Демократична партія США подала до суду на Росію та кампанію Трампа

Демократична партія США подала до суду на Росію, передвиборчу кампанію президента Трампа і WikiLeaks у п’ятницю, заявивши, що вони вступили у змову з метою зриву президентських виборів у США 2016 року.

В Демократичній партії переконані, що посадовці передвиборчої кампанії Трампа вступили в змову з російським урядом та їх військовою розвідкою з метою зашкодити кандидату в hрезиденти від ;емократів Гілларі Клінтон і повернути хід виборів на користь Трампа, зламавши комп’ютери Демократичної партії.

В позові йдеться про те, що кампанія Трампа «з радістю привітала допомогу Росії» у виборах 2016 року.

Якщо позов буде розглянуто, ймовірно, він приверне ще більшу увагу до можливої змови кампанії Трампа та втручання Росії до виборів. Обидва ці питання є предметом розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера.

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