Дебати демократів у Детройті: чи влинуть cуперечки всередині партії на можливість скласти конкуренцію Трампу?

Охорона здоров'я, імміграція, кліматичні зміни та кримінальне правосуддя – головні питання, які в прямому ефірі CNN обговорювали члени Демократичної партії, які змагаються за право скласти конкуренцію чинному Президенту США Трампу на виборах 2020 року.

Центром уваги другого дня дебатів у Детройті був колишній віце-президент Джо Байден. Він ледве встигав відбиватися від аргументів не на його користь від своїх опонентів. Від колишнього члена кабінету Барака Обами Хуліана Кастро. Він хоче декриміналізувати незаконний перетин кордону іммігрантами, а Байден – категорично проти.

"Якщо особа переходить кордон незаконно, її потрібно вислати назад. Це злочин", – зазначив Байден. Кастро відповів: "Віце-президенте, здається, що хтось з нас вивчив уроки минулого, а хтось – ні".

Сенаторка від Нью-Йорка Кістен Джіллібранд нагадала Байдену про його коментарі тридцятирічної давності відносно працюючих жінок. Тоді, за її словами, Байден, сказав, що жінки, які працюють поза хатою, уникають відповідальності.

"Я брав активну участь, відстоюючи право жінок на рівну оплату праці. Я вніс пропозицію, яка забезпечує краще ставлення до жінок у навчальних закладах. Ви ж відвідували зі мною Сиракузький Університет і говорили, як чудово, що питання рівного ставлення до жінок вирішується. Я не розумію, що сталося. А, ну так, ви ж балотуєтесь в Президенти", – відповів Байден.

Кожна хвилина, яку витрачають демократи, нападаючи один на одного, це хвилина на користь президента Трампа.

Сенатор від штату Делавер Кріс Кунс вважає, що поки демократи сперечаються та нападають один на одного, вони втрачають нагоду протиставити свої позиції нинішній політиці Президента-республіканця.

"Кожна хвилина, яку витрачають демократи, нападаючи один на одного, це хвилина на користь президента Трампа. Кожна хвилина, коли вони рухаються в одному напрямку, це хвилина на користь всім нам, хто хоче замінити Дональда Трампа..Байден не хоче бійки…але він вимушений захищатися", – додав Кунс. І продовжив: "Замість того, щоб сперечатися про те, що було сказано чи написано двадцять-тридцять років тому про міжрасові відносини та права людини, ми всі разом повинні зосередитись на тому, що сказав чи дописав у Твіттері наш нинішній президент і як критично це відрізняється від цінностей, які захищають всі присутні на цій сцені".

Наступні дебати демократів відбудуться у вересні. Коло учасників через більш жорсткі вимоги буде значно меншим.

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