Демократи проти республіканців: запеклою дискусією відзначився новий етап слухань з імпічменту Трампа

Слухання в Юридичному комітеті Палати представників США в понеділок підкреслили діаметральну протилежність позицій демократів та республіканців. Слухання в понеділок переривались частими емоційними обмінами репліками між представниками двох партій, і навіть голоси у питанні часу перерв розділились за партійною приналежністю.

В понеділок на слуханнях Юридичного комітету Палати представників США демократи та республіканці намагаються визначити, що підпадають дії президента США Дональда Трампа від визначення відстав для імпічменту президента.

"Трамп поставив себе вище за країну", - неодноразово наголошував Голова юридичного комітету, демократ Джеррі Недлер, під час слухань, звертаючись до свідчень тиску адміністрації Трампа на Україну з метою отримання політичних переваг.

"Незалежно від його партії чи політики, якщо президент ставить свої власні інтереси вище ніж інтереси країни, - наголосив Недлер, - він порушує свою присягу президента…він порушує присягу, дану американському народу. Якщо він найперше опікується власними інтересами таким чином, що це наражає на небезпеку нашу демократію, тоді наша присяга, наша обіцянка американському народу вимагає від нас стати на захист нашої держави".

Голова ж республіканської меншості в Комітеті конгресмен Даг Коллінз звинуватив демократів в тому, що вони хочуть переглянути результати демократичних виборів. Коллінз також заявив, що свідчень, що президент Трамп використовував військову допомогу для тиску на Україну недостатньо. "Україна нічого не зробила і все одно отримала допомогу", - наголосив Коллінз.

Юридичні радники демократів і республіканців представили свої позиції під час слухань. Так, зокрема, Деніел Голдман, радник демократів, навів шість аргументів для імпічменту, зокрема перевищення повноважень, спробу розпочати розслідування проти свого політичного опонента і ставити це умовою для надання військової допомоги та перешкоджання розслідуванню щодо імпічменту. Він також зазначив, що дії президента ставлять під загрозу інститут виборів. Республіканський радник, натомість, сфокусувався на тому, що доказів правопорушень недостатньо, а ті, що є – не достатньо вагомі для імпічменту президента. стверджує: Дональд Трамп зрадив президентській присязі, і тепер Конгрес має захистити демократичні цінності країни.

"Мета цих слухань – обговорити, чи дії Дональда Трампа підпадають під визначення особливо важких злочинів і правопорушень, - говорить Юридичний радник республіканців у Комітеті Стівен Кастор. - Ні, не підпадають. Ця справа здебільшого зводиться до восьми рядків у розшифровці телефонного дзвінка. Записи розслідування щодо імпічменту, яке ведуть демократи, не демонструють, що президент Трамп зловживав своїми повноваженнями або перешкоджав роботі Конгресу. Оголосити імпічмент президенту, якого обрали 63 мільйони людей, через 8 рядків у розшифровці телефонного дзвінка, це нісенітниця".

На основі слухань Юридичний комітет планує скласти звинувачення проти президента Трампа в рамках імпічменту, які можуть бути проголосовані в Палаті представників.

Якщо це станеться, Трамп може бути третім президентом США, імпічмент якого було проголосовано, після Ендрю Джонсона всередині 19-го століття та Білла Клінтона декілька десятиліть тому. Вони обоє залишились на посаді, бо Сенат не підтримав імпічмент. Колишній президент Річард Ніксон пішов у відставку в 1974 році перед голосуванням про імпічмент.

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