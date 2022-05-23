Рамштайн-2: США відзначили поставки Україні протикорабельних систем з Данії, гелікоптерів з Чехії

Приблизно 20 країн оголосили про нову оборонну допомогу Україні під час засідання Міжнародної контактної групи з оборони України "Рамштайн-2" у понеділок, 23 травня. Італія, Греція, Норвегія та Польща - серед країн, які оголосили про надання нової допомоги Україні, вказав очільник Пентагону Ллойд Остін на прес-конференції за результатами зустрічі.

Остін назвав засідання успішним та продуктивним, а заяви країн про допомогу Україні - справжнім прогресом.

Американський посадовець особливо відзначив поставки Україні протикорабельних установок "гарпун" та ракет від Данії, "щоб допомогти Україні захистити узбережжя" а також "значну підтримку з боку Чеської Республіки", яка надає Україні ударні гелікоптери, танки та ракетні системи. Остін також наголосив на тому, що Велика Британія докладає значних зусиль з координациї безпекової допомоги Україні і надає значні поставки.

Оборонні потреби України, вказав Остін, відповідаючи на питання журналістів, залишились практично тими самими, що і чотири тижні тому, коли відбулось засідання "Рамштайн-1". Ці потреби включають зброю дальної дії, броньовані машини, а саме танки та бронетранспортери, спорядження для безпілотників, сказав він.

Посадовець відзначив, що в цій фазі війни основною є артилерійська боротьба. "В останні декілька тижнів є серйозний обмін артилерійським вогнем", - додав він.

Як повідомляв Голос Америки, відкриваючи засідання, Остін прокоментував хід війни в Україні. Він сказав: "Впродовж трьох місяців Україна воює і виявляє відданість та тактичну винахідливість проти абсолютно непровокованого вторгнення з боку значно більшого сусіда".

"Україна вже отримала історичну перемогу в битві за Київ", що змусило Путіна змінити фокус війни і зосередити сили на нападі на півдні та сході, додав посадовець. Він відзначив, що в цій новій фазі "Україна бореться так само потужно і так само добре. Українські збройні сили вміло використовують як нові, так і старі засоби. Вони зупинили наступ Росії на сході і продовжують переймати ініціативу".

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