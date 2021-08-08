Симптоми штаму Дельта відрізняються від звичайного COVID-19. Як їх розрізнити?

Штам коронавірусу Дельта домінує у Сполучених Штатах - на цей варіант вірусу припадає понад 90% нових заражень. За словами медиків, новий штам є більш заразним, і його симптоми відрізняються від звичайного перебігу COVID-19. Тож багато людей спочатку можуть помилково сприймати їх за щось інше.

За словами доктора Джозефа Кантера, який очолює департамент охорони здоров’я Луїзіани, в дельта-штаму залишаються класичні симптоми - кашель, висока температура і задишка - однак до них додаються нові прояви хвороби.

У багатьох пацієнтів є такі симптоми, як закладеність носа, нежить, чхання та біль у горлі.

“У вас можуть бути відносно помірні симптоми, які ви запросто можете переплутати з алергією”, - заявив доктор Джозеф Кантер. - “Якщо у вас є будь-які симптоми - незалежно наскільки вони помірні - зробіть тест та обмежте свій контакт з іншими людьми”.

Ще одним поширеним симптомом дельта-штаму може бути посилене чхання, - кажуть дослідники Covid Symptom Study. “Наші дані свідчать, що вакциновані люди, у яких виявили COVID-19, частіше заявляли про чхання - порівняно із нещепленими людьми”, - пишуть вони.

Згідно з дослідженнями, дві дози вакцин Pfizer та Moderna захищають від сиптомного перебігу COVID-19 приблизно на 95%. Одна доза Johnson & Johnson надає захист у приблизно 66%.

У публікації використано матеріали The Hill та Audacy.

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