америки сказала депутатка Верховної Ради України Іванна Климпуш-Цинцадзе, яка наразі перебуває в Давосі. Вона закликала надати Україні зброю для розблокування портів, адже, зауважила політикиня, дипломатичний шлях деблокади залежатиме від Росії і тому довіра до нього є невеликою.
В понеділок приблизно 20 країн оголосили про нову оборонну допомогу Україні під час засідання Міжнародної контактної групи з оборони України "Рамштайн-2". Серед нової допомоги - поставки Україні протикорабельних установок "гарпун" та ракет від Данії. Це має "допомогти Україні захистити узбережжя", заявив в понеділок очільник Пентагону США Ллойд Остін.
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- Голос Америки
Мавп'яча віспа: що це таке, як не заразитись і чи є вакцина
Мавпяча віспа – це вірус, що походить від диких тварин, як то гризуни та примати, іноді поширюється на людей. Більшість випадків зараження людей виявлено у центральній та західній Африці, де захворювання вважається ендемічним.
Хворобу вперше зафіксували вчені в 1958 році, коли виявили два спалахи «віспоподібної» хвороби у піддослідних мавп, саме тому хворобу назвали “мавпяча віспа”. Перше зараження людини було підтверджено у 1970 році, коли “мавпячою віспою” захворів 9-річний хлопчик у віддаленій частині Конго.
Симптоми
Мавпяча віспа належить до тієї ж родини вірусів, що і віспа, але викликає легші симптоми.
У випадку зараження цим вірусом більшість пацієнтів відчувають лихоманку, біль в тілі, озноб і втому. У людей із більш серйозним захворюванням може з’явитися висип і ураження на обличчі та руках, що можуть поширюватися на інші частини тіла.
Інкубаційний період - від зараження до появи перших симптомів - становить від п’яти днів до трьох тижнів. Більшість людей одужують за 2-4 тижні без потреби шпиталізації.
Один із десяти випадків зараження мавпячою віспою може бути смертельним. Діти переносять цю хворобу важче за дорослих.
Способи зараження
За даними Центрів із контролю та профілактики хвороб США, мавпяча віспа може передаватися людині від тварини, від іншої людини, а також від речей, які містять вірус.
Вірус проникає в організм через пошкоджену шкіру, дихальні шляхи, слизові оболонки (очі, ніс або рот).
Передача від тварини до людини може відбуватися через укус або подряпину та через споживання м'яса дичини.
Від людини до людини вірус передається через дихальні краплини, брудний одяг чи білизну.
Через секс мавпяча віспа прямо не передається, втім можлива передача цього вірусу через постіль, білизну чи контакт із рідиною, яка містить вірус.
Лікування. Вакцинація
Людям, зараженим цим вірусом, часто вводять одну з кількох вакцин проти віспи. Часто ця вакцина допомагає проти мавпячої віспи. Наразі також розробляються противірусні препарати.
На даний момент існує дві вакцини, які використовують проти мавпячої віспи.
Одна з них - виготовлена компанією Bavarian Nordic (BAVA.CO) із Данії, компанія має торгові марки Jynneos, Imvamune або Imvanex. Цей препарат у США схвалений для лікування як віспи, так і мавп’ячої віспи. У Європі він схвалений для лікування віспи. Побічні ефекти після цієї вакцини можуть бути біль і набряк у місці ін’єкції, головний біль і втома.
Друга вакцина - старіша, яку зараз виробляє компанія Emergent Biosolutions (EBS.N). Препарат називається ACAM2000.
Серед побічних ефектів цієї вакцини - біль у руці та втома, а також можливі серйозні ускладнення, як то запалення серця, сліпота чи навіть смерть. Цей препарат не рекомендують певним групам людей, наприклад, хто має слабку імунну систему.
ACAM2000 схвалений у США для використання людям із високим ризиком зараження віспою. У ЄС цей препарат не схвалений.
Американська компанія "Модерна" також заявила, що "ми досліджуємо потенційні вакцини проти мавп'ячої віспи на доклінічному рівні".
Поширення у світі
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, щороку в десятках африканських країн фіксують тисячі випадків захворювання на мавп’ячу віспу. Більшість випадків припадає на Республіку Конго - країну в центральній Африці, де щороку виявляють близько 6 тисяч випадків цієї хвороби, а також Нігерію, де в рік реєструється близько 3 тисяч випадків.
Втім, за оцінками експертів, реальна кількість інфікованих в Африці може бути значно вищою, тому на континенті нестабільно проводиться моніторинг ситуації в системі охорони здоров’я.
Напередодні фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я заявили, що з початку травня виявили понад 200 випадків заражень людей цим вірусом у 19-ти країнах світу, зокрема у США, Канаді, Австралії, Іспанії, Португалії, Великій Британії.
Профілактика
Європейський центр профілактики та контролю захворювань рекомендує ізолювати людей, в яких підозрюються випадки цього захворювання.
Центри із контролю та профілактики хвороб США також оприлюднили низку рекомендованих заходів, які можуть сприяти запобіганню зараження вірусом мавп’ячої віспи.
- Уникати контакту з тваринами, які можуть мати вірус
- Уникати контакту з будь-якими матеріалами, як то постіль чи речі, які були у контактакті із хворою твариною
- Ізолювати інфікованих пацієнтів
- Дотримуйтесь гігієни рук після контакту з інфікованими тваринами або людьми, мити руки водою з милом або використовувати дезінфікуючий засіб на спиртовій основі
- Користуватись засобами індивідуального захисту (ЗІЗ) під час догляду за пацієнтами.
- Ігор Тихоненко
- Майкл Ліпін
Борці з корупцією в Україні не бачать випадків зловживань західним озброєнням з початку вторгнення Росії
Українські антикорупційні відомства стверджують, що не бачать ознак того, що ЗСУ зловживають постачаннями західного озброєння за останні три місяці, відколи Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення в Україну. Станом на 2021 рік Україна була на 122 місці з 180 країн у рейтингу рівня сприйняття корупції Transparency International.
Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков в інтерв’ю Голосу Америки 17 травня заявив, що від початку російської війни 24 лютого його колеги з Національного антикорупційного бюро (НАБУ) не порушували жодного нового розслідування щодо корупції в українській армії на високому рівні.
НАЗК України розробляє нормативні акти, спрямовані на запобігання корупції, та забезпечує їхнє дотримання. НАБУ розслідує випадки корупції та готує справи для кримінального переслідування, а Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) висуває звинувачення та переслідує підозрюваних.
На початку місяця Новіков призначив своїм заступником останнього главу НАБУ Артема Ситника. Відповідаючи на запитання, чи проводились нещодавно урядові розслідування щодо корупції на високому рівні в армії, Новіков відповів: «Я знаю, що у НАБУ не було нових справ з 24 лютого».
На прохання прокоментувати це в електронному листі НАБУ повідомило Голосу Америки, що виконувач обов’язків директора Гізо Углава, який замість Ситника почав виконувати обов'язки директора НАБУ з 17 квітня, не може обговорювати це питання "через його чутливість".
Новіков зазначив, що кожна доставка західної військової допомоги контролюється окремим розвідником Служби безпеки України. За його словами, моніторинг СБУ є частиною "суворого процесу Києва, який гарантує цілісність" цих поставок.
До використання Україною західної військової допомоги привернуто дедалі більше уваги в США. Минулого тижня Вашингтон схвалив відправку додаткової зброї та обладнання до Києва, а загалом за останні місяці Україні було надано американської безпекової допомоги на кілька мільярдів доларів.
Чимало експертів сходяться на думці, що до 2014 року українська оборонна промисловість була сильно корумпована, через що армія не змогла ефективно протистояти російській анексії Кримського півострова та війни на Донбасі.
Колишній посол США в НАТО Курт Волкер, який обіймав посаду спеціального представника США з питань України з 2017 по 2019 рік, розповів Голосу Америки, що після 2014 року США, Канада та інші країни консультували Київ щодо боротьби проти корупції в оборонній галузі.
У 2021 році Україна була на 122 місці з 180 країн у рейтингу рівня сприйняття корупції Transparency International, у 2013 - на 144.
У квітні CNN із посиланням на американських посадовців та аналітиків написало, що відсутність американського військового персоналу в Україні означає, що у Вашингтона мало способів відстежити, як Київ використовує західні військові постачання. А у майбутньому у США побоюються, що це обладнання може бути проданим.
За словами колишнього американського високопосадовця, який брав участь у навчаннях та оснащенні збройних сил України після 2014 року, немає жодних ознак того, що західні військові поставки озброєння, що надходили до Україні після 2014 року, були використані не за призначенням. Ця інформація була надана Голосу Америки на умовах анонімності, оскільки посадовець не мав права коментувати це питання.
Виконавчий директор українського відділення Transparency International Андрій Боровик заявив Голосу Америки, що він також не бачив жодних конкретних повідомлень про нещодавні випадки корупції в українській армії.
29 квітня ця організація звернулася до українців із проханням повідомдяти про такі випадки відповідним органам.
В інтерв'ю, записаному через Zoom 18 травня, Боровик сказав, що однією з причин відсутності звітів про корупцію є воєнний стан, згідно з яким уряд припинив публікувати інформацію про те, що він купує і за які ціни. "Я не кажу, що корупції немає. У цій невизначеній ситуації я впевнений, що є люди, які хочуть отримати прибуток від процесів державних закупівель", – сказав він.
19 травня СБУ повідомила, що викрила схему місцевих чиновників щодо незаконного продажу понад 1000 бронежилетів, які були виготовлені українською компанією для безкоштовного надання українським силовикам. У СБУ заявили, що ці жилети коштують 407 тисяч доларів.
Рідкість такого публічного повідомлення про корупцію в оборонному секторі, зазначає Боровик, також відображає зміну пріоритетів незалежних та урядових борців проти корупції в Україні.
"Ми всі працюємо лише на одну мету - перемогу над Росією", - сказав Боровик. - "Якщо у нас не буде країни, то де ми будемо боротися з корупцією? Ми хочемо розбудовувати верховенство права тут, в Україні".
Юрій Ніколов, інший український дослідник з питань боротьби з корупцією, співзасновник незалежної журналістської групи "Наші гроші", розповів Голосу Америки в інтерв'ю 19 травня, що він вважає, що повномасштабне вторгнення Росії фактично змусило корупціонерів в українській армії припинити незаконну поведінку.
"Ця [західна] військова техніка - єдине, що захистить наше життя", - сказав Ніколов. - "Тому ми не зацікавлені в тому, щоб її красти. Це більше потрібно на полі бою".
Волкер, який зараз працює у Центрі аналізу європейської політики, сказав, що розкрадання західних військових поставок за таких обставин буде розглядатися багатьма українцями як зрада, набагато серйозніший злочин, ніж дрібна або системна корупція, яка існувала раніше.
Натомість колишній дипломат США Джеймс Вассерстром скептичний до твердження про те, що умови війни придушили корупцію в українській армії. Він працював радником з питань боротьби проти корупції в посольстві США в Кабулі та очолював наглядову групу уряду США, яка звітувала про корупцію в Афганістані.
Пізніше Вассерстром працював в Україні з 2016 по 2019 рік міжнародним експертом незалежного комітету з моніторингу корупції в оборонному секторі. Цей комітет перетворився на Незалежну антикорупційну комісію України (НАКО) і є партнерською організацією Transparency International.
У розмові з Голосом Америки 18 травня Вассерстром сказав, що його не вразило твердження Новікова про те, що агенти розвідки СБУ охороняли західні військові постачання. Він зазначив, що дослідження НАКО 2017 року посилається на звинувачення українських ЗМІ у причетності представників українських спецслужб до незаконної торгівлі товарами між підконтрольною уряду територією та регіонами, якими керують проросійські сепаратисти.
"Я не чув нічого, що б свідчило про будь-які зміни в поведінці СБУ за останні три роки", - сказав Вассерстром, додавши, що доручити агентству моніторинг західної військової допомоги - це "як поставити лисицю керувати курником".
Вассерстром також скептично поставився до позиції Боровика і зазначив, що слідчий комітет з моніторингу корупції в оборонному секторі працював у Києві, поки українські військові воювали з проросійськими сепаратистами на сході.
"Те, що ви ведете війну, не означає, що ви повинні терпіти корупцію. Ви не маєте це робити. Це хибний вибір", - сказав він.
Вассерстром вважає, що відсутність публічної інформації про корупцію в українських збройних силах є результатом того, що багато українців вважають, що говорити про корупційну діяльність було б так само зрадницьким, як і участь у самій діяльності. "Тому я був би шокований, якби ви знайшли когось, хто зізнався б у чомусь із цього", - сказав він.
Боровик вважає, що випадки корупції, що стались в останні три місяці, згодом будуть розслідувані. "Ці люди повинні розуміти, що коли ми здобудемо перемогу над Росією, ми знайдемо їх усіх".
Він також пообіцяв, що його група продовжуватиме тиснути на український уряд щодо посилення реформ, включаючи призначення нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який заслуговуватиме довіри. "Що стосується тих, хто виступає проти цих реформ або намагається їх гальмувати, то як я можу інакше охарактеризувати їх, окрім як внутрішніх ворогів", – сказав він.
Як доводять воєнні злочини – очільник американської групи слідчих, які працюють в Україні
Стаття є перекладом матеріалу Російської служби Голосу Америки.
В Україні під егідою Міжнародного Кримінального суду ООН працює Трансатлантична спільна слідча комісія, у складі якої – криміналісти зі США, Великобританії, Євросоюзу та України. Вони зайняті збором доказів та свідчень про ймовірні воєнні злочини російських військових на українській території.
Клінт Вільямсон, старший науковий співробітник Інституту Маккейна при Університеті штату Арізона, упевнений, що можливо висунути звинувачення проти президента Путіна та його генералів у причетності до військових злочинів в Україні. Проте побачити їх на лаві підсудних у Гаазькому трибуналі буде непросто:
«Очевидно, Путін відчував, що він всесильний і досить захищений, і ніколи не зіткнеться з якоюсь формою правосуддя. Можливо, що в довгостроковій перспективі це так, але, зрештою, він набуде статусу парії, який приліпиться до нього ще сильніше, якщо йому висунуть звинувачення».
Вільямсон очолює американську групу у складі Трансатлантичної спільної слідчої комісії. «Ми залучили до розслідування когорту людей, які мають досвід роботи в трибуналах у аналогічних справах у рамках Міжнародного кримінального суду з Югославії, Руанди, Сьєрра-Леоне», – каже він. На думку Вільямсона, «зараз масштаби злочинів набагато більші».
За словами Вільямсона, збір доказів та створення загальної бази даних щодо розслідування кожного окремого злочину має важливе значення – зрештою, це дозволить вибудувати доказову базу для звинувачення вищого командного складу ЗС РФ, від якого виходили злочинні накази.
«Зв'язування доказів по всьому ланцюжку командування - це майже окремий процес, але він пов'язує ці злочини або групи злочинів з людьми, які знаходяться на вершині. І, зрештою, це може дійти до найвищого політичного та військового керівництва. Я думаю про це, коли чую заяви, які походять від Кремля - коли, наприклад, президент Путін вручає медалі тієї самої частини, яка була у Бучі».
Саме Вільямсон розслідував злочини проти людяності в Косово, внаслідок чого екс-президент Югославії Слободан Мілошевич опинився на лаві підсудних у Гаазькому трибуналі: «Коли я розпочав роботу в трибуналі з Югославії у 1994 році, цей суд був абсолютно новим. Мало хто вірив, що в нас щось вийде. Більшість вважала, що у кращому разі суд засудить кількох таборових охоронців, а потім зникне. Але ми побачили, що суд зміг притягти до відповідальності Ратка Младіча, Радована Караджича, Слободана Мілошевича. Ми стали свідками таких процесів у всьому світі. На них судили колишніх глав держав, що колись вважалися недоторканними – Чарльза Тейлора, Саддама Хусейна, Хіссена Хабре, Омара аль-Башира».
Вільямсон резюмував, що головне завдання Міжнародного кримінального суду – не допускати злочинів проти людяності: «Я вірю в міжнародну систему правосуддя, і, очевидно, одна з цілей, якої ми сподіваємося досягти за допомогою цих процесів, щоб вони мали стримуючий ефект».
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Як конференц-зал у Німеччині став координаційним центром поставок зброї в Україну
У німецькому місті Штутгарт за два квартали від казино і ресторану швидкого харчування Burger King знаходиться кімната середнього розміру, вкрита синім килимом, яка ще чотири місяці тому час від часу використовувалася для професійної орієнтації персоналу, який розпочинає свою роботу в штаб-квартирі Європейського командування США.
Кімната на четвертому поверсі Конференц-центру імені генерала Бернарда Роджерса на базі армії США в Німеччині стала центром зусиль заходу надати зброю та нелетальну допомогу українським силам на мільярди доларів, щоб допомогти Києву відбити вторгнення Росії в країну.
Двоє журналістів, без камер, які супроводжували заступницю міністра оборони США Кетлін Хікс, у вівторок, 24 травня, вперше отримали доступ до центру передачі зброї під керівництвом США та Великобританії.
Приміщення, яке працює 24 години на добу і вміщує близько 100 військових із двох десятків країн, обставлене телевізійними моніторами, прикріпленими до стелі. Тут працюють невеликі команди над різними частинами величезної операції з перевезення зброї до Європи та зрештою – на фронт в Україні.
Тільки Сполучені Штати передали Україні озброєння на 3,9 мільярда доларів після вторгнення Росії 24 лютого. Раніше цього місяця президент Джо Байден підписав законопроект про надання Києву додаткової військової, економічної та гуманітарної допомоги на 40 мільярдів доларів.
Жодна зі зброї фізично не знаходиться в казармах у Штутгарті; приміщення виконує роль логістичного центру для координації потоків зброї.
Одна група солдатів, що сидять біля британських, американських та українських прапорів, відповідає за розвідку про операції Росії в Україні.
Інша група - поруч із табличкою "Секретно" на стіні - відстежує зброю та нелетальну допомогу, що переміщуються в Європу та навколо неї з більш ніж 40 країн.
Інші військові працюють у новоствореній комп’ютерній системі, яка дозволяє українським силам надсилати запити на зброю.
На випадок тривалого конфлікту нещодавно було створено нову команду, щоб спробувати передбачити майбутні потреби України.
Менше п’яти українських військовослужбовців працюють у центрі зв’язковими, повідомив американський чиновник на умовах анонімності.
"(Це), ймовірно, почалося як проста деконфліктність, але тепер я думаю, виконує завдання оптимізації можливостей, які може задіяти міжнародна спільнота", - сказала Хікс журналістам після відвідування координаційної кімнати.
Коли в листопаді стало очевидним, що Росія вводить війська для потенційного вторгнення в Україну, високопоставлений чиновник з оборони США намагався надати Києву швидкісні катери.
"(Мені) довелося зробити 5000 телефонних дзвінків", - сказав чиновник. "Відтоді процес краще організований."
Коли координаційний центр вперше почав свою роботу в березні, за словами британських та американських чиновників, було відносно легко переміщувати меншу зброю, як-от протитанкові ракети Javelin.
Із розвитком воєнних дій і переміщенням боїв, в основному, на схід України, основним акцентом стало озброєння більшої дальності та важкості, як-от гаубиці.
"Це стало складнішим. Спочатку це було "дайте нам будь-що", а тепер ми більше зосереджені на можливостях", - сказав британський чиновник.
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